RECENZE: Forza Motorsport je skvělé závodění, které trápí zásadní kompromisy

Jen v málokteré oblasti byl konkurenční boj mezi konzolemi Xbox a PlayStation tak krásně polarizovaný a jednoznačný. Sony mělo ikonické Gran Turismo, Microsoft sázel na o něco málo přístupnější Forzu Motorsport. Svět fanoušků automobilismu a okruhového závodění tak dlouho zůstával v rovnováze. Jenže situace se začala rychle měnit. Zatímco Polyphony Digital si s pokračováními Gran Turisma dávali pořádně načas a mezi regulérní šestkou a sedmičkou zeje devítiletá propast, Turn 10 zvládli v konzolové generaci Xboxu One nasekat hned tři Forzy. Pak ovšem i tady zavládl klid a na nový Motorsport jsme museli čekat dlouhých šest let.

Situace se mezitím značně změnila. Zatímco před lety byl právě Motorsport tou modlou, na kterou se těšila většina motoristicky zaměřených majitelů Xboxů a Forza Horizon byla spíše velmi osvěžujícím levobočkem, v posledních letech díky raketovému nárůstu popularity a mnohem větší přístupnosti série Horizon Motorsport prakticky zastínila. Do virtuálního Mexika a Skotska vyrážely davy hráčů, které jinak auta vůbec nezajímají, nebo jen okrajově. Novinka od studia Turn 10 tedy nemá jen nelehký úkol sérii rebootovat a posunout do roku 2023. Také před ní stojí výzva v podobě přetavení alespoň malinkaté části zájmu nových jezdců do světa vážněji pojatých okruhových závodů.

Právě slovo reboot je v tomto ohledu velmi důležité. I když se novince často před vydáním říkalo prostě „Forza 8“, autoři záměrně vypustili číslovku a snaží se na věc jít od lesa. V tomto případě je však výsledek trochu zvláštní, Forza Motorsport totiž svoje předchůdce zároveň připomíná hodně, i vůbec.

V jádru jde o až překvapivě puritánskou závodní hru. Původní série v průběhu let bobtnala do až absurdních rozměrů a podobně jako arkádovější Horizon nad samotné závodění nabízela ještě velmi robustní nadstavbu v podobě sběratelství nebo třeba kosmetických úprav jezdců. Letošní díl však toto všechno hází za hlavu. Je prakticky čistě jen o pilování zatáček a soubojích se soupeři. Na začátku si sice vyberete z malé nabídky závodních obleků a dostanete pár úvodních aut, jinak už ale jen sedíte za volantem a potíte se.

Páteř nabídky hry tak tvoří jen kariéra, vlastní závody a multiplayerový režim, ke kterému jsme kvůli velmi omezenému množství hráčů vpuštěných do recenzní verze hry nakoukli logicky jen minimálně (mimochodem kvalifikace je pouze v multiplayeru, ve hře jednoho hráče se startovní pozice volí ručně). Právě kariéra bývala dříve velmi rozmáchlým mozaikovitým režimem, který kladl důraz na maximální přizpůsobení hráči. V zásadě jste se mohli vydat jakýmkoliv směrem, zkoušet nové závodní disciplíny a třídy a primárně závodit tak, jak vás to baví. Reboot ovšem volí podstatně přísnější přístup. V takzvaném Poháru konstruktérů se v několika úrovních pouštíte do různých turnajů, ve kterých vždy závodíte v jasně definované třídě vozidel. Na začátku tak po okruzích týráte nepříliš vzrušující hot hatche, postupně se přes luxusní sedany probojujete k exotičtějším sporťákům a podnikáte exkurzy do minulosti.

Vtip je v tom, že je velký důraz kladen na slovo konstruktér. Každý turnaj je koncipován tak, abyste si sedli do nového vozu a během závodů za získané zkušenostní body vylepšovali jeho vlastnosti. Tím se dostáváme asi k nejzásadnější změně, a to systému progressu. Zapomeňte na sběratelskou úroveň, záplavy odměn v podobě nových aut nebo spíše bezděčné tunění. Nově se nad vámi během hraní klene jen velmi jednoduchý systém levelů, klasická virtuální měna a prakticky nulový výhled odměn. Prakticky každé auto si za poctivě vydřené peníze kupujete, a především v něm pak musíte strávit nějaký čas na okruhu, abyste ho vůbec mohli upravovat.

Za každý vrtoch na trati sbíráte speciální zkušeností body pro konkrétní model vozu. Ten postupně zvyšuje úroveň a ta odemyká nové oblasti tuningu. Zároveň ale také získáváte speciální body, které jsou nutné pro pořizování různě drahých úprav. Ty pak můžete velmi jednoduše zase vrátit zpátky a body zainvestovat jinde. Kromě klasického systému tříd symbolizovaných tříciferným číslem a písmenem tak musíte při ladění vozů balancovat i jakousi virtuální peněženku, a právě postupné vyvažování a vylepšování vozu mezi závody je v zásadě klíčovým systémem kariéry. Což ale znamená, že se v tomto režimu nedostanete ke skutečným okruhovým speciálům.

