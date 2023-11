RECENZE: EA Sports WRC je výborná, ale ošklivá rallye

Spoustu let jsme jen mohli lamentovat nad tím, že mistři řemesla, britské studio Codemasters, musí ve svých rallyových titulech ze série Dirt brát zavděk více či méně nelicencovanými podniky. Tu asi nejhodnotnější značku v této oblasti, světový šampionát WRC, držel vydavatel Nacon, potažmo pak francouzské studio KT Racing (dříve Kylotonn).

Postupem času se ze značně neotesané arkády staly vlastně velmi solidní závody, fanoušci motorsportu se stejně těšili na ten slavný den, kdy se značka ke „Codies“ vrátí. Autoři sice měli relativně čerstvé zkušenosti s nepříliš povedeným Dirt 5, fanoušci nicméně velmi rádi vzpomínají na povedenou dvojici obtížnějších Dirt Rally, a tak nějak se očekávalo, že nové WRC půjde v jejich stopách.

Inu, věc se má trochu složitěji. EA Sports WRC v sobě DNA dlouhých let série Dirt rozhodně nezapře. Asi nemá cenu zbytečně chodit kolem horké kaše a můžu říct, že to úplně nejzákladnější dělá hra prostě naprosto výborně. Návykový adrenalin pramenící z pološíleného (nebo snad šíleného?) prohánění velmi výkonných sportovních vozů křivolakými polními nebo lesními cestami, asfaltovými serpentinami, zasněženými koryty nebo libovolnou kombinací zmíněných prvků vám dokáže novinka vpravit do žil naprosto spolehlivě.

Jízdní model oproti dřívějšku doznal drobných změn. Předně je, ve srovnání s Dirt Rally 2.0, hra citelně smířlivější a otevřenější. Ani při hraní na gamepadu vás každý hrubější výmol nebo vypečená vracečka nepošlou do křoví, a i méně zkušený jezdec rychle dostane do ruky gros rallye – jakýsi rytmus podobný tanci, kterým potřebujete s vozem a jeho těžištěm pohazovat po klikatých tratích.

Faktem je, že se ve výsledku na všech površích chová auto možná až moc vodově. Ve Švédsku už není potřeba tak chirurgická přesnost, abyste se netočili v hodinách po každém kontaktu s namrzlou škarpou a na asfaltu se občas v plných rychlostech auta chovají trochu nevyzpytatelně. Zároveň si rozhodně nemyslím, že je hra moc jednoduchá a gumová.

Slabší speciály toho sice odpustí hodně, i virtuální fyzika má svoje limity a krocení těch nejdivočejších rallye speciálů na technicky velmi náročných tratích (typicky Chile nebo Řecko) chce opravdu maximální míru soustředění. To může trvat od zhruba pěti až šesti minut u nejkratších rychlostních zkoušek až po bezmála půlhodinová utrpení na nových, opravdu velmi dlouhých třicetikilometrových maratonech. Tak jako tak zaručeně přijde uspokojivé vyčerpání, opocené prádlo a oddech v momentě, kdy konečně protnete cílovou pásku a dáte si na pár chvil oraz, než zase vyrazíte do terénu.

Zmíněné dlouhé erzety jsou mimochodem jedním z příznaků druhé věci, kterou EA Sports WRC dělá nadmíru dobře. Díky licencovanému šampionátu je hra totiž doslova nabitá obsahem. Základem je 17 podniků, které prověří vaše řidičské schopnosti. Samozřejmostí je 12 skutečných závodů, ke kterým se přidává ještě pět fiktivních. Nemusí vás tak mrzet například konec novozélandské rallye, kterou nahrazuje virtuální Oceánie. Kromě toho se podíváte například do mírně anonymního Středomoří, oblasti Pacifiku, asfaltového pyrenejského pekla a pro fanoušky Švédska je tu ještě alternativa v podobě zasněžené Rally Scandia.

Au revoir Když jsem se na Gamescomu před rokem bavil se zástupkyní studia KT Racing při hraní testovací verze jejich vůbec posledních licencovaného WRC titulu, byla cítit jistá lítost, že musí studio dát značce vale. Přece jen rozloučení přišlo nešťastně zrovna v roce, kdy bylo třeba překopat styl závodění kvůli příchodu hybridní éry. Náznaky potvrzovaly celkem logickou domněnku, že studio zkušenosti a odvedenou práci do popelnice nehodí. Může prostě přijít s vlastní sérií, nebo zase oprášit arkádovější značku V-Rally. Letos se tak určitě nestane. Studio se zřejmě plně soustředí a městské závody Test Drive Unlimited Solar Crown, které dorazí příští rok.

Každá lokace navíc nabízí slušnou paletu velmi dobře a pestře zpracovaných erzet. Oproti starším Dirtům se tak začnou tratě zajídat až mnohem později. V designu, kde excelovali už KT, se mimochodem autoři vyřádili. Jednotlivé cesty konečně nejsou unifikované a nabízejí výrazné změny prostředí. Na mé oblíbené Sardinii se tak škrábete na obrovský kopec, pokocháte se jízdou po hřebenu, abyste zase rychle slétli do údolí. V Estonsku se střídají technické pasáže se spojnicemi, kde je potřeba neohroženě držet plyn až na podlaze. A tak dále.

