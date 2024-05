Samurajská Ghost of Tsushima odstartovala na PC fantasticky

Samurajská akce Ghost of Tsushima vyšla ve verzi Director’s Cut ve čtvrtek 16. května na Steamu a Epicu a podle SteamDB se počet souběžně hrajících vyhoupl na 57 934. Vrchol ovšem přišel v neděli, kdy hrálo naráz 77 154 hráčů, čímž si Ghost of Tsushima připisuje nejúspěšnější start single-playerové hry vydané Sony na Steamu.

Hry publikované Sony na Steamu (maximální počet souběžně hrajících):

Ghost of Tsushima vypráví příběh samuraje Jina Sakaie, který se postaví nájezdu krvelačných Mongolů. Hra vyšla v roce 2020 exkluzivně na PlayStation 4, o rok později následovala rozšířená verze Director’s Cut s vylepšeními pro PlayStation 5.

Co se vydání PC verze týče, část hráčské komunity naštval požadavek na propojení s účtem PlayStation Network (PSN). Jedním z důvodů je zřejmě i fakt, že hra představila novou PlayStation PC vrstvu, která zahrnuje trofeje, přátele, nastavení a profil. Ve hře se vyvolá stiskem kláves Shift + F1.

Co se samurajských her týče, letošní Rise of the Ronin, který se podíval exkluzivně na PlayStation 5, očekávání nenaplnil. Těžké to bude mít i na listopad plánovaný Assassin’s Creed Shadows. Zatímco tvůrci Ghost of Tsushima se snažili správně podchytit veškeré reálie a dočkali se v Japonsku ovací (hlavní tvůrci se dokonce stali ambasadory skutečného ostrova Tsushima), v případě kousku od Ubisoftu se po odhalení filmového traileru řeší zejména černošský samuraj a obavy o woke příběh.