Že je novinka velmi radikální volbou, je asi jasné bez diskuzí. Nakolik jde o volbu šťastnou, nejsem schopen natvrdo říct. Faktem je, že zatímco v dřívějších Forzách byla auta vlastně jen oběživo, které jste střídali jako cvičky a ani jste nestíhali zkoušet všechny vozy, které vám padaly do garáže, tentokrát si k plechovým miláčkům budujete mnohem intenzivnější vztah a hra vás motivuje k jejich intenzivnějšímu využití. Na druhou stranu si myslím, že jde o systém trochu nepřátelský k běžným hráčům, kteří si chtějí jen tak zajezdit a zároveň se nechat vést strukturou hry.

To souvisí i s tím, že nová Forza Motorsport hodně zpřísnila své nároky na seriózní okruhové závodění. Už od úvodních závodů vás nechá kroužit docela hodně kol, a hlavně vás vždycky nutí do tréninkových koleček, během kterých se snažíte překonávat stanovené rychlé časy a zlepšovat v technicky zajímavých úsecích okruhů. Za své snažení pak získáváte více zkušenostních bodů auta, které následně přeměníte v konkurenční výhodu na roštu. Umí to být pěkně zdlouhavé a tréninky nejdou rovnou přeskočit. Pokud chcete jen závodit, musíte se vždy proklikat sérií načítacích obrazovek a animací, pak otevřít nabídku a trénink přeskočit až v jeho průběhu. To je za mě naprosto bizarní rozhodnutí.

V závislosti na zvolené přísnosti pravidel pak nově Forza klade důraz i na dnes velmi moderní traťové limity nebo agresivitu při řízení. Při nejbenevolentnějším nastavení to samozřejmě nepocítíte, už od prostřední klubové varianty ovšem hra časovými penalizacemi dost přísně trestá, když moc zkracujete zatáčky nebo agresivně bouráte.

Systém pak navíc počítá i s výpočtem umu čistého závodníka v multiplayerových režimech. Pokud tedy jezdíte jako prase, budete za to náležitě potrestáni. Problém je v tom, že v kariéře celkem očekávatelně systém postihů funguje velmi nepředvídatelně. Při zkracování té samé šikany jsem tak někdy trest dostal, jindy hra nechala počin bez povšimnutí, jindy jsem dostal trest za to, že jsem prostě vylétl ze zatáčky, i když jsem si tím k lepšímu průjezdu rozhodně nepomohl. A arbitráž nárazů je vyloženě loterie. I při velmi agresivním vytlačování jsem většinou vyvázl bez postihu, zatímco jindy jste trestáni půlsekundami za odřený lak. To bude chtít ještě hodně ladění.

To nejdůležitější naštěstí funguje

Tím se oklikou konečně dostávám k tomu, co je na závodní hře nejdůležitější, totiž závodění, jízdnímu modelu. Ten je, naštěstí, naprosto výborný. Autoři hodně zapracovali na ovládání a jízdní fyzice, okruhové techtle mechtle jsou tedy božsky zábavné. Mezi auty jsou cítit rozdíly a znát je také každé vylepšení, které tu trochu ztuží řízení, tu přidá nějakého toho koníka pod kapotu.

Model jako takový rozhodně není simulátorový. I při takto nazvaném nastavení a vypnutí všech asistentů jsem neměl vážnější problém krotit na trati i ty nejdivočejší stroje. Je ale velmi živý a určité nároky na hráče určitě klade. Postupně se učíte cítit, jak moc na hranu můžete plynem tlačit nedotáčivý předohrab v táhlých zatáčkách, jak veselé jsou výkonnější zadokolky v technických pasážích, jak umí auto roztančit hrubý povrch nebo horizont, jak se držet ideálních stop ve skutečných okruhových bestiích… Jedinou významnější výtku bych měl snad jenom k efektu deště, který je citelnější až u opravdové průtrže mračen.

Pověstná přístupnost Forzy v tomto ohledu zůstává potvrzena. V kokpitu s vámi může sedět celá armáda asistentů, které za vás dokážou i zatáčet. Při nejnižší obtížnosti soupeřů pak může v klidu vyhrávat (bez přehánění) i vaše babička nebo malé dítě. Naopak při nejvyšší obtížnosti ale umí konkurence na trati být opravdu bleskurychlá a přijde mi, že je výzva v tomto ohledu ještě vyšší než kdy dřív. Dovolím si mimochodem jeden malý tip pro hráče s ovladačem. V nastavení hned z kraje úplně vynulujte mrtvé zóny brzdění a plynu. Dostanete tak do ruky mnohem širší možnost citlivé práce s autem, která se při vypnutých asistentech náramně hodí.

