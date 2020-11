Microsoft se chce s Xboxem nové generace prosadit v Japonsku

Letos do 1. listopadu se v Japonsku podle Famitsu prodalo jen 0,1 % konzolí Xbox One, což je v porovnání s 10,1 % u PlayStationu 4 a 89,9 % u Switche nic.

Microsoft však má podle Bloombergu plán. Xbox Series S je velmi malá konzole, která by měla hezky zapadnout do japonských obýváků. Předcházející Xboxy byly příliš velké, říká analytik Hideki Yasuda. Nechme stranou, co asi řeknou na nový PlayStation 5, což je slušný obr.

Důležitější je, že Microsoft by rád koupil japonská studia. Podle Bloombergu oslovil jak ta malá, tak velké společnosti. Ostatně peníze na to má. Nedávno koupil Bethesdu, pod níž spadají značky Doom, Fallout či Wolfenstein.

Snahám Microsoftu se na druhou stranu diví herní konzultant Serkan Toto. „Vše nasvědčuje tomu, že v příštích letech zůstane na trůnu Nintendo. Vážně nechápu, proč je Microsoft tak posedlý Japonskem,“ říká.

Ani Yasuda si nemyslí, že Microsoft v nejbližší době sesadí Sony z druhého místa. „Ale přinejmenším začal se změnami. A velký příliv vždy začíná malou změnou,“ myslí si.