RECENZE: Další skvěle zvládnutá PC verze. Druhý Horizon vypadá parádně

Studio Nixxes se ukazuje jako opravdu velký přínos pro Sony. Jeho PC porty původně konzolových exkluzivit se mají k světu a nejinak tomu je i u nejnovějšího titulu, který si po dvouletém čekání mohou zahrát i PC hráči: Horizon Forbidden West. Ten měl cestu na PC v podstatě jistou vzhledem k tomu, že se zde již dříve objevil první díl.

Dobrodružství hrdinky Aloy v originálním postapokalyptickém světě se zvířecími roboty a obnovené lidské civilizace patří k předním titulům nabídky Sony. Vedle zatím dvoudílné série ještě vyšla hra s podtitulem Call of the Mountain (naše recenze zde), která je však určená pro virtuální realitu. U té naopak moc nadějí na PC port nemáme. Je totiž částečně navržena i jako ukázka toho, co umí model brýlí PSVR2. Druhý díl každopádně jistě bude zajímat ty, kteří si v roce 2020 mohli na PC užít jedničku. A možná nejenom ty.

Hru se zcela jistě vyplatí hrát se znalostmi prvního dílu a byť se vám dostane řádné rekapitulace děje, některé souvislosti vám i tak mohou unikat. Pro podrobnější dojmy nad příběhem, hratelností a dalšími záležitostmi vás nicméně odkážu na naší playstationovou recenzi, jelikož v těchto ohledech se nic nezměnilo. Dnes tu jsme hlavně kvůli tomu, jak se Forbidden West hraje na počítačích.

Nejdřív trochu technických dat. PC port přináší odemknutou snímkovací frekvenci a podporou řady technologií pro zvýšení výkonu, jako jsou Nvidia DLSS 3, AMD FSR a Intel XeSS. Lidé s výkonnými sestavami si mohou zapnout i AI anti-aliasing DLAA. Hra využívá technologii DirectStorage pro rychlé načítání na PC. A samozřejmostí je i podpora širokoúhlých zobrazovačů (21:9 i 32:9), včetně kompatibility pro sestavy se třemi monitory (48:9). Lze rovněž připojit i ovladač DualSense, který podporuje patřičnou haptickou odezvu stejně jako na PlayStationu 5.

Nároky na PC sestavy nejsou úplně hrozivé, nicméně starší sestavy si nejspíš budou muset na hru nechat zajít chuť. Já jsem využil svou PC sestavu s šestijádrovým procesorem Ryzen 5 3600, grafickou kartou RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. K hraní využívám 1440p monitor. Podle požadavků s takovým počítačem už spadám někam na mix středních a vysokých grafických detailů. Kompletní nároky na PC můžete vidět zde:

Hra mi nicméně sama přiřadila vysoké detaily a dopočítávání obrazu přes DLSS v režimu kvality obrazu. Bohužel zde nenajdete režim testování výkonu (benchmark), takže musíte využít buď vlastní externí nástroj, anebo se prostě řídit klasickým počítadlem, které se dá zapnout i v rozhraní Steamu.

Za sebe musím optimalizaci výkonu na takto hezkou hru pochválit. Na výše zmíněné vysoké detaily a DLSS kvalitu obrazu v 1440p mi hra povětšinou držela snímky nad hranicí 60 FPS, často dokonce i přes 70 i 80 FPS. Jen opravdu málokdy spadly snímky pod 60 FPS, hra přitom vypadala vždy naprosto nádherně, ostře a detailně. I zpětně mne pořád fascinují animace mimiky obličejů a celkově snímané pohyby postav, které i oproti velké části současné produkci působí extrémně realisticky.

Co se výkonu týče se však našlo i pár výjimek. A to některé náročnější cutscény s vícero postavami na obrazovce, případě ještě nějakými efekty a nebo vyobrazením velké a zároveň detaily poseté lokace. Snímky mi sem tam nehezky spadly až někam k hranici 15 FPS, byť vždy jen na malou chvilku. Chvíli jsem musel pročítat diskusní fóra a v podstatě jsem se dopátral dvou různých vysvětlení.

V první řadě jsem našel informace, že grafická karta s 8 GB VRAM nemusí na některé náročnější scény stačit, a paměť si musí sem tam vypůjčit z úložiště, což způsobí onen propad snímků. Řešením je stáhnout detaily textur na střední a nebo snížit rozlišení hry. Zároveň jsem objevil i informace, že hra má vyšší nároky i na procesor a že „starší“ Ryzen s šesti jádry už někdy může docela potrápit. Všechny tyto informace jsou samozřejmě vysoce individuální a záleží na vaší konkrétní sestavě.

Tak či onak to ve výsledku byly úplně drobnosti, jelikož během samotného hraní jsem se s žádným větším záškubem nesetkal. To jen podtrhuje kvalitu tohoto PC portu, který je opravdu povedený a pokud máte alespoň trochu novější PC a nepotřebujete hrát v závratně vysokých rozlišeních, se hrou by si mělo poradit. Máte tu navíc tolik možností, jak výkon optimalizovat, třeba právě různými technologiemi s dopočítáváním obrazu.

A pokud máte o Horizon Forbidden West alespoň lehký zájem, hra rozhodně stojí za vyzkoušení. Příběh se mi už před dvěma roky hodně líbil, hratelnost v otevřeném světě je opravdu skvělá, grafika s propracovanými animacemi je jednou z těch nejlepších, jaké už moderních her najdete. Navíc tu v kompletní edici najdete i povedené DLC, což dále vylepšuje už tak dobrou nabídku. Tak šup, na co ještě čekáte, