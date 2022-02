Podívejte se, jak bude vypadat virtuální helma ke konzoli PlayStation 5

Na rozdíl od konkurenčního Microsoftu se Sony se svým PlayStationem vydalo cestou výrazného designu a hodlá v tom pokračovat, i co se týče chystané přilby pro virtuální realitu. Ta bude přímo navazovat na předchozí generaci, ale díky jemnějším křivkám a jednoduché kombinaci černobílých barev působí daleko moderněji a vzdušněji. Nejde přitom jen o vizuální efekt, helma má být navzdory několika novým motorkům, zajišťujícím lepší zpětnou vazbu, výrazně lehčí než její předchůdkyně.

Celkový dojem nebudou kazit ani nové kulaté ovladače, které mají mít navíc i haptickou odezvu. Tím největším krokem vpřed po designové stránce je ovšem zredukování počtu potřebných kabelů na minimum, nově by měl stačit už jen jeden jediný. Pro úplnost připomeňme, že autoři slibují rozlišení 2 000 × 2 040 pixelů na každé oko, systém snímání pohybu v šesti osách, vibrace či infračervenou kameru pro sledování očí, což z PS VR dělá jednu z vůbec nejzajímavějších voleb, co se virtuální reality týče.

Otázkou ovšem zůstává, kdy se výsledku dočkáme a kolik to celé bude stát. Jednou z prvních her, které všechny tyto technické vymoženosti hodlají využít, bude zážitkovka ze světa Horizonu s podtitulem Call of the Mountain.