Obsahové bombě nahrává i velmi široký a pestrý vozový park. Samozřejmě nechybí eponymní disciplína s hybridním trojlístkem Yaris-Puma-i20 N, kromě toho se projedete i v baby WRC Fiestě, různě nabušenými zástupci WRC2 (včetně dvou aktuálních generací Fabie) a celé řadě více či méně historických strojů. Samozřejmě nechybí staré imprezy, lancery, xsary, escorty, delty, fulvie, stratosy, quattra, A110. A vůbec, z nabídky si alespoň nějakého oblíbence nevybere jen velký šťoura. Takto širokou paletu rallye strojů jsem asi nikdy předtím v jiné hře neviděl.

Navíc, pokud by vám ani toto nestačilo, můžete si auto sestavit sami v mohutně propagovaném režimu Builder Car. Upřímně řečeno mě ovšem zklamal, respektive jsem od něj neměl valná očekávání a stejně jim nedokázal dostát. V zásadě jde totiž jen o jednoduchý editor, kde si vybíráte z několika variant patřičně ošklivých dílů karoserie a pod kapotou namícháte nelicencované součástky dělené čistě jen podle spolehlivosti a ceny. Nic objevného a vlastně moc nechápu, proč bych si měl stavět vlastní ohavné auto, když můžu jezdit v některém z nádherných Fordů. Možnost tu ale je.

Ke stavbě auta tak nějak mimoděk vede kariérní režim, který se tradičně nepodařilo postavit moc zábavně. Naopak je nový systém týdenních rozpočtů, alokování financí na auta či jejich opravy a vstupování do celé řady šampionátů trochu bizarní a moc nefunguje. Při budování týmu mechaniků a inženýrů máte opět pocit, že má složení garáže na vaše počínání během závodů minimální vliv a v zásadě jsem se stejně lépe bavil u obyčejných šampionátů nebo multiplayerových klání. Alespoň se vás tentokrát hra snaží systematičtěji motivovat k využívání historických aut. S těmi totiž v rámci kariéry závodíte v regulérních turnajích a nejsou jen trapným ozvláštněním jako dříve.

Hra dvou tváří

WRC od Codemasters je ovšem hra dvou tváří. Zatímco doteď jsem hlavně chválil, je třeba promluvit i o pověstném kostlivci ve skříni. Problém je totiž v tom, že je hra až ostudně technicky zastaralá. Projevuje se to jednak opravdu ošklivým grafickým zpracováním. Modely aut jsou ještě jakž takž snesitelné, design tratí se snaží leccos skrýt a obzvlášť západy slunce umí občas vykouzlit celkem hezké panorama. Jinak je však kvalita textur tristní, okolí tratí rozplizlé a opravdu pekelné jsou například blokové trsy trávy v nočním Estonsku, které svítí do tmy a vrhají obskurní stíny. Vyloženě směšné jsou efekty průjezdu louží a obecně práce s deštěm nebo sněhem.

Dalším kopancem do nápravy je nepříliš uspokojivý technický stav z hlediska optimalizace. Na konzolích hra neběží úplně optimálně. Těsně po vydání byla situace horší a první balík patchů ji značně zlepšil (další záplata ostatně má přijít jen pár hodin po psaní těchto řádků, takže bude třeba ještě lepší), nejde ale o úplné řešení. Především ve složitějších scénách, třeba ve vesnicích, se hra nepříjemně trhá a pravidelně sebou škubla při dobrzďování do zatáček, což dokáže opravdu nepříjemně rozhodit. Nejednou se mi také úplně rozbil zvuk.

Kombinace dvou odstavců výše bohužel naprosto zbytečně sráží jinak výborné závody. Během recenzování mi samozřejmě neušla poměrně ostrá kritika, která se na hru snášela. Podobně jako u letošní Forzy Motorsport musím jít proti proudu. Zatímco tam jsem byl přísnější, tady mi přijdou průměrné známky zbytečně zlé. Upřímně jsem se totiž u hraní WRC bavil podstatně déle. Jde prostě o špičkové rallye narvané možnostmi. Jen to všechno vypadá zastarale a občas se to moc dobře nehýbe.

Je tak v zásadě jen na vás, co vlastně od EA Sports WRC chcete. Rozhodně byste neměli chtít tvrdou simulaci, od toho je tady už spoustu let Richard Burns Rally a jeho neustálé srovnávání s arkádovějšími hrami mi přijde naprosto bizarní. Je potřeba počítat s tím, že jde o přístupnější hru, než u Rally 2.0, zároveň jde ale v mých očích o několik kroků vpřed. Bohužel ne z hlediska grafiky, obsahově a pestrostí nicméně určitě. Vždyť jsem tu ani nezmínil drobnost v podobě pravidelnostních rallye, které si vás asi nezískají, jsou ale fajn zpestření. Na druhou stranu jsem také nezmínil několik drobných chybiček, jako je příliš malý vliv poškození na jízdní vlastnosti aut nebo podivně nevyváženou obtížnost, kdy vás na stejné nastavení soupeři někdy vypráší, jindy jim stejným výkonem nadělíte desítky sekund.

Jako vstupní bod do světa WRC to i přese všechno funguje báječně. Do příště jen musí Codemasters důkladně máknout na technickém stavu a z mocného Unreal Enginu 5 vytěžit mnohem, mnohem, mnohem více.