RECENZE: Pikmin 4 je jednoduše okouzlující. A nejlepší díl série

S pikminy jsme se poprvé setkali v éře konzole GameCube, zahrát si je ovšem můžeme i na Switchi díky nedávno vydané HD verzi. Kapitán Olimar tehdy ztroskotal na neznámé planetě (dnes už víme že Zemi) a s pomocí pikminů musel nalézt všechny části své lodi, než mu došel kyslík. Dvojka přidala dungeony a navýšila obtížnost.

Trojka využívala tři postavy, mezi nimiž bylo nutné přepínat, například kvůli některým hádankám či soubojům. Deluxe verze na Switchi zážitek povýšila na novou úroveň, protože umožnila hrát s dalším člověkem v místnosti v kooperaci. Nyní tu máte čtyřku, která staví na osvědčených základech, vrací se k dungeonům, ale zároveň se nebojí vykročit novým směrem. Jediným krokem zpět je absence plnohodnotné kooperace.

Příběh začíná zcela tradičně: Kapitán Olimar ztroskotá na „neznámé“ planetě. Jenže vzápětí se zřítí i loď se záchranáři z Rescue Corps. Na scénu proto nastupujete vy. Vůbec poprvé v sérii si tak svého hrdinu sami navrhnete. Zachraňovat ovšem nebudeme jen Olimara a ztracenou posádku, ale i řadu dalších nešťastníků, kteří na planetě uvázli. Příběh je mnohem rozmáchlejší a hra výrazně ukecanější. Důvodů k průzkumu je ovšem víc. Důležité je pročesat každou oblast a hledat poklady, což může být starý Game Boy, kulečníková koule, zelenina a podobně. Extrahuje se z nich tzv. sparklium, které se na lodi promění v energii.

Základní hratelnost zůstává: k ruce máte tvory, pikminy. Jeden toho moc nesvede, ale ve větších počtech skolí i silnějšího nepřítele, postaví most, posunou překážku, vyhrabou něco ze země, aktivují tlačítko atd. Aby to bylo trochu zábavnější (a složitější), existuje víc druhů pikminů.

Z těch základních: červený umí relativně slušně bojovat, navíc ho nezraní žár, takže může vypínat například ohnivé pasti. Hodí se také proti nepřátelům, kteří plivají oheň. Žlutý je slabší v přímém boji, zároveň ovšem tolik neváží, takže ho lze poslat na vyvýšené místa. K tomu si poradí s elektrickými branami. Modrý umí plavat, kamenný rozráží tužší překážky, ledový zmrazí vodní plochu, ale i nepřátele. V soubojích je vhodné proto kombinovat víc typů. Ale bacha, zvolíte špatně a v mžiku můžete přijít o svojí armádu. Pokud se tak stane, je tu možnost přetočit čas.

Tady hlídám já!

Pikmin 4

Hlavní hvězdou čtyřky je ovšem pejsek Oatchi, který tak trochu zastiňuje pikminy. Umí vyčenichat poklad, ztroskotance, zkrátka cokoliv dostupného mu zadáte. Hned od začátku se dokáže rozeběhnout a rozrazit překážky. A také mu může celá armáda pikminů skočit na hřbet, takže s nimi vyskočí na vyšší místo. Později se naučí plavat, zvládne tak transportovat neplavce na druhý břeh.

Jeho schopnosti se rozrůstají postupně. Každý zachráněný ztroskotanec totiž znamená tréninkový bod, který posléze podle uvážení investujete. Nakonec je to neocenitelný pomocník v boji, při transportu pokladů, zkrátka pořád. Některé hádanky jsou založené na tom, že se vy a pejsek rozdělíte.

Struktura hry je sama osobě velmi zábavná – tedy za předpokladu, že vás baví prozkoumávat a objevovat. V každé oblasti totiž musíte vymyslet, jak se někam nebo k něčemu propracovat. Každá navíc obsahuje sadu dungeonů (ale může to být i série levelů v akváriu), což jsou samostatné mise s hádankami, v nichž neběží čas. Pikmin 4 je v tomto ohledu velmi přátelská hra, takže ke všemu se lze vrátit i později.

