Tohle že má být ta nejlepší hra? The Last of Us na PC je zatím zklamáním

Na vydání PC verze The Last of Us Part 1 jsme si v redakci museli počkat spolu se všemi ostatními hráči, Sony totiž v předstihu neposkytlo předběžný přístup žádným médiím na světě. Už to nás ovšem zarazilo, neboť je jinak Sony vůči médiím vstřícné a na testování her nechává obvykle hodně času dopředu. Zdržení přístupu až na vydání tedy nevěstilo nic dobrého. A nyní to vypadá, že naše obavy byly oprávněné.

Hráči se už dopředu strachovali, že bude PC verze této populární hry, která má právě za sebou i celou první sérii seriálové adaptace, dost náročná na hardware. Minimální nároky sice nezní tak děsivě, zato ty doporučené už zahrnují poměrně moderní komponenty. Já nyní hru zkouším na sestavě s procesorem AMD Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti.

Než se vůbec dostanete do hry, čeká na vás poměrně nezvyklý proces kompletování shaderů (optimalizace efektů a textur pro danou PC sestavu), který může v závislosti na vašem hardwaru zabrat klidně i přes hodinu. Na mém PC to zabralo asi 45 minut. Obvyklé přitom u singleplayerových titulů je, že jakmile se hra stáhne a je připravená k hraní, už se nic dalšího nemusí řešit, a když už, tak takováto optimalizace není zdaleka tak dlouhá.

Na Steamu převládají záporná hodnocení

Právě při čekání na to, než si hra „přechroustá“, co potřebuje, jsem zabrousil na herní fóra, abych viděl předzvěst toho, co se chystá. Hráči hromadně nahlašují pády a zamrzání hry, špatnou optimalizaci (hra víc zatěžuje CPU než GPU), další nadbytečné nahrávací časy plus hromada stížností jde na vrub právě nezvyklému čekání na úvod.

Své poznámky okamžitě herní komunita začala směřovat na hodnocení ve Steamu, kde se uživatelské recenze nyní pohybují v kategorii „spíše záporné“, respektive na hodnocení 5 z 10. Jde o jistou formu review bombingu, jelikož recenze naskakují po tisících, ovšem na rozdíl třeba od druhého dílu znějí připomínky o poznání víc opodstatněně.

Když bylo vše hotovo, mohl jsem se konečně pustit do hraní. The Last of Us vám technicky nebrání začít hrát už během onoho úvodního zpracovávání shaderů, ovšem výkon ve hře dostane kvůli tomu citelný zásah. Část lidí na herních fórech přiznávala, že se do hry pustila právě už během onoho zřejmě hardwarově náročného procesu a pak se divila, že mají nízké FPS.

Hra sama vás mimochodem při prvním spuštění vyzve k instalaci nejnovějších ovladačů na grafickou kartu, což je vždy vhodné zařídit přednostně, než se pustíte do hraní. Jak AMD, tak Nvidia už optimalizované ovladače pro hru mají k dispozici.

Z prvních zhruba třech hodin hry ovšem nemám vyloženě špatný pocit. Hra se na výše zmíněné sestavě v rozlišení 1440p na přednastavené vysoké detaily (v nastaveních je opravdu hromada možností, jak si grafiku přizpůsobit) drží okolo hranice 70 FPS, byť se sem tam v náročnější scéně, především na světelné efekty, párkrát propadla až někam ke 40 FPS. Jedinou grafickou chybu, kterou jsem zatím zaznamenal, bylo občasné nízké rozlišení pár textur (především tabule s nápisy), které se zjevně nenačetly do plného rozlišení.

Ve hře samozřejmě nechybí ani dopočítávání rozlišení pomocí technologie DLSS či AMD FSR, které výkon umí ještě o něco zlepšit, nicméně stejně jako v případě dalších nedávných titulů od Sony jsme nepozoroval nějaké výrazné nárůsty snímků. Z dalších novinek na PC je přítomná také třeba podpora širokoúhlých monitorů, což jsme ovšem nemohli vyzkoušet.

Hru v současném stavu bychom tedy i přes hromadu stížností na Steamu označili jako „vesměs hratelnou“, nicméně ze strany studia, které PC port zařizovalo, to bude chtít ještě trochu práce. Na PC jsme už testovali z her původně určených pro PlayStation třeba Returnal, God of War či Spider-Mana a musíme uznat, že The Last of Us Part 1 má zatím nejproblémovější start ze všech.

Studio Naugty Dog aktuálně technický stav hry prověřuje a pracuje na opravách chyb:

Naughty Dog @Naughty_Dog The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. oblíbit odpovědět

K modernější grafické verzí The Last of Us Part 1 už toho napsal kolega Honza až až, pro kompletní dojmy ze hry si přečtěte jeho loňskou recenzi. Za sebe už jen dodám to, že grafika oproti PlayStation 4 remasteru je znatelně hezčí. Místy je to prostě jen lepší zážitek, jindy budete na detailní herní prostředí či hry se světly a stíny jen valit oči.

Hru nyní postupně projdu celou (tip: pokud jste ještě neviděli seriál ,můžete jej paralelně se hrou začít sledovat díl po dílu) a přihlásíme se vám znovu v případě nějakého dalšího vývoje ohledně optimalizace či review bombingu.