Nejsou a nebudou. Sony nestíhá uspokojit poptávku po nových playstationech

Od oficiálního vydání videoherní konzole PlayStation 5 uplynulo více než půl roku, na mnoho zájemců se stále nedostalo. A v nejbližší době zřejmě ani nedostane. Podle magazínu Bloomberg finanční ředitel společnosti Sony Hiroki Totoki na uzavřeném jednání prohlásil, že i když dramatickým způsobem navyšují výrobní kapacitu, poptávka je tak vysoká, že nemají šanci ji naplnit. Nedostatek konzolí tak podle něj přetrvá minimálně do příštího roku.

S PlayStationy 5 se na šedém trhu vydatně kupčí.

Tato skutečnost bohužel nahrává překupníkům, kteří na neoficiálním trhu šroubují ceny konzolí až na dvojnásobek jejich oficiální prodejní ceny (viz náš článek).

Na druhou stranu, pokud se na vás ještě nedostalo, nemusíte extra litovat. Kromě supertěžkých her Demon’s Souls a Returnal na PlayStationu zatím stejně není nic, co by nešlo bez větších kompromisů hrát i na minulé generaci.