ANKETA: Koupili jste si ve hře kosmetický doplněk?

Petr Zelený - Jediná hra, na kterou si dokážu vzpomenout, je druhá Dota. Tam jsem speciální oblečky pro své oblíbené hrdiny párkrát koupil, protože moc nestály. A protože je Dota hratelná zdarma, bral jsem to taky jako způsob, jak přispět na její další rozvoj. A byla to taky jediná příležitost, kdy jsem využil tržiště na Steamu. Jinak mi kupování různých převleků, ohozů a uniforem jen pro změnu vzhledu připadá jako zbytečné plýtvání penězi. Tím spíš, že vývojáři je často dávají zdarma jako předobjednávkový bonus.

Petr Kárník - Kupování kosmetických doplňků, tedy něčeho, co nemá na hru jiný než vizuální vliv, navíc za reálné peníze, považuji za neskutečné mrhání penězi a opravdu nechápu, proč je někdo schopen za podobné zbytečnosti utrácet často i jmění. Za in-game měnu je to samozřejmě něco jiného, tam nevidím problém, ale zkrátka reálné peníze jsou pro mě za toto úplné tabu. Abych si však nasypal popel na vlastní hlavu, jednou jsem to porušil. Kdysi jsem si koupil několik loot boxů ve střílečce Overwatch. Bylo to někdy ze začátku, kdy jsem to aktivně dost hrál a říkal jsem si, že těch 10 eur (nebo kolik to tenkrát bylo) obětuji. Samozřejmě mi v loot boxech padlo úplné prdlajs a byly to vyhozené peníze. Takže už nikdy více!

Jan Srp - Tak na to si vzpomínám úplně přesně, protože to bylo... nikdy. V principu proti kosmetickým mikrotransakcím nic nemám, ale vzhledem k tomu, jaké hry hraji, mě nikdy ani nenapadlo nějakou koupit. Vlastně mě fascinuje, kolik lidí to dělá a jak velké peníze se v této oblasti pohybují. Jsem starý.

Jan Kouba - Víc než estetika mě zajímá účelnost, zatím jsem za žádné virtuální zkrášlovadlo neplatil. Snad jen jednou v Secret World jsem uvažoval o tom, že si koupím zvířátko – mystickou kočku, jako líbivého společníka na cesty. I to jsem si nakonec rozmyslel. Usoudil jsem, že mi stačí, že se mi pletou pod nohy kočky ve skutečném světě, nepotřebuji to zažívat i ve hře.

Jan Lysý - Nikdy jsem neměl potřebu něco takového udělat. Respektive jednou, když jsem zjistil, že defaultně má v Mortal Kombat XI moje láska princezna Kitana „zombie skin“, ale klasický vzhled se dal získat docela rychle během hraní, tím pádem nemělo smysl investovat peníze. Vlastně se přiznám, že jsem nikdy úplně nepochopil, proč lidé utrácejí tisíce a tisíce za designové prvky, ale pokud jim tolik záleží na tom, že bude mít jejich postava místo šedého trička fialkové, tak je to samozřejmě jejich volba, kterou nechápu, ale respektuji.

Ondřej Zach - V Heroes of the Stormu jsem si kvůli skinu koupil nějaký „výhodný“ balíček a v Hearthstonu portrét mága Khadgara, když byl v akci. Heroes of the Storm už nehraju, ale portrét používám v Hearthstone doteď, protože se mi líbí.