Pokud jste stejně jako já vyzobávači všeho možného, budete v sedmém nebi. Z pokladů se skládají různé kolekce, vše se katalogizuje a vaši sbírku si můžete na základně pěkně v detailu prohlédnout. To samozřejmě platí i o nepřátelích, příběhových střípcích a vedlejších úkolech.

Na postupně se rozrůstající základně je i naprosto základní výzkum, díky němuž si lze nakupovat různé jednorázové předměty, například bomby, jakožto i ty trvalé, třeba lepší svítilnu, brnění a další vylepšení z kategorie „quality of life“.

Pikmin 4 Pikmin 4

Začínáme na zahradě, okusíme písečné pláže a vůbec poprvé v sérii se konečně podíváme i do interiéru – skutečného domu, což je naprostá paráda (a také poslední oblast, o níž můžu kvůli embargu psát). Venku už jsem si na měřítko zvykl, ale prozkoumávat dům z pohledu malého tvora bylo hodně příjemné osvěžení. A to není všechno, ale nechci a ani nemůžu vám zkazit překvapení.

Pejsek Oatchi a interiér nejsou jediné novinky. Zmínit musím noční expedice, což je v podstatě samostatná minihra, ale prolnutá s kampaní. Odehrává se v noci, kdy jsou nepřátelé agresivnější. Chopíme se světélkujících pikminů, s nimiž musíme ochránit základnu, a to tak, že přežijeme noc, nebo zabijeme všechny nepřátele. Pejskovi je možná nakázat, aby hlídal základnu, zatímco my sbíráme zdroje a aktivujeme místa, která strhávají pozornost nepřátel. Zpočátku lehké, později jsou některé misce celkem adrenalinové. Každopádně fajn nápad.

Další novinkou, která se taktéž prolíná s hlavním příběhem, jsou Dandori Battles. Rozdělit je lze na dvě kategorie: výzvy a zápasy. Ve výzvách máte daný čas, během nějž musíte sbíráním pokladů získat co nejvíc bodů. Potřebujete si tak rozvrhnout, kam půjdete nejdřív, které pikminy osvobodíte a které zdi rozrazíte, abyste všechno maximálně optimalizovali. V bitvách děláte to samé, ale soupeříte s další postavou. Některé poklady zajistí bonusové body, kapsule s náhodnými power-upy mohou škodit soupeři a podobně. Dandori Battles lze hrát posléze i samostatně, a to jak proti počítači, tak na rozpůlené obrazovce lokálně proti dalšímu hráči. Online multiplayer bohužel chybí.

Pikmin 4 Pikmin 4

Spojit síly mohou i dva hráči, kteří hrají proti počítači, nicméně stejně jako v příběhové kampani, ani zde to není plnohodnotná kooperace. Druhý hráč totiž ovládá pouze svůj kurzor, kterým může pomáhat tak, že na nepřátele hází kamínky, případně využívá některé předměty. Pro ty, kteří si v kooperaci dohráli Pikmin 3 Deluxe to je jednoznačně zklamání, každopádně pokud přeci jen chcete s někým hrát a alespoň trochu ho zapojit, tak je tu aspoň kurzor.

Nintendo správě trefilo, že řadu dungeonů lze dokončit, aniž byste vyzobali všechny poklady, zatímco některé ukrylo za další hádanku. Myslím si ovšem, že v řadě případů mohly být tyto hádanky přeci jen náročnější.

Pikmin 4 je každopádně další hra, která tahá z letitého Switche maximum a daří se jí to, byť v handheldu určitě neběží v 720p. Některé scenerie vypadají kouzelně, například při západu slunce. Hra mi za celou dobu nespadla a nezaznamenal jsem ani výrazné propady ve snímkování.

Závěr? Pikmin 4 je okouzlující záležitost, ostatně vyzkoušejte si demo, pokud jste tak ještě neučinili. Pikmini nikdy nedosáhli obliby například Maria či Pokémonů a mám pocit, že Nintendo se to snaží se čtvrtým dílem změnit. Novinka je totiž výrazně líbivější a přívětivější než předchůdci. Pokud jste žádný z předchozích dílů nehráli, v této série to nevadí, můžete klidně začít čtyřkou. Užijte si to.