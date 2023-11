RECENZE: Super Mario RPG je příkladný remake, který byste neměli minout

Super Mario RPG je remake hry z roku 1996, která tehdy vyšla na konzoli SNES. Verze na Switch nepřichází jen s kompletně novou grafikou, ale i dodatečnými animacemi, volitelným easy módem a řadou malých drobností, díky nimž je hra přívětivější.

Hra začíná vyloženě klasicky: želvák Bowser unese princeznu Peach a Mario ji vyráží do jeho hradu zachránit. A to se mu také záhy povede, takže konec hry? Ale vůbec, hlavním padouchem je totiž nakonec někdo úplně jiný.

Po událostech na hradě je Mario odmrštěn do domečku, do nějž propadne komínem. Toad mu připomíná, že mnoho lidí používá věc zvanou dveře proto, aby vešli, nebo opustili svůj dům. Tímto stylem humoru je hra prodchnutá, a to nejenom co se týče mluvených vtípků, prosakuje i do některých soubojů.

O vtipné momenty není ve hře nouze.

Super Mario RPG samozřejmě není hardcore záležitost typu Baldur’s Gate 3, což snad ani nikdo neočekává. Hra si i v RPG zpracování uchovává typické prvky série, ostatně můžete očekávat řadu hopsacích pasáží a akční přístup se promítá i do tahových soubojů. Mapa herního světa je rozdělena na hromadu uzlů. Každý bod představuje místo k vyřešení, přičemž mezi jednotlivými uzly lze volně přecházet a vracet se zpět.

V podstatě ke každému místu se váže problém k vyřešení, což je oblast, v níž hra exceluje. Může být akční i logické povahy. Jistě, někdy je to trochu staromódní a možná i náročnější v tom ohledu, že vás hra vyloženě nevede za ruku, ale musíte skutečně poslouchat, co vám ostatní říkají. Přesto to vnímám jako jasný klad a musím smeknout před tím, co tehdy tvůrci navrhli.

Mario se svou družinou navštíví spoustu zajímavých míst.

Přiznám se, že jsem původní hru nehrál. V jeden moment se mi podařilo zaseknout se, koukl jsem se tedy na YouTube na návod původní hry. Kromě toho, že jsem našel řešení, musím také konstatovat, že je to vskutku velmi věrný remake. Těm, kterým se poštěstilo si ve své době zahrát původní hru, ukápne nejedna nostalgická slza. I já jako fanoušek herního retra musím ocenit ještě jednu věc. Ačkoliv hra vypadá moderně a i se tak hraje, uchovává si něco jako „ducha doby“, tedy způsob, jakým se tedy tvořily hry.

Souboje na tahy, přesto plné akce

Nedílnou součástí každé hry na hrdiny jsou souboje, a ty v Super Mario RPG probíhají na tahy. Na začátku toho moc nevymyslíte, protože ještě nemáte družinu ani pořádně zpřístupněné schopnosti. Ale až se dá dohromady parta, pár jich potrápí a hra má v rukávu i chytře navržené souboje s bossy.

Ani v soubojové oblasti hra nezapře své hopsačkové kořeny. Jednou ze speciálních dovedností Maria je skok na soupeře. Ten se sice aktivuje v tahové části, pro zvýšení účinku je ovšem třeba ve správný moment stisknout tlačítko. U jiné postavy se zase kroutí páčkou, u další se útok nabíjí přidržením tlačítka. Tyto mechanismy ovšem fungují i u základních útoků.

Souboje sice probíhají na tahy, nicméně i tak jsou třeba pohotové reakce.

Na bojišti je možné mít maximálně tři aktivní postavy a Mario je povinný. Skladba party poskytuje jiné bonusy, včetně speciálního útoku, v němž trojice spojí síly. Volba postav se odvíjí od aktuálních výzev. Když vás například nepřátelé zasypávají plošnými útoky, vezmete si Peach, které má plošné léčení.

Souboje berou v potaz rezistence a životy nepřátel nejsou standardně vidět. Až zkušenost vás naučí, na které je třeba dávat si obzvlášť pozor a které schopnosti se proti těm kterým nepřátelům hodí. Připomenout si to můžete v postupně budované encyklopedii. Budete také hojně používat různé lahvičky, které doplní, co vám právě chybí.

Protože tento Super Mario má slovo RPG přímo v názvu, je tu samozřejmě i rozvoj postavy. Po získání nové úrovně se automaticky navýší sada statistik, přičemž hráč si navrch volí, zda ještě posílí hrubou sílu, magickou sílu či počet životů. Při dosažení určitých konkrétních úrovní se zpřístupní nové schopnosti, případně silnější (ale také dražší na použití) verze těch starých.

Tento Super Mario má RPG přímo v názvu, součástí je levelování a management výbavy.

V neposlední řadě si lze své postavy vybavit trojicí různých předmětů včetně zbraně. Nečekejte nějaké orgie ve stylu Diabla se spoustou voleb. Přesto jsou rozvoj a lepší výbava integrální součástí hry. Pokud vám nepřátelé přijdou moc silní, většinou nejste na úrovni, na níž byste měli v tu dobu být. Je proto vhodné absolvovat všechny souboje, na něž narazíte. Nebo nemáte potřebnou výbavu. Jednou se mi stalo, že jsem přehlédl obchodníka, nenakoupil pro všechny nové zbraně a bylo to znát. Po jejich obměně už vše šlapalo jak má.

Zajímavost V Japonsku bude zároveň se hrou dostupný také tištěný barevný manuál, který vychází z toho původního na SNES.

Akční povahu hry dotvářejí různé minihry typu skákání po sudech na řece či propracovaná jízda v důlním vozíku. Audiovizuální stránka hry se povedla na jedničku. Grafika místy není stoprocentně plynulá, ale je krásně ostrá a pestrobarevná paleta podtrhuje celé dobrodružství. Na své výpravě navštívíte spoustu krásných míst, jako jsou ostrov s yoshíky či potopená pirátská loď.

Super Mario RPG je zkrátka kouzelná pohádková výprava, u níž zamrzí snad jen to, že nemá české titulky. To bohužel zabrání, aby si hru užila řada mladších školáků. Všem ostatním ovšem hru velmi doporučuji. Je svižná, vtipná a plná nápadů. Dohrání základního příběhu podle zvolené obtížnosti zabere odhadem dvanáct až osmnáct hodin, během nichž budete s napětím očekávat, co na vás hra vybalí dál.