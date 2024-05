RECENZE: Ghost of Tsushima na PC je skvělý port ještě skvělejší hry

Nedá se popřít, že letos jsou samurajové a japonské historické akce v módě. Začátkem roku jsme tu měli Rise of the Ronin, koncem roku se zase chystá Assassin’s Creed Shadows a právě mezi tyto dvě hry se nyní vložil PC port Ghost of Tsushima. Na rozdíl od smíšených dojmů z Rise of the Ronin a ještě smíšenějších očekávání od AC Shadows jde však PC verze čtyři roky staré samurajské akce prakticky na jistotu. A díky výborné práci studia Nixxes, které hru na PC přeneslo, se opravdu není čeho bát.

Rovnou začnu přiznáním, že pro mne je Ghost of Tsushima v podstatě vrcholkem generace her z PlayStationu 4. Hru jsem již dohrál dvakrát, jednou v původní verzi na PlayStationu 4 Pro, podruhé pak v Director’s Cut verzi s datadiskem na PlayStationu 5. Pouštět se do ní potřetí na PC byla i tak radost, jelikož právě volnější přístup ke grafickým nastavením a některé výhody výkonnějších PC sestav požitek ze hry ještě vylepší.

Jak to bývá zvykem, u PC portu se nemá smysl pozastavovat nad samotným obsahem hry, jelikož jsme k němu v minulosti napsali už vše podstatné. Mrkněte se na recenzi původní hry a také Director’s Cut verze s datadiskem na PS5, najdete v nich všechny naše dojmy a poznatky hezky podrobně.

Pokud bych měl ovšem shrnout, proč má smysl o Ghost of Tsushima uvažovat po obsahové stránce, tak zkrátka proto, že je to onen vysněný Assassin’s Creed v Japonsku, který všichni fanoušci dlouhá léta chtěli. A troufám si tvrdit, že autoři ze studia Sucker Punch pořádně vyškolili Ubisoft, jak se to má dělat. Právě Ubisoft nám letos na podzim ukáže, jak moc je schopným konkurentem, nicméně laťka je opravdu vysoko.

Ghost of Tsushima je vizuálně nádherná, příběhově strhující akce v otevřeném světě, kde je stále co dělat, co objevovat a s čím zkřížit meče. Pokud máte rádi historické Japonsko, trošku milosrdnější hratelnost než například v soulslike žánru a otevřené světy plné aktivit, pak prostě nejde s Ghost of Tsushima sáhnout vedle. Ale od chválení obsahu hry tu teď nejsem, řeč teď bude především o technickém stavu na PC.

Začněme technickými daty. Několik nedávných PC portů má v podstatě stejné výhody oproti konzolové verzi, a ty zahrnují například odemknutou snímkovací frekvenci a podporu řady technologií pro zvýšení výkonu, jako jsou Nvidia DLSS 3, AMD FSR a Intel XeSS. Lidé s grafickými kartami od Nvidie mohou využít také technologie Nvidia Reflex a AI anti-aliasing DLAA. Samozřejmostí je i podpora širokoúhlých zobrazovačů (21:9 i 32:9), včetně kompatibility pro sestavy se třemi monitory (48:9). Lze rovněž připojit i ovladač DualSense, který podporuje patřičnou haptickou odezvu stejně jako na PlayStationu 5.

Co se vizuálních předností týče, PC verze nabídne možnost vykreslování cutscén v reálném čase, což dovoluje do hry dostat i japonský „lip-sync“, tedy v případě že hrajete hru v japonštině, budou postavy při mluvení vypadat přirozeněji. V původní verzi bohužel nebyl (a stále není, pokud máte pořád PS4), postavy klapaly pusou do anglického dabingu i v japonštině, změna přišla až s PS5 verzí.

Nároky na PC sestavy nevypadají úplně děsivě, v minimálních požadavcích se objevuje dokonce grafická karta z roku 2015, GTX 960. Spokojit se sice budete muset s nízkým rozlišením a 30 snímky za sekundu, ovšem hru byste měli být schopni rozjet i na už opravdu vysloužilých herních sestavách.

