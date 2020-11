Xbox Series S je nádherná konzole s až příliš mnoho kompromisy

Plotýnka, rozhlas, reproduktor… Vzhled nové konzole se stal terčem vtipálků. A popravdě, u některých jsem se celkem zasmál. Ale i tak vám řeknu, že Xbox Series S je nádherná konzole.

Původní Xbox One z roku 2013 je retro krabice, která připomíná VHS přehrávač z osmdesátých let. Pak se ovšem Microsoft vydal cestou minimalismu a třeba Xbox One X si nemůžu vynachválit. A nový Xbox Series S je ještě hezčí. Z obrázků jsem věděl, že je kompaktní, ale až po vybalení z krabice jsem zjistil jak moc.

Xbox Series S splyne s prostředím, ať už ho umístíte k televizi, nebo k počítači. Bez problémů se vejde do batohu, už sbalíte jen napájecí kabel a ovladač a můžete se, samozřejmě po skončení pandemie nového typu koronaviru, vydat hrát třeba ke kamarádovi. Nebo na chatu.

Po prvním zapnutí konzole je třeba připojit se k internetu, aby se stáhla nejnovější aktualizace. Pak Xbox napsal, že je připraven k použití, ale nebyla to tak úplně pravda. Následovala aktualizace ovladače. Následně už vše probíhalo jako na drátkách: přihlásil jsem se ke svému účtu a potvrdil, že chci z cloudu stáhnout veškerá nastavení z používaného Xboxu One X. A to je vše. Nová konzole je připravena k použití.

Co se uživatelského rozhraní týče, žádné překvapení mě na první dobrou nečekalo. Microsoft redesignoval nedávno, stejný vzhled i funkčnost jsou dostupné i na současných Xboxech One (v akci třeba zde).

Pohyb v menu a navigace jsou však viditelně plynulejší. Asi to znáte. Používáte nějaké zařízení, třeba mobil, a přijde vám, že vše šlape celkem v pohodě. Pak si pořídíte nový model a zjistíte, že to jde ještě rychleji. A stejný pocit mám z Xboxu Series S.

Specifikace: Xbox Series S vs. Xbox Series X Xbox Series S Xbox Series X CPU 8x Cores @ 3.6 GHz (3.4 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU 4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.565 GHz Custom RDNA 2 GPU

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Paměť 10 GB GDDR6

16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Propustnost paměti 8 GB @ 224 GB/s, 2GB @ 56 GB/s

10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Interní úložiště 512 GB Custom NVME SSD (uživateli přístupno 362,1 GB) 1 TB Custom NVME SSD (uživateli přístupno 802 GB)

I/O 2.4 GB/s uncompressed, 4.8 GB/s compressed

2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed)

Rozšiřitelnost úložiště 1 TB Expansion Card

1 TB Expansion Card

Externí úložiště USB 3.2 External HDD Support

USB 3.2 External HDD Support

Optická mechanika - 4K UHD Blu-Ray Drive Cena 7 990 korun 13 490 korun

Základní navigace funguje tak, že listujete odshora dolů nabídkou, zatímco po straně se otvírají dodatečné dlaždice. Je to funkční a svižné. Microsoft od vydání Xboxu One upravoval vzhled hned několikrát a určitě ne naposledy. Ten současný řadím k těm použitelnějším.



Co mě naopak příliš nepotěšilo, byl pohled na dostupné volné místo. Na krabici se sice píše 512 GB SSD, u úplně nové konzole, po stažení nejnovějších aktualizací je však uživateli vyhrazeno jen 362,1 GB. A to je dnes hodně málo.

Pro připomenutí, u 1 TB Xboxu Series X je to 802 GB a u 850 GB PlayStationu 5 pak 664 GB. Series S je přitom čistě digitální konzole, tj. bez šachty na disky. To znamená žádné staré hry na discích, žádný bazar nebo půjčování mezi kamarády, odkázání jste jen na Xbox Store a Game Pass.

