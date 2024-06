Jestřábi i kobylky. Slavné spojenecké letouny předvedly společnou formaci

Opět se vracíme k Summer Air Show v anglickém Duxfordu, která byla letos věnovaná 80. výročí vyloděné Spojenců v Normandii. Ve společné formaci bylo možné shlédnout společný let čtyřech letounů, které – ač s invazními pruhy – nejsou s Dnem D přímo spojeny. Dva z nich totiž ani v červnu 1944 neexistovaly.

Formaci vedl Republic P-47D Thunderbolt „Nelly B“ byl vyroben v posledních válečných měsícíh roku 1945 a nakonec byl ponechán jako uloženka. V roce 1953 poskytly Spojené státy 25 Thunderboltu peruánskému letectvu za symbolickou částku jeden dolar za letoun. V Peru létaly tyto stroje až do roku 1967. Do Spojených států se po dlouhé vyjednávání dostalo zpět šest letounů v roce 1969. Následovalo zrestaurování a tento letoun se v roce 1986 stal součástí The Fighter Collection. V roce 2007 byl opět prodán do USA, aby se vrátil do Británie v roce 2018.

Grumman FM2 Wildcat, který se předvedl na Duxford Summer Air Show 2024 | foto: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0

Formaci naopak uzavíral letoun Grumman FM-2 Wildcat z již zmíněné duxfordské The Fighter Collection. Tento konkrétní stroj byl přijat do služby u amerického námořnictva 24. července 1945 kde zůstal též pouze jako uloženka do února 1946. Následoval prodej do soukromých rukou až se v roce 1975 stal muzejním exponátem. Součástí The Fighter Collection je do roku 1993. Jeho současné barvy odkazují na letouny Wildcat, jež se v roce 1944 účastnily bojů z paluby HMS Tracker.

Wildcata a další stroj z formace – Supermarine Spitfire Mk IX – si můžete prohlédnout zblízka a navíc poslechnout jejich motory v následujícím videu:

Všestranné „kobylky“

V Duxfordu se u příležitosti Dne D divákům představily i letouny, které sice nenesou gloriolu slavných stíhacích strojů, nicméně jejich služby byly třeba snad na všech bojištích druhé světové války. Piper L-4 „Grasshopper“ (v předválečné civilní verzi J-3 Cub) byl lehkým letounem, schopný přistát a vzlétnou téměř kdekoli. Navíc kromě kol mohl využít plováky či ližiny.

2x Piper L-4 Grasshopper (Duxford Summer Air Show: D-Day 80) | foto: Karel Nágl

Spojenci jej využívali pro celou řadu úkolů. Od průzkumu, pozorování, resp. navádění dělostřelecké palby, komunikaci, po přepravu raněných apod. Jeho všestrannost vyžívali Američané i ve válce v Koreji či Francouzi v Alžírsku.

Během 6. června 1944 se letouny Piper L-4 zapojily do akce zejména korekcí palby spojeneckých lodí.

Další letouny, které se předvedly na Duxford Summer Air Show, a to včetně slavných Red Arrows, si můžete prohlédnou v galerii.