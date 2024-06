Nástupce Heroes, o kterém se nám ani nesnilo. Recenze Songs of Conquest

Mezi ošlehanými stratégy po dekády zuří vášnivá debata. Co je nejlepší fantasy tahová strategie? Heroes II nebo Heroes III? Druhý a třetí díl patří spolu se svou RPG odnoží do síně herní slávy. Byly to klenoty, které mnozí hrají dodnes. Nic moc jiného ani nezbývalo, náhrada se hledala těžko. Všichni zapřisáhlí HoMaMáři ale mohou konečně přesedlat. Songs of Conquest je duchovní nástupce, jak se patří. Nedostatky se na něm hledají těžko.

Pakliže nemáte vůbec tušení, co jsou ty legendární „Heroesy“ zač, šlo o izometrickou tahovou strategii se správou měst, vojsk i povedenými tahovými souboji viděnými netradičně z boku. Takové Total War, pokud by bylo celé tahové. Třetí díl dovedl vše téměř k dokonalosti, a jediné, co mu chybělo, byly zombie s cirkulárkou a Naga tanky – moc díky, komunito „fanoušků“, že jsi zadupala frakci Forge.

Mapy druhého a třetího dílu byly velké a plné detailů. Snad na každém druhém políčku byl nějaký bod zájmu, který stálo za to navštívit a získat z něj výhody. Heroes excelovaly i v rozmanitosti frakcí. Díky nim je Nekropolis nutnou součástí každé úspěšné fantasy strategie. Nechybí ani v Songs of Conquest.

Titul má dva hlavní single player herní režimy: kampaně a Conquest – skirmish bez příběhového pozadí. Hra má i hru více hráčů s možností kompetitivních i kooperativních klání s živými hráči i v kombinaci s umělou inteligencí. Autoři naštěstí nezapomněli ani na nás, staré pardály, kteří nedají dopustit na klasický hotseat (gaučové hraní). Protože nejspíš každý bude chtít zatáhnout všechny své známé a rodinné příslušníky do křesla, autoři na to mysleli a přidali testovací pacifistickou mapu, aby si každý osahal v multiplayer ovládání bez toho, aby ho ten druhý zkušený mohl ihned rozmetat. Pro tvořivé je připraven i editor map, ve kterém lze stvořit celé nové kampaně. Některé jsou už součástí hry jako dodatečný komunitní obsah.

Každá frakce je unikátní s odlišným stylem hry. Stejně tak čtyři oficiální kampaně, každá o čtyřech misích. Jsou vzájemně příběhově provázané, ale ne konzistentně. Hra je vyprávěna stylem nedůvěryhodného vypravěče, nejspíš již podnapilého barda a některé události si v kampaních protiřečí.

Příběh je povedený a svět zajímavý. Trochu připomíná Warhammer naruby, kde by se k sobě všichni chovali uctivě a mile. Hrdiny jsou zde Wieldeři, magickou esencí obdaření jedinci, kteří jsou předurčeni k velkým činům. Mezi Wieldery panuje zvláštní vztah. Zatímco obyčejné jednotky masakrují bez milosti, Wieldeři jsou téměř nedotknutelní. V boji nejsou fyzicky přítomní a zasahují pouze pomocí své esence. A systém esence je věc, která hře dodává další nevídaný šmrnc.

Hrdinové Moci a Esence

Esence proudí vším. Je magickou silou, která v šikovných rukou zmůže doslova divy. Ve hře je několik druhů emanací a jejich kombinováním se odemykají různá kouzla. Esence se získává několika způsoby, ale nejlépe jde ovlivnit skladbou vojska hrdiny. Převládající typ esence je také to, co zásadně odlišuje jednotlivé frakce. Někdo má větší predispozice k hromadění esence řádu, která pohání hlavně defensivní a pacifikační kouzla, a jiný zase inklinuje k esencím chaosu a destrukce.

Každá jednotka za kolo na bojišti odevzdá určitou esenci či její kombinaci. I samotnou skladbou vojska je možné získat výhodu v prvním tahu. Při správném levelování hrdiny, získávání dovednost a artefaktů do inventáře, vylepšování a cílené skladbě vojska, lze mít hned v prvním kole naprosto vražedná kouzla, která zamávají se sebehrozivější armádou.

Ano, je tu velký prostor pro zneužívání systému. Některé kombinace mohou téměř zamezit jakékoliv protiofenzivě soupeře na bojišti – hodně štěstí v multiplayeru. I takové hejno krys, když se vylepší na maximum a ještě podpoří kouzly, může být jako morová potopa, která se v jednom kole dostane až k nepřátelské linii a prokouše vším silou stovek chlupatých čumáčků.

Díky esenci jsou i souboje proti počítačem řízeným Wielderům nepředvídatelné. Jednu bitvu jsem prohrál doslova v poslední chvíli, kdy na mě počítač naházel hned několik nejničivějších kouzel, která si střádal až dokonce. Kouzla nemají omezení na tahy, za jeden tah lze použít tolik kouzel, kolik máte k dispozici nastřádané esence.

Komplexnost soubojů vypluje na povrch postupně. A je to systém pěkně propracovaný. Jednotky, které stojí vedle sebe, si vzájemně posilují obranu. Při úspěšném rozprášení skupiny na bojišti získá vojsko bonus do útoku i obrany a tak podobně. Střelecké jednotky vzbuzují hrůzu, dokud se k nim nedostanete na tělo a tím jim úplně zablokujete možnost střelby. Taktika na bojišti je ale stále ve vaší režii. Hra vás nijak nenutí k specifickému stylu, jako tomu bylo v modernějších dílech HoMaM, kdy celá taktika spočívala v tom, flankovat jak o život. Zde můžete být stále kreativní a přicházet s novými taktikami.