K zábavnému závodění zároveň přispívá i výrazně vylepšená umělá inteligence. Ta občas umí být možná až zbytečně agresivní a obzvlášť závodění ve velmi rychlých autech na ne úplně vhodných tratích se v prvních zatáčkách mění v totální chaos. Jinak série konečně dala vale neoblíbeným „vláčkům“ soupeřů. Umělou inteligencí ovládaní jezdci živě bojují, pod tlakem dělají chyby, nejezdí ideální stopou a umí se vám i nepěkně pomstít, pokud jim na trati moc překážíte.

Značně méně nadšený jsem ale z celkové obsahové nabídky. Netvrdím, že mi chybí přebujelé systémy postupu a modifikační kartičky ze sedmé Forzy. Herní variabilita jako taková je ale doslova ohlodaná na kost a chybí mi zajímavější výzvy nebo historické exkurzy. Ve srovnání s motoristickým fetišismem a encyklopedičností Gran Turisma 7 se nová Forza doslova krčí v rohu, podstatně výpravnější ale byly bohužel i předchozí díly. K redukci navíc došlo i v nabídce tratí, ze kterých vypadla třeba moje milovaná Mount Panorama nebo Brands Hatch. Sice nechybí klasicky, jako je Spa, Silverstone, Nürburgring, Laguna Seca nebo Catalunya, případně klasika Maple Valley. Jinak ale nabídku dvaceti okruhů doplňují spíše exotičtější záležitosti, jako je jihoafrická Kyalami nebo fiktivní japonské Hakone. Tentokrát úplně chybí kreativní a efektní fiktivní okruhy, jako býval třeba ten pražský nebo dubajský. Obecně mi přijde, že se takto snaží novinka hodně držet při zemi.

Stejný trend pak pozoruji u aut. Těch je pořád v nabídce přes 500, což není málo. Vypadly ale některé zajímavé speciály, třeba Formule E, IndyCar nebo Stock stroje z NASCAR. Sem tam se pořád nějaká exotika najde, třeba elektrická bestie Rimac Nevera nebo čínsko-švédské Lynk & Co. A slušná je třeba nabídka retro závoďáků. Pořád se však nemůžu zbavit pocitu, že carlistu k dokonalosti něco chybí a že se Motorsport až moc zaměřuje na civilní auta na úkor autentických závodních mašin. Autoři sice slibují, že hra za rok dva bude vypadat úplně jinak, zřejmě bohatěji. To je ovšem pro moje aktuální hodnocení úplně irelevantní.

Uspokojivé je audiovizuální zpracování. Zvuky se opravdu povedly. Bestiální řev nejvýkonnějších strojů se pěkně rozléhá, pryč jsou doby unylých vysavačových projevů, a i když by někdy výfuky mohly být ještě o něco pronikavější, jsem nadmíru spokojen. Zmínku si určitě zaslouží i mohutné efekty bouřky, které mě při prvním setkání patřičně vyděsily. O grafice si můžete udělat obrázek z přiložených screenshotů. Turn 10 potvrzují svou pověst technicky velmi schopných vývojářů, i když bych si možná dokázal představit ještě o chlup větší wow efekt. Především v celkovém vizuálu scén, kontrastu mezi pneumatikami a asfaltem nebo zpracováním některých neobvyklejších typů laku (mat) umí občas dílčí prvky vypadat nepěkně.

Kompromisní grafický režim na Xboxu Series X, slibující Ray Tracing při 60 snímcích za sekundu s variabilním rozlišením, je navíc pro mě prakticky nehratelný a rozmazaný. Doporučuji tedy sáhnout buďto po příjemně plynulém a ostrém režimu výkonu, nebo opravdu působivých vizuálech. Rozdíly mezi režimy jsou znatelné, a v tom „krásnějším“ umí Motorsport hlavně díky práci se světlem vykouzlit opravdu ohromující podívanou. Jen se v 30 snímcích za sekundu prostě závodí blbě.

Postěžovat si také musím na pár technických chybek. Hra mi několikrát spadla. Také se několikrát zasekla při nákupu nového auta nebo aplikaci vylepšení mezi závody, což by nebyl takový problém. Z nepochopitelného důvodu ale k ukládání postupu dochází až poté, což znamená, že jsem vždy přišel o celý odjetý předchozí závod. Výjimečně se mi pak nenačetly části karoserie, haproval HUD nebo mizela auta z nabídky garáže. To jsou však snad jen porodní vady, které zmizí časem s aktualizacemi.

Ač můžou odstavce výše znít negativně, byl bych nerad, kdyby čtenář nabyl dojmu velkého průšvihu. Forza Motorsport je velmi dobrou závodní hrou s výborným a přístupným jízdním modelem, krásnou grafikou a hutným zvukem, která v jádru funguje skvěle a dokud sedíte za volantem, je dění na trati opravdu zábavné. Prakticky všechny ostatní aspekty ovšem tíží kompromisy a ústupky oproti minulosti, ať už jde o velmi jednoduchou a vyčerpávající kariéru nebo nepříliš objevnou nabídku dalších režimů, a ne úplně doladěné, byť dobré podpůrné nápady. Kvůli tomu Motorsport působí spíše jako opravdový první díl než vypilovaný reboot a návrat na vrchol závodního žánru. A to je podle mě velká škoda.