Já jsem využil svou PC sestavu s šestijádrovým procesorem Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. K hraní využívám 1440p monitor. Podle požadavků s takovým počítačem patřím do kategorie vysokých detailů, což mi také hra i sama v základu nastavila. Kompletní nároky na PC můžete vidět zde:

Právě na vysoké detaily plus ještě technologií DLSS Quality jsem nejprve odehrál úvodní misi, kde jsem viděl snímkovou frekvenci často stoupat nad hranici 100 FPS. Proto jsem tedy rovnou posunul grafické detaily na maximum a hra si stále držela solidních 80 až 90 FPS a jen výjimečně v náročnějších scénách (často to bylo v noci) se snímky propadly na 60 až 70 FPS. Hra byla tedy pořád parádně plynulá.

Za vyšší snímkovou frekvenci hra vděčí také tomu, že v ní zcela chybí technologie ray-tracing. To je věc, která se postupně dostává právě i do konzolových her, jenže vzhledem k tomu, že jde ještě o titul z generace PS4, na něj zde ještě místo není. Takže na jednu stranu hra nemusí tohoto žrouta výkonu řešit, ovšem na druhou stranu je vlastně už trochu znát, že pokročilá práce se světlem by hře prospěla.

Teď samozřejmě nechci naznačovat, že by titul Ghost of Tsushima nějak vizuálně zestárl, to ani náhodou. Pořád je to po grafické stránce opravdu nádherná podívaná, ovšem pokud bych měl být opravdu rýpal, tak je přece jen trochu znát, že některé textury jsou trochu plošší, mimika v obličejích postav by mohla být o drobek detailnější no a samozřejmě chybí právě ona pokročilejší práce s odrazy světla, stíny a podobně. Ale to je spíš tak na okraj, pokud se jinak v grafických detailech opravdu vyžíváte, pro většinu hráčů bude grafika Ghost of Tsushima pořád naprosto fantastická.

Vlastně mě i docela mrzí, že doma nemám pořádně širokoúhlý monitor, který by mne ještě dokázal o něco více pohltit do barevných panoramat tohoto japonského ostrova. Troufám si tvrdit, že toto je jedna z her, která je v podstatě jako dělaná na širokoúhlý formát. Příznivci legendárního režiséra klasických samurajských filmů Akiry Kurosawy se pak dočkají (volitelného) stylového černobílého režimu barev.

Vysoká snímkovací frekvence jinak především akčním pasážím hry opravdu prospívá, v kombinaci s detailním světem hry je opravdu radost se na hru v pohybu dívat. Během hraní jsem nenarazil na žádný bug ani pád, dokonce jsem se ani nesetkal s žádným výraznějším doskakováním textur v dálce. Musím zkrátka uznat, že port z konzole se Nixxes opravdu povedl.

Jedinou kontroverzí okolo hry je tak v podstatě jen něco, co tuzemské hráče ani trápit nemusí, a to je zbytečné znepřístupnění hry v regionech, kde si nelze založit PSN účet. A to včetně několika evropských zemí, Česko naštěstí k PSN přístup má. Co je pak ovšem ještě divnější, že PSN účet vlastně hra na hraní příběhové kampaně ani nevyžaduje a můžete přihlášení v klidu přeskočit. Týká se to tedy pouze případu, že chcete hrát multiplayerovou složku Legends.

Souběžně s tím se vám zpřístupní i nový „překryv“ PlayStationu, kde najdete třeba seznam přátel, ale také třeba trofeje. Ty se vám navíc synchronizují, pokud jste již hru hráli na PlayStationu a máte je již posbírané odtud. Bylo by fajn, kdyby Sony do budoucna zapřemýšlelo i nad synchronizaci uložených pozic, to tu však v tuto chvíli chybí.

Ghost of Tsushima na PC je každopádně něco, co by měli fanoušci akčních RPG s otevřeným světem uvítat. Hra je i po letech od vydání vizuálně úchvatná a s novými možnostmi PC hardwaru ještě plynulejší. Nezbývá než doufat, že vydáním PC verze nás autoři ze Sucker Punch už skrytě lákají na nějaký další samurajský projekt, protože takové hry zkrátka umějí.