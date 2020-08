Xbox Series X vyjde v listopadu, Halo Infinite se odkládá na rok 2021

Přesné datum sice neznáme, přesto vydání Xboxu Series X začíná nabírat zřetelnější obrysy. Microsoft potvrdil, že Xbox nové generace vyjde během listopadu. Nejnovější leak naznačuje, že by se tak mohlo stát už 6. listopadu.

Vydání nové konzole se bude muset obejít bez střílečky Halo Infinite, která byla odložena na příští rok. Chris Lee, šéf studia 343 Industries, v prohlášení píše, že za rozhodnutím je několik faktorů.

Halo: Infinite Xbox Series X

Jedním z nich má být složitější vývoj během pandemie nového typu koronaviru, nicméně na přetřes určitě přišla i kritika vizuální stránky hry, která se na vývojáře snesla po nedávné prezentaci.

Přijít o výraznou launchovou hru sice není dobré, na druhou stranu to nemusí být kritické. Díky zpětné kompatibilitě půjde hrát tituly (nejen) ze současné generace, SSD ukrátí nahrávací časy a Microsoft slibuje, že v listopadu bude více než sto her optimalizovaných tak, aby využily možností nového hardwaru. Z těch připravovaných například Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5 či Yakuza: Like a Dragon, z těch již vydaných Destiny 2, Forza Horizon 4 nebo Gears 5.