PC verze Ghost of Tsushima se nebude prodávat ve většině zemí světa

Není to až tak dávno, co Sony zásadním způsobem přehodnotilo svoji dlouholetou obchodní strategii a rozhodlo se vydávat své exkluzivní hry i na PC. Stačí jen několik málo let počkat a tamní hráči si tak mohou zahrát pecky jako God of War, Horizon nebo The Last of Us, navíc často ve vylepšených edicích. Ideální stav však nyní dostává trhliny, když Sony podmiňuje přístup do svých her nutností založit si uživatelský účet i na vlastní platformě PlayStation Network (PSN).

PC verze hry bude oproti té playstationové obsahovat spoustu vychytávek, jako je podpora myši a klávesnice nebo ultraširokých rozlišení.

To samo o sobě není nic až tak šokujícího, podobně to u svých her dlouhodobě dělá například Ubisoft, Microsoft nebo Electronic Arts, propojení účtů pak hráčům nabízí i výhody v podobě sdílení trofejí nebo propojení s přáteli. Problém je ovšem v tom, že PSN není oficiálně dostupné ve většině zemí světa. Celkem je jich takových přes 170 a kromě prakticky celé Afriky a střední Asie tam najdeme i mnoho evropských zemí jako třeba Albánii, Estonsko nebo Gruzii. Ne tedy, že by se tamní hráči nemohli přihlásit vůbec, ale museli by při registraci uvést nepravdivé údaje, což není zrovna ideální řešení.

Nutnost PSN se hráčům nelíbí, u Helldivers 2 to skončilo reviewbombingem.

Jako první se požadavek na PSN objevil ve hře Helldivers 2, po masivních protestech však od něj Sony nakonec ustoupilo (viz náš článek). Nyní se situace opakuje v případě nadcházejícího PC portu vynikající samurajské akce Ghost of Tsushima, kde je PSN nutné pro online část hry (která ve skutečnosti většinu hráčů až tak nezajímá). Výsledkem je, že si v zemích bez PSN hru na Steamu jednoduše nekoupíte. Těm, co si ji předobjednali, pak dokonce Valve automaticky vrací peníze.

Že by se Sony svých plánů na rozšíření uživatelské základny PSN úplně vzdalo, je prakticky vyloučeno, pravděpodobnější tedy bude, že zajistí oficiální podporu i v dalších zemích. Otázkou tak zůstává, proč se na tento očekávatelný problém nepřipravila dříve, než službu začala povinně vyžadovat. Každopádně tuzemské hráče to naštěstí příliš trápit nemusí, u nás totiž hra k dispozici bude od 16. května a to rovnou i s českými titulky.