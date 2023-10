RECENZE: Detective Pikachu Returns konečně přináší rozuzlení zápletky

Když v roce 2018 vyšla nenáročná adventura Detective Pikachu na handheld 3DS, nějaká extra pecka to nebyla. Detektiv Harry Goodman měl se svým parťákem Pikachu automobilovou nehodu. Zatímco Harry zmizel, Pikachu ztratil své schopnosti a nic si nepamatoval. My se ovšem chopili ovládání Harryho syna Tima, který se rozhodl, že svého tátu najde. Potká se s tátovým Pikachu a zjistí zajímavou věc – jako jediný rozumí, co oblíbený žlutý pokémon říká. Spolu pak vyšetřují, proč se pokémoni v Ryme City začali chovat násilnicky. Oba dva příběhy spolu souvisely, a byť hra naznačovala, co se doopravdy stalo s Harrym, přímo to nikdy neřekla.

O rok později přišel povedený film, který pracoval se stejnou zápletkou a v závěru nenechal nikoho na pochybách, jak to s tátou Tima je. Byl jsem proto zvědav, co vymyslí tvůrci hry v pokračování. A byť vám to samozřejmě teď neprozradím, mohu alespoň říci, že všechny dějové linky se uspokojivě uzavřou.

Abych neztrácel váš čas, pokud jste hráli původní hru a nebavila vás, můžete pokračování na Switchi s klidem vynechat. Detective Pikachu Returns je zpracován v totožném stylu herně i výtvarně, plyne ve stejném, tedy pomalejším tempu, hra je přísně logická, velmi snadná a neuvěřitelně ukecaná. České titulky podle očekávání chybí, čímž se u nás zužuje množství dětí, které si hru budou moci užít.

Nový díl v úvodu připomene, co se stalo v původní hře. Její znalost ovšem není nutná.

Když bylo studio Telltale Games na vrcholu, chrlilo jednu adventuru podle nějaké známé značky za druhou. Neuvadala jen kvalita, ale i prodeje. Když pak firma zkrachovala, prázdné místo na trhu nikdo nezaplnil. A já se přiznám, že mi tento styl nenáročných (ale ne odfláknutých, pro pořádek) adventur docela chybí. Detective Pikachu Returns je hra v tomto duchu. Tedy, nejsou zde žádné iluzorní volby, spíš jen sledujete primárně příběh bez zákysů. Pro srovnání se nabízí i série Ace Attorney, jen pro děti a s pokémony.

Jakožto správní detektivové se budete zejména vyptávat na všechno možné. Tim lidí, Pikachu pokémonů. V určitý moment si pak urovnáte na základě získaných důkazů myšlenky a zvolíte, k čemu jste dospěli. Když pochybíte, nevadí, zkrátka to zkusíte znovu. Během vyšetřování se dozvíte řadu zajímavých informací o pokémonech. Některé pak použijete při řešení – potřebujete něco rozmrazit, tak oslovíte ohnivého pokémona.

Základem vyšetřování je výslech svědků. Hra je opravdu hodně ukecaná.

Ačkoliv občas nějaký předmět seberte, klasický inventář a používaní předmětů chybí. Je tu ovšem pár vítaných novinek. Většinou jsou Tim a Pikachu spolu, ale v jedné kapitole se rozdělí. A ještě je tu další postava, které se chopíte, ale neprozradím, o koho jde. Zpestřením mezi rozhovory jsou třeba hledání pachových stop, přesouvání krabic a dojde i na lehké stealth pasáže. Škoda, že těchto aktivit navíc není víc, podle mě do hry perfektně sednou.

Zdrojem největší zábavy je samozřejmě hlavně Pikachu. Už to, že mluví hlubokým hlasem (přišlo mi zábavné si tentokrát zvolit japonský dabing) a popíjí kávu, je úsměvné. A pak je tu celkem dost vtipných situací. Jenom škoda, že dabované jsou jen hlavní rozhovory, a ne úplně všechny dialogy. Mimochodem, u dialogů si lze nyní nastavit, jestli se má text zobrazovat postupně, naráz či na odkliknutí. Vřele doporučuji si rovnou v menu zapnout i rychlejší běhání při stisku klávesy.

Na hráče čeká prolog a pět kapitol.

Když jsem viděl první trailery, trochu mě znepokojila grafika. Na na 3DS byla vzhledem k možnostem vysloužilého handheldu povedená. Jenže Detective Pikachu Returns vypadá dost podobně. Nakonec z ní ovšem nemám špatný dojem (hráno v handheldu na OLEDu). Je jednoduchá a mírně stylizovaná. Určitě by se dalo ze Switche vytáhnout trochu víc, naštěstí to ovšem není katastrofa, které jsem se obával.

Detective Pikachu Returns jsem si nakonec užil víc než předchůdce. Cílí primárně na dětské publikum, což stále někteří vousatí fanoušci těžko přijímají. Zkušeným adventuristům tak hra v případě zájmu nabídne jen příběh. Občas trochu naivní, ale nakonec hezky zpracovaný a hlavně uzavřený. Hru jsem dokončil za nějakých dvanáct hodin, což mi přijde akorát.