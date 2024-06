Hráči World of Tanks si nově mohou vyzkoušet vylodění v Normandii

Ku příležitosti osmdesátého výročí Dne D přibyla do populární videohry World of Tanks spousta...

Je to dnes přesně čtyřicet let od momentu, kdy Rus Alexej Pažitnov představil světu prvotní koncept...

Druhá řada seriálu The Last of Us ani zdaleka nepokryje události hry

Ačkoli druhou řadu postapokalyptického seriálu The Last of Us uvidíme až příští rok, už nyní je...