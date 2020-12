Hry, na které se v roce 2021 nejvíce těšíme

Ondřej Martinů

Horizon: Forbidden West – Toto je jeden z důvodů, proč jsem kupoval PlayStation 5, a doufám, že Sony odvede stejně skvělou práci jako u jedničky. Jen doufám, že hru nepostihnou také nějaké odklady.

Hoolow Knight: SIlksong

Hollow Knight: Silksong – Ačkoliv jsme viděli hratelné demo už v polovině roku 2019, celý loňský rok byli autoři zticha. Snad to znamená, že hra už se blíží vydání, a já se jí už skutečně nemohu dočkat.

Stray – Sice o hře víme opravdu málo, ale už úvodní trailer se mi líbil natolik, že mám ve Stray velkou důvěru. Snad ukrývá i něco víc než jen atmosferický walking simulator.

Honza Strachota

V roce 2021 se především těším na rozšíření Elite Dangerous: Odyssey, které přidá chození po planetách a stanicích s FPS misemi, což by mohlo hru hezky oživit.

Beyond Good & Evil 2

Těším se na Beyond Good and Evil 2, jen doufám, že se vývojáři dokážou udržet a ve hře příliš okatě neprotěžovat své politické názory.

Dost jsem se také těšil na Kerbal Space Program 2, ovšem po tom, jak se vydavatel k vývojářům zachoval, mám obavu, že by se to mohlo do hry negativně promítnout, a minimálně budu mít výčitky, že svou koupí takové praktiky podporuji.

Ondřej Zach

Co bude následovat po Super Mario Odyssey?

First-party hry od Nintenda – Těžko říct, jestli Nintendo během roku 2021 představí novou verzi Switche, když ten stávající jde stále na dračku. Spekuluje se totiž, že k launchi nové verze se mají vázat i silné hry. Ale je mi to v podstatě jedno. Pokud bychom se náhodou dočkali Mario Kart 9, Breath of the Wild 2 nebo nového Super Maria, beru všemi deseti.

Dying Light 2 – O tomto survival hororovém akčním RPG jsme už dlouho neslyšeli, tak doufám, že je vše v pořádku. Jednička byla boží a nášup v podobě The Following ještě lepší. Dvojka působí hodně ambiciózně a rozmáchle, tak snad si tvůrci neukousli příliš velké sousto. Každopádně držím palce a těším se.

Far Cry 6 – Vím, že dnes se nosí různé přesahy a hluboké zážitky, já si ovšem rád zastřílím a série Far Cry mi v tomto ohledu vyhovuje. Far Cry 5 jsem dohrál se všemi DLC (ano, ta byla slabší) a vzhledem k tomu, že mi vyhovuje zasazení šestky a i padouchy Ubi v této sérii umí, těším se i na tento díl.

Forza – Těším se na okruhovou i festivalovou a jsem zvědav, co vytáhnout z Xboxu Series X.

Jan Kouba

Resident Evil Village

Resident Evil Village – Jsem obrovský fanoušek hororu, takže nový díl RE vyhlížím s velkým napětím. Odvážný krok, kdy tvůrci více mytologizují sérii, velmi vítám. Makabróznější, pohádkovější nádech může značce vdechnout nový život.

God of War: Ragnarok – Dospělejší God of War mě až na jisté výtky naprosto strhnul. Kratos už nebyl takové hovado, jako jsme byli zvyklí, ale duši neztratil. Závěr prvního dílu dal tušit, že se schyluje k epickému dobrodružství, a tvůrcům věřím, že to mají pevně v rukou.

The Medium

The Medium – Hru očekávám s jistou skepsí. Bloober Team má originální nápady, ale kvalita her kolísá. The Medium mě hodně zaujalo svou duální estetikou a jsem hodně zvědav, jak se s dvojí rovinou studio popasuje a zda z nápadu dokáže vytěžit chytlavou hratelnost.

Jan Lysý



Gotham Knights

Gotham Knights – Komiksovým hrám já nikdy neodolám.

Shadow Warrior 3 – Předchozí hry (včetně originálu z roku 1997) jsem si užil a hádám, že si užiji i tuhle.



Diablo IV – Není sice ještě jisté, že se čtvrté Diablo objeví během roku 2021, ale spekuluje se o tom a já budu jedině rád, když se to potvrdí.

Dan Jarocký

Dying Light 2

Dying Light 2 – Na druhý Dying Light se i přes zjevné problémy v jeho vývoji, které vyústily už v několik odkladů, stále těším. Snad to Techland dotáhne do zdárného konce, protože z dosavadních materiálů rozhodně nemám pocit, že by mělo jít pouze o další obligátní zombie akci.

Far Cry 6 – Zatímco zasazení pátého dílu mě příliš nezaujalo, tak šestý díl je pravý opak. Lokace inspirované Kubou, nelítostný diktátor Antón Castillo a velká část hry odehrávající se v městské zástavbě. To mi nezní vůbec špatně.

Gran Turismo 7 – Sedmé Gran Turismo má určitě potenciál na to, přenést nás jako jedna z prvních závodních her do nové generace hraní, takže se jako fanoušek žánru nemůžu netěšit.

Petr Zelený

1. Resident Evil Village – Sedmý Resident Evil mě velmi mile překvapil, osmičku tak vyhlížím s velkými očekáváními. Snad to klapne.

2. Mass Effect Legendary Edition – Jasně, technicky to není nová hra, ale komu to vlastně vadí, když je to původní Mass Effect! Už se na Sheparda, Jokera nebo Liaru fakt těším.

Shadow Warrior 3

3. Shadow Warrior 3 – Už jednička byla příjemným překvapením, dvojka trend udržela, i když už byla trochu přeplácaná. Snad Lo Wang dokáže všechny řádně naporcovat i napotřetí a bude u toho pořád nezřízeně pubertálně hláškovat.

Jan Srp

Po nabitém konci letošního roku mě pohled do budoucnosti příliš neuspokojuje. Jedině Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ve mě vzbuzují nedočkavost, a to bych si na jejich úspěch nevsadil ani korunu Nečekaný odchod klíčových vývojářů naznačuje, že očekávaná zabugovanost zřejmě nebude tím nejhorším průšvihem, kterého se musíme obávat. Jinak to vidím bledě.

Určitě si zahraji nového Ratcheta & Clanka, skvěle vypadající thriller 12 Minutes a Psychonauts 2, zázraky ale nečekám. Tajně doufám, že Electronic Arts konečně něco udělá se stagnující sérií NHL, ale to tu píšu čtvrtým rokem a pořád nic, takže tomu už ani sám nevěřím.



Olda Mánert

Senua’s Saga: Hellblade II - Jednička byla slušná psycho nálož s pro mě stále nepřekonaným motion capture výkonem geniální Meliny Juergens. Dvojka, jak to vypadá z teaseru, zřejmě půjde ještě dál. Kaňkou na očekávání je exkluzivita na Xbox a Windows, která mě jakožto majitele PS4 (a až Sony dá, tak i PS5) poměrně štve.

Gran Turismo 7 - Stačil jediný trailer a opět je to tam. Snad Kazunori Yamauchi upustí od tlaku na online a nabídne slušnou porci zábavy i pro nás singleplayerovce.

God of War: Ragnarok - Ze hry jsme zatím viděli jedno velké prd, ale Cory Barlog to měl v hlavě vždycky srovnané, takže o kvalitu se netřeba bát. Otázkou je, zda další “bůh války” skutečně vyjde v roce 2021. Odklady se přeci jen nevyhnuly ani minulému dílu.