Xbox Series S

Tady už záleží, jak budete konzoli používat a jaký typ her hrajete. Já mám třeba rád Forzu. Nezávodím každý den, ale chci mít jednu okruhovou a jednu festivalovou na disku. Pokud zmíním nejnovější díly, Forza Horizon 4 zabírá 64,7 GB, Forza Motorsport 7 pak 70,6 GB. Skvělá akce Gears 5 má 55,1 GB. Hrajete multiplayer nebo tzv. „live service“ hry? Populární Destiny 2 i Halo 5 ukousnou přes 100 GB každá. Letošní Call of Duty Black Ops Cold War startuje na Xboxu Series X/S na 136 GB, naštěstí půjdou odinstalovat jednotlivé části, například kampaň. Naproti tomu nezávislé hry nezaberou většinou skoro nic.

A pak tu máme půjčovnu her Game Pass. Jsem zvyklý vybrat si pár her, naklikat je do fronty a až se večer vrátím, mám všechny stažené. Některé letí z disku po deseti minutách, protože zjistím, že mě nebaví, u jiných vydržím déle. Samozřejmě znám poučku, že ať má člověk libovolně velký disk, stejně je schopný ho zaplnit, nicméně u 362,1 GB se musíte přeci jen hlídat.

Svižnější není jen navigace v menu, ale díky SSD i načítání her. A zvyknete si na to rychle. SSD už sice mám dávno na počítači, ale stejně to byl fajn pocit. Do toho, že bychom odteď neviděli nahrávací obrazovky, to má ovšem stále daleko.

Udělal jsem pár testů. Například Forza Horizon 4 se na Xboxu One X dostane z dashboardu do menu za 58 sekund. Na Series S je to už za 31 sekund. A to ještě nebyl dostupný patch s optimalizací pro X/S. Po nainstalování testovacího buildu se hra načetla většinou za 18 sekund, nicméně občas jí to trvalo 25 sekund.

Xbox One X vs. Xbox Series S

U Gears 5 trvá na Xboxu One X načtení do menu minutu a 25 sekund, zatímco na Series S je to 41 sekund. Sea of Thieves se načte za pěkných 20 sekund, strategie Gears Tactics za 44 sekund. Ve všech případech už hry měly X/S patch.

Updaty pro další řadu her budou dostupné až 10. listopadu v den vydání konzole, další vyjdou později. Do té doby hry fungují v režimu zpětné kompatibility s Xboxem One. Upřímně jsem po tomto zvědav na velmi rychlé SSD u PlayStationu 5.

Co se týká rychlého přepínání mezi spuštěnými hrami, je třeba, aby daný titul podporoval funkci Quick Resume. Například z Gears 5 jsem se do Forzy 7 dostal za 8,5 sekundy, což je slušné, ale rozhodně ne téměř instantní. U nepodporovaných her se dané hra spouští znova.

Xbox Series S - obrázky z her, 4K upscaling Forza Horizon 4 - Xbox Series S, 4K upscaling Forza Horizon 4 - Xbox Series S, 4K upscaling Gears 5 - Xbox Series S, 4K upscaling Gears 5 - Xbox Series S, 4K upscaling Gears Tactics - Xbox Series S, 4K upscaling Gears Tactics - Xbox Series S, 4K upscaling sada obrázků v plné kvalitě (100 MB)

Co se her týče, první dojem je, že toto není next-gen. Xbox Series S sice renderuje nativně jen v 1440p (s upscalingem do 4K), ale musím uznat, že i na 4K televizi to vypadá hodně dobře. Na Full HD televizi také není co řešit. Jenže když jsem pak spustil stejnou hru, v tomto případě Forzu Horizon 4, na tři roky starém Xboxu One X, líbila se mi na něm zkrátka víc. Až nám dorazí vlajková loď Series X, porovnáme si konkrétně další hry.

Výborné ovšem bylo přecházení z jedné konzole na druhou. Hra se jen zeptala, jestli má ukončit seanci na jiném zařízení a po odklepnutí, že ano, se synchronizoval save z cloudu a pokračoval jsem na druhém Xboxu. Jinak i Series S je krásně tichá konzole.