Pamětnici už teď vidí, že Songs of Conquest jen slepě neopisuje od svého legendárního vzoru. Ne vždy jde ale o prospěšné inovace. Přehlednost HoMaM byla dána také svou jednoduchostí. Každé město bylo na jedné obrazovce. Nejen, že to vypadalo líbivě, ale bylo to i účelové. Důležité informace byly na dosah ruky: přísun jednotek za kolo, verbování, stavba a vylepšování. Zde je přehledný nárůst surovin za tah.

Songs of Conquest se snaží odlišit. Města se spravují přímo na mapě světa. Nebyl by to špatný nápad, kdyby z toho nakonec nebyl trochu binec. Nejen, že trpí přehlednost, ale také informovanost. Ve všem tom pixelovém spektáklu se často ztrácí nevyužité stavební parcely. Intuitivní možnost stavby budov schází. Zpětně se nedá ani zjistit, na jak velkém pozemku máte budovu postavenou.

Městům se při vylepšení zvýší počet stavebních parcel. Pokud je budova menší než daná parcela, lze ji tam postavit, ale ne naopak. Když tedy prozatímně postavíte na velké parcele například důl, musíte si pamatovat, že jde o velkou parcelu. Pokud na to zapomenete a po třiceti tazích budete chtít postavit nejpokročilejší budovu vyžadující největší parcelu, budete hodně bourat, než se trefíte.

Nedotažené je i nabírání jednotek z mapy. Tu a tam najdete spojenecké vojsko, které se ale tváří do poslední chvíle jako nepřítel. Pokud se k vám chce přidat a nemáte místo, tak zmizí. Nelze odejít, uvolnit místo a verbovat znovu.

Hra má ale i haldu dobrých promyšlených ulehčení. Automatická bitva není nic nezvyklého. Dá se tak urychlit jinak triviální souboj. Songs of Conquest vám ale po vyhodnocení bitvy rovnou nabídne hrát znovu manuálně. Každému je jasné, že pokud nejsme ve strategiích spokojeni s výsledkem, automaticky mačkáme quick load. Toto je krásné a promyšlené urychlení. Skvělá je i funkce zvýraznění všech interaktivních prvků na mapě klávesou alt. Naopak nedostatkem je nemožnost ukončit hru při tahu soupeře. Pokud je na tahu soupeř, musíte projít všemi beznadějnými souboji znovu, než vám hra dovolí loading.

Ze hry jsem upřímně nadšený a až na trochu toho nedomyšleného uživatelského rozhraní vlastně není co pořádně kritizovat. Songs of Conquest má jedinou větší slabinu, a to rozsah. Zatímco kompletní třetí Heroes měl devět hratelných ras, Songs of Conquest má zatím jen čtyři. Nechybí samozřejmě mrtváci, ale jsou zde i žabí bytosti Rana, víly Faey a technologičtí Barya. Autoři v road mapě projektu plánují další dvě formou rozšíření a nové kampaně. I tak, čtyři frakce, byť sebeunikátnější, jsou v dnešní době už opravdu málo.

Na mapách nenarazíte ani na žádná speciální monstra. Žádní křišťáloví či azuroví draci, kteří byli postrachem všem hrdinům v HoMaM. Vše, kromě banditů, na co v divočině narazíte, je součástí jedné z armád. Je to velká škoda, protože hlavně ve hře více hráčů by to mohlo přidat na momentu překvapení. O to víc, pokud by byla i možnost unikátní jednotky rekrutovat. Na obsah omezená jsou i bojiště, dost rychle se jejich počet okouká.

Pixelové mistrovské dílo

Songs of Conquest vypadá fantasticky, opravdu nechápu petice za změnu grafiky. Přiznaný pixelart hře sedne náramně a díky fixnímu 3D vůbec nepůsobí retro. Všechno je v souladu, hýří barvami a detaily a je to vyloženě potěšení sledovat.

Vizuálně méně úchvatné jsou cut-scény mezi misemi. Mírně rozpohybované obrázky, které vypadají, že se na nich podílela AI. Nebo někdo z vývojářů vůbec neumí upscale grafiky. Od počítání prstů přítomných postav vás ale rychle odpoutá hudební číslo. Při první zdárně dokončené misi hra vyjeví, proč se jmenuje Songs of Conquest. Z reproduktorů se rozezní bardská balada a text popěvku rekapituluje události z odehrané mise. I hudba hrající v misích se povedla. Soundtrack zní jako kombinace instrumentálky ANNO 1800 s fantasy RPG jako je Pillars of Eternity.

Songs of Conquest Songs of Conquest

Hra nemá žádný dabing, ale dá se jí to odpustit. Na poměry turn base strategie je dost ukecaná. Nepřátelé při střetech mohou odkrýt nějaký ten střípek lore a dialogy se různí podle postavy za kterou zrovna hrajete. Když se na bojišti střetne bratr a sestra, je rozhovor plný emocí, když místo sestry povoláte jejího nadřízeného, dočkáte se jen chladných výhrůžek. Hra místy balancuje na hranici s RPG. Možnost volby dialogů či při průzkumu zajímavých míst by hře náramně slušela a škoda, že autoři promarnili příležitost trochu víc zaexperimentovat.

Hrdinové konečně můžou do zaslouženého důchodu

Odpověď na otázku, co je nejlepší fantasy tahová strategie, už není tak snadné. Songs of Conquest slušně zamíchala kartami a i sebezapřisáhlejší HoMaMář se musí rouhat a docenit její kvality. Heroesy byly první, a ten titul jim nikdo nevezme. Songs of Conquest ale bez debat hodně věcí dělá lépe a jen pár hůř. Jediné, co mu opravdu chybí, je víc obsahu, ale to by se mělo časem změnit.