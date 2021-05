Pryč s nepraktickou bílou, PlayStation konečně nabídne nové barvy ovladačů

Značka PlayStation vstoupila do této generace konzolových válek s neotřelým designem. Zatímco nový Xbox je v podstatě jen minimalistická černá krabice (viz náš článek), designéři Sony se skutečně vyřádili a jejich konzole doslova křičí, že chce být dominantním prvkem každého obýváku (ani my v redakci se neshodneme, jestli je to dobře, nebo špatně, viz náš článek). Bohužel, bílá barva není z hlediska každodenního užívání příliš praktická, jelikož je na ní vidět každé smítko prachu. U ovladače DualSense to pak platí dvojnásob.

Pokud pro vás není hraní videoher svátost a před každým sedánkem si nejdete do koupelny umýt ruce, budete muset tento přelomový gamepad pravidelně čistit. Co hůř, po půlroce používání jsou na tom mém už vidět první bitevní zářezy, a to jsem na něj hodně opatrný.

Naštěstí Sony vyslyšelo volání hráčů a konečně představilo nové barevné varianty, vybrat si budete moci mezi „kosmickou“ červenou a „půlnoční“ černou.

V obou případech samozřejmě platí, že ovladače nabídnou zcela stejnou funkcionalitu včetně krásně vypadajícího modrého podsvětlení touchpadu a adaptivních triggerů. Těm se chci na tomto místě hluboce omluvit, že jsem je po prvních dojmech tak zostudil. Díky skvělému Returnal jsem konečně spatřil, jak velký potenciál se v nic skrývá.

Bohužel, v tuto chvíli ještě nevíme, kdy budou nové ovladače k dispozici. V oficiálním obchodu je jen neurčitá informace o tom, že už brzy.

Teď ještě aby k tomu byly k dostání i samotné konzole, že? Obáváme se však, že jejich nedostatek přetrvá až do příštího roku (viz náš článek).