Nahoře nový, dole starý ovladač Xbox Series S

Co se ovladače týče, je na první pohled stejný. Ale proč měnit něco, co funguje. Pro mě je současný ovladač k Xboxu One spolu s Pro Controllerem na Switch to nejlepší.

Ovladač u Series S / X přesto přidává pár novinek. Na první dotyk je to příjemná textura na zádech úchopů a u triggerů. To vítám. Hodí se i dedikované tlačítko pro sdílení, kdy krátký stisk pořídí screenshot a delší video. A stěžovat si nemůžu ani na přepracovaný D-pad, u nějž mi však jedna věc vadí. Jeho stisknutí je z nějakého důvodu výrazně hlasitější. Nový ovladač je také o fous těžší. Zatímco starý (model 1708) váží 280g i s baterkami, u nového mi váha ukazuje 288g.

Konzole Výkon v teraflopech PlayStation 2 0,0062 PlayStation 3 0,23 Switch 1 Xbox One 1,3 PlayStation 4 1,8 Xbox Series S 4 PlayStation 4 Pro 4,2 Xbox One X 6 PlayStation 5 10,2 Xbox Series X 12

Series S neznamená jen nativní nižší rozlišení, menší úložný prostor v základu, ale také další kompromisy ve hrách. Například akce Devil May Cry 5 Special Edition dostane na Series X podporu ray-tracingu (reálnější vykreslení grafiky), zatímco na Series S nikoliv. A takových her bude víc. Na druhou stranu, ne každému to vadí, záleží čistě na vašich preferencích.

Z historie víme, že dobře zvolená cena je naprosto zásadní. Rozdíl 5 500 korun mezi S a X je velký. Nyní se sice bude prodávat lépe výkonnější Series X, nicméně v dlouhodobějším horizontu Microsoft předpokládá, že prodá víc „eSek“. A já myslím, že má pravdu.

Otázkou ovšem je, jaká bude situace za dva, tři, možná čtyři roky. Víme, že základním konzolím, jako je Xbox One a PlayStation 4, už dnes v mnoha hrách dochází dech. Vývojáři budou své next-gen hry optimalizovat na PlayStation 5 a Xbox Series X, které mají podobný výkon. Budou ovšem stejnou péči věnovat i eSku? Tipuji, že Microsoft ano, ten ho padnout nenechá, stejně jako partneři, s nimiž bude spolupracovat. Ostatně hry jako Forza Horizon 4, Gears 5 či Gears Tactics šlapu na eSku v pohodě. Ale u ostatních vývojářů třetích stran si tím jist úplně nejsem.

Pikantní je, že součástí review kitu měla být akce Watch Dogs Legion, ale byla odstraněna, protože „nepředstavuje zážitek, který budou mít hráči na konzoli Xbox Series X/S“. Ubisoft mezitím potvrdil, že na Series S bude hra využívat dynamické rozlišení a cílit na 1080p. A jak jsme psali v recenzi, na starých konzolích běží hodně špatně.

Pro koho tedy Series S je a pro koho není?

Pokusil jsem se vybrat několik modelových situací, které reflektují limity konzole. Myslím ovšem, že sami dokážete nejlépe podle svých preferencí zhodnotit, zda jsou pro vás důležité nebo ne.

Občas si něco zahrajete. Nakupovat čistě digitálně vám nevadí, vlastně ani Game Pass nemusíte mít předplacený celý rok → Pro vás Series S je.

Máte 4K zobrazovač s HDR, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDMI 2.1. Chcete vidět, co lze dneska z konzolových her na next-genu vytáhnout. → Pro vás Series S není.

Chcete hrát hlavně levně:

→ Rádi vychytáváte slevy v obchodech, nakupujete po bazarech → Pro vás Series S není.

→ Předplatíte si Game Pass, počkáte na slevy v Xbox Storu → Pro vás Series S je.

*Game Pass stojí 339 korun měsíčně, nicméně každou chvíli běž zajímavé slevy. Sám jsem si předplatné za plnou cenu dosud nekoupil.

Nemáte 4K televizi ani monitor a v nejbližších letech to také tak zůstane. Jen si chcete občas něco zahrát vy nebo děti → Pro vás Series S je.