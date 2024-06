Z Taylor efektu tyjí i luxusní hotely. Fanouškům zpěvačky slibují pomyšlení

Bylo jen otázkou času, kdy mánii kolem americké zpěvačky zužitkuje také hotelový průmysl. Před sérií osmi ostrovních koncertů v rámci zpěvaččina turné Eras, které začíná 21. června na stadionu ve Wembley, představil luxusní londýnský hotel Four Seasons v Mayfairu svůj vlastní fanouškovský balíček. Ačkoli je hotel proslulý především díky svým lázním v 10. patře s nádherným výhledem na celý Londýn, také naskočil na vlnu swiftmanie, píše agentura Bloomberg.

Hosté, kteří si tento balíček objednají, mají na pokoji k dispozici mimo jiné i karaoke, aby si před představením nebo po něm se zpěvačkou zazpívali. Kromě toho jsou jim k dispozici třpytivé welcome drinky, přenosné nabíječky telefonů na show (také třpytivé) či sady (barevné) na výrobu náramků přátelství, což je dlouhodobá tradice zpěvaččiných fanynek. To vše k ceně ubytování přidává 200 liber (5 454 Kč) ke každé rezervaci navíc ke standardním cenám pokojů. Ty se v červnu i bez Taylor Swiftové pohybují kolem 1 000 liber za noc (27 200 Kč)

Raquel Pirolaová, ředitelka marketingu a prodeje hotelu, říká, že její tým přišel s touto nabídkou, protože viděl, že stále více hostů, zejména z generace Z a mileniálů, zařazuje pobyty ve Four Seasons do svých plánů, které se řídí především koncerty a to nejen v Londýně, ale po celém světě. „Naše nabídka přichází před termíny turné, ale může se přizpůsobit i dalším datům koncertů, které se konají letos v létě.

Taylor efekt je schopnost zpěvačky díky základně jejích fanoušků zvyšovat prodeje zboží i služeb Komunita jejích příznivců má obrovský vliv na prodeje i podnikání v jiných oblastech a je tak mocnou ekonomickou silou.

Větší lákadlo než olympiáda

Podle Pirolaové začaly v posledních letech zábavní a kulturní akce skutečně určovat trendy v luxusním cestování. Zpráva společnosti Skyscanner uvádí, že téměř polovina dospělých Američanů je ochotna cestovat na krátké vzdálenosti, aby viděli své oblíbené interprety naživo, osmnáct procent z nich je ochotno letět ze stejného důvodu i na dlouhé vzdálenosti.

Přesto je poptávka po cestování za zpěvačkou dostatečně velká na to, aby naplnila letadla směřující z USA přes Atlantik. Údaje letecké společnosti United Airlines ukazují, že počet rezervací letů do Milána v červenci, jedné ze zastávek jejího turné, vzrostl o 45 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Podobně vysoká je poptávka i po letech do Mnichova, kde se počet rezervací během koncertů turné Eras zvýšil o 40 procent.

Podle údajů cestovní kanceláře Embark Beyond je superhvězda pro cestovatele v luxusním segmentu dokonce větším lákadlem než nadcházející olympijské hry v Paříži. Například tamní hotel Shangri-La Paris zaznamenal v květnu 120procentní nárůst rezervací v souvislosti s termínem jejího koncertu. Hotelu tak stouply tržby ještě daleko před vrcholem sezony. Také tento hotel spustil pro své hosty speciální koncertní služby. Hotelové týmy mohou například zařídit kosmetické služby pro fanynky před zpěvaččiným vystoupením.

Pirolaová je přesvědčena, že podobně to bude i v Londýně. Podle zprávy společnosti Barclays vyprodané koncerty turné Eras podpoří britskou ekonomiku téměř miliardou liber, tedy asi 27 miliardami Kč. Patnáct zpěvaččiných koncertů ve Velké Británii navštíví podle odhadů banky přes milion fanoušků. „Každý host nepochybně najde jednoho nebo dva další swiftie, se kterými si zde v hotelu vymění náramky přátelství,“ říká hotelová manažerka.

Swiftová je výjimka

Existují však i hlasy, které tvrdí, že hotely přicházejí s touto snahou až příliš pozdě. Přestože Swiftová stále trhá prodejní rekordy, poptávka po koncertech hudebních hvězd obecně spíše slábne. Někteří interpreti „střední kategorie“ hlásí, že mají problémy s prodejem vstupenek a termíny některých koncertů zrušili, například Jennifer Lopezová zrušila celé své turné.

Možnost zazpívat si se Swiftovou v pokoji jednoho z nejdražších londýnských hotelů může být pro swifties splněným snem. I na to v londýnském hotelu Four Seasons mysleli. „Naše pokoje jsou dostatečně dobře odhlučněné, takže hosté, kteří si před turné budou od srdce zpívat jeden z jejích hitů, nebudou v noci budit sousedy,“ říká manažerka Pirolaová.

Hotelový řetězec Four Seasons není zdaleka jedinou hotelovou značkou, která se snaží na této vlně svézt. Řetězec Marriott International například využil popularity Swiftové k získání nových členů věrnostního programu prostřednictvím loterie. V ní mohou lidé vyhrát lístky na koncerty plus ubytování v různých městech, jako je Madrid nebo Stockholm, uzavírá agentura Bloomberg.