Jaký bude herní rok 2021? Pojďte s námi věštit

Ondřej Martinů

1. Sony odloží na rok 2022 nejen God of War Ragnarok, ale i Horizon: Forbidden West.

2. Nintendo odhalí Switch U. Bude mít výkonnější hardware, který v některých titulech bude nabízet až 4K rozlišení při režimu hraní na TV. I tuto konzoli bude zprvu problém vůbec sehnat.

Flappy Bird

3. Objeví se nová hra na mobil, která bude šílenou senzací podobně jako kdysi Flappy Bird. Pár týdnů to bude hrát snad úplně každý, ale nadšení zase rychle opadne.

4. Konečně se dočkáme vydání Hollow Knight: Silksong. Hra bude sbírat ocenění za indie hru roku.

5. Respawn oznámí druhý díl Star Wars Jedi: Fallen Order.

Jan Strachota

Obávám se, že rok 2021 se ze strany AAA studií dál ponese v duchu pokračování osvědčených značek a receptů s minimální snahou o invenci, takže pokud něco zajímavého přijde, bude to nejspíš něco nezávislého, s odpovídajícími kompromisy plynoucími z rozpočtu.



Jan Lysý

1. Bude oznámen nástupce Switche.

2. NetherRealm Studios oznámí vývoj bojovky Injustice 3.



3. Bude oznámen vznik hry odkazující na skvělý seriál The Mandalorian.



Jan Kouba

Silent Hill (2006)

1. Bude ohlášen nový titul ze série Silent Hill. Silent Hill je série, na kterou hráči pořád slyší. Ať už půjde o remake, či plnohodnotný nový díl, obojí je zaručený komerční úspěch.

2. Microsoft vyrukuje s několika exkluzivními tituly pro nový Xbox. První vlaštovka Ark II už přistála, ale čekají nás i další.

3. Sony přeci jen pracuje na nové verzi PSVR pro PS5, příští rok ho představí.

Ondřej Zach

1. Blizzard konečně oznámí nějakou novou hru.

2. Switch se bude prodávat skvěle a ani v roce 2021 nová verze nevyjde (a pokud ano, tak nejdříve na Vánoce).

3. Sony odhalí novou generaci PS VR pro PlayStation 5 a svoji vlastní verzi Game Passu.

4. Konečně vyjde Dying Light 2 a bude to pecka.

5. Čím dál tím víc se budeme setkávat se streamováním her na Switch.

Dan Jarocký

1. Fanoušci závodních her budou mít z čeho vybírat, protože vyjde nové Gran Turismo, Forza i Need for Speed.

2. Warhorse oznámí svůj nový projekt.

3. Ubisoft konečně odhalí nový Splinter Cell.

4. Konečně vyjde pirátská akce Skull & Bones.

5. Microsoft koupí další věhlasné studio.

Jan Srp

1. I kdyby se podařilo pandemii koronaviru okamžitě zastavit, škody už byly napáchány, a tak letos můžeme očekávat vlnu odkladů. I tak budou hry vycházet rozbité, obzvláště ty open worldové. Kdo chce hrát bez kompromisů, musí si k oficiálnímu datu vydání připočítat ještě alespoň dva měsíce. To je prostě fakt.

2. I když se vás budou vývojáři snažit přesvědčit o opaku, staré konzole už na novinky nebudou stačit. Cyberpunk 2077 byl jen první vlaštovkou, náročná optimalizace už se dnes nevyplatí, propast mezi old-genem a next-genem je už prostě příliš hluboká.

Ovladač DualSense pro PS5

3. Vyjde maximálně jedna hra, která dokáže jakž takž využít „revoluční“ ovladač DualSense. Pokud se vám líbil Astrobot a už se nemůžete dočkat, co asi šikovní vývojáři s haptickou odezvou na gamepadu ještě dokážou vytvořit, tak mám pro vás špatnou zprávu. Tato inovativní funkce možná utáhla dvouhodinovou reklamní hříčku rozdávanou zadarmo, ale jinak se vám na její podporu každý vývojář z vysoka vykašle. A i kdyby snad ne, tak se stejně rychle ukáže, že jde vlastně o zcela nepodstatnou ptákovinu, která má nulovou přidanou hodnotu.

Petr Zelený

Tentokrát mám předpověď jen jednu, i když je to možná vlastně spíš přání. Doufám ve víc dosud konzolových exkluzivit na PC. Když to jde s Horizon: Zero Dawn, určitě na osobní počítače proklouzne třeba i God of War. Osobně bych asi nejvíc ocenil ty díly Yakuzy, které na PC dosud chybí. Arigato!



Olda Mánert

AR hry - Střelba naslepo jako při zavádění protikoronavirových opatření. Pokud v roce 2021 pomine běsnění kolem covidu-19, mohlo by to ještě více nakopnout hry využívající rozšířenou realitu. Ať už zavedené věci jako Pokémon GO, nebo nové, třeba The Witcher: Monster Slayer. Na vysvětlenou této poněkud chatrné teorie. Karanténa opadne, lidé se vrátí do ulic, lačni setkání s kamarády, což nahrává společnému hraní venku. To vše ještě podpoří nástup 5G, byť spíše ve světě než u nás.

Marné čekání - Dál budeme vyhlížet pokračování Dragon Age, které už je ve vývoji nevímkolik let. Světlým zítřkům nenahrál ani prosincový odchod Marka Darraha, výkonného producenta celé série. Maximálně přijde další nicneříkající ukázka. Podobně se zatím jeví vývoj Elden Ring od FromSoftware. Hidetaka Miyazaki spojil síly s Georgem R. R. Martinem a... A to je zatím vše. Očekávání jsou velká, ale hra podle mě v roce 2021 opět nevyjde.



Oznámení Kingdome Come 2 - Něco pozitivního na konec. Jindra se vrátí a my můžeme jen doufat, že Dan Vávra do hry konečně dodá alespoň pár afroamerických postav, jak se na realistickou dobovou hru sluší a patří.