RECENZE: Samurajský hit loňského roku rozšířil ještě krásnější ostrov Iki

Před rokem jsme v naší recenzi na původní verzi Ghost of Tsushima hru označili za „samurajský Assassin’s Creed“, což je opravdu trefné pojmenování. Obzvlášť s ohledem na to, že v tom samém roce vyšel nový díl této série a letos pak další přídavky. Vzhledem k tomu, že jsem testoval právě i poslední díl Assassin’s Creed Valhalla a nyní mám i přímé srovnání s edicí Ghost of Tsushima: Director’s Cut, musím konstatovat jediné: Sucker Punch si s Ubisoftem vytřel podlahu.

Akci se stealth prvky a otevřeným světem z doby středověkého Japonska si fandové Assassin’s Creed žádají už dlouhé roky. Tak dlouho, že se této role nakonec zhostil někdo jiný. A zatraceně se mu to povedlo. Hra prodala přes šest a půl milionu kopií a získala několik herních ocenění, včetně tak trochu protestního „hlasu hráčů“ na loňských Game Awards.

Po víc než roce od vydání tu máme konečně „kompletní edici“ neboli Director’s Cut, která přináší jednak několik zásadnějších vylepšení pro PlayStation 5 a jednak rozšíření, které sice nemá konkrétní název, ale zkrátka do hry přidává nový ostrov Iki, na kterém najdete poměrně rozsáhlou a propracovanou vedlejší kampaň a mnoho dalšího.

Bonusy pro novou generaci

Hru jsem tedy samozřejmě zkoušel na PlayStationu 5 a musím uznat, že změna je znatelná. Konzole nové generace dostala režim „dynamického 4K 60 FPS“, což v překladu znamená, že rozlišení či počet snímků se může v závislosti na náročnosti scény snížit, ale za celou dobu hraní jsem nezaznamenal, že by se hra nějak zasekla či se obraz zhoršil. Zkrátka jsem měl pocit, jako kdyby fungovala ve stabilních 4K 60FPS, byť jsem neměl čas vyzkoušet celou hlavní kampaň a testoval jsem pouze rozšíření s ostrovem Iki.

Vylepšením specificky namířeným na fungování na PS5 je také podpora ovladače DualSense, kterou poznáte už v úvodním menu při listování v nabídkách. Znatelnější je samozřejmě ve hře, kde cítíte například dupot kopyt při jízdě na koni, natahování tětivy luků, údery mečem a podobně. Je to příjemné rozšíření, které některým akcím dodává novou rovinu vnímání, ale v případě PS5 verzí už je to zkrátka spíš taková povinnost, kterou budeme nejspíš časem vnímat jako samozřejmost.

Další vylepšující prvky jsou pak 3D audio se sluchátky Sony, možnost přenášet uloženou pozici ze systému PS4 (ještě aby ne) a také poměrně podstatné vizuální vylepšení v případě, že hrajete hru s japonským dabingem a titulky. Dřív totiž postavy hýbaly rty do anglického dabingu i v případě použití japonského, což nyní autoři opravují. Je to dobře, občas to u starší verze docela bilo do očí.



Jinak je chování hry na „pětce“ opravdu úchvatné, zejména co se týče nahrávacích časů, které jsou opravdu často až okamžité. Což o to, ony byly opravdu rychlé i na čtyřce, ale v případě nové generace už je třeba rychlé cestování po mapě opravdu mnohdy otázkou jen „prostřihu“, kdy po potvrzení bodu obrazovka jen třeba na sekundu zčerná a vzápětí zase hrajete. Tak to má vypadat.

Krásy ostrova Iki

Hlavním rozšířením hry v Director’s Cut edici je tedy ostrov Iki, kam můžete zavítat v průběhu hlavní kampaně i po jejím dohrání. Ačkoli právě třeba konkurenční Ubisoft pojal dodatečný obsah na poslední díl Assassin’s Creed vždy jako prakticky uzavřenou a vedlejší kapitolu, děj dodatku s ostrovem Iki se v Ghost of Tsushima sice také ubírá vlastním směrem, je však zároveň hodně navázaný i na minulost hlavního hrdiny, kterou tak postupem času prožíváme s ním a dozvídáme se tedy i mnoho nového.

Na ostrově Iki budete každopádně čelit jak vlastní minulosti, tak i mongolskému klanu, který tentokrát do celé situace vnese i notnou dávku intrik. To bych už však začal prozrazovat až příliš. Čekají na vás jak nové typy nepřátel – mongolští šamani, kteří svým zaříkáváním posilují své spolubojovníky, tak i třeba rozšířený boj v sedle koně.

Vedle hlavní mise se na ostrově nachází také řada vedlejších, včetně speciálních úkolů, které jsou rozsáhlejší a zpravidla vás odmění novou zbrojí. Po mapě je pak opět rozeseto mnoho „bodů zájmu“: některé už známe, jako třeba termální jezírka nebo posvátná místa, novinkou jsou například lukostřelecké výzvy nebo kočičí doupě, kde musíte tyto roztomile huňaté šelmy přilákat pohybovou minihrou s hraním na flétnu.

Dojde také na obvyklé osvobozování obsazených vesnic a pevností, kde se můžete vyřádit stylem samuraje, který vyzve nepřátele na férový souboj, či ducha, který je naopak potichu zlikviduje jednoho po druhém. Soubojový systém je stále opravdu silným prvkem hry, který jen tak neomrzí. Hráče, kteří se stejně jako já budou chtít po roční pauze do hry vrátit, bych dopředu varoval, ať si nejprve mimo ostrov procvičí ovládání. Chvíli totiž zabere se zase vrátit do formy a mise související s dějem na ostrově Iki se s vámi nepářou už od první minuty.

Ostrov Iki je sám o sobě nádherný. Zapůsobil na mě možná ještě víc, než samotný základní svět ostrova Tsushima a opravdu vybízí k tomu si pořádně vyhrát s foto režimem. Pokud bych si měl vybrat jednu hru, kde mě fotografický režim bavil asi nejvíc, pak je to právě Ghost of Tsushima.

Jasná volba

Kampaň na ostrově Iki se dá pozvolnějším tempem při prokládání hlavních a vedlejších úkolů dohrát asi za deset hodin, i když pokud se nikam neženete, na ostrově strávíte i delší dobu. To je na dodatek slušný výkon, byť s sebou nese zvýšenou cenu: pokud máte základní hru z PS4, pak vás rozšíření a vylepšení na „pětku“ bude stát dalších 800 korun. Za samotnou expanzi pro majitele systému PS4 dáte 550 korun. Pokud kupujete celou hru, má navíc pro novou generaci už zvýšenou základní cenu (2 119 korun).



Dále jsem během hraní narazil na jeden lehce rozbitý vedlejší úkol, kde se mi doprovodné NPC odmítalo pohnout na určené místo a musel jsem hru restartovat, aby se problém vyřešil. V porovnání s tím, jak úchvatný zážitek kompletní edice Ghost of Tsushima nabízí, je to však naprostá drobnost a nenechal bych se v takovém případě odradit ani vyšší cenou.

Pro nové i stávající hráče je samurajská akce od Sucker Punch výborná volba, pokud hledáte otevřený svět k prozkoumání, nádhernou vizuální stránku, emotivní příběh a hordy nepřátel, se kterými se můžete vypořádat vícero způsoby. Po stránce vylepšení na novou generaci je to každopádně vzorová záležitost a já se nemohu dočkat, jestli se Sucker Punch rozhodne v budoucnu udělat třeba i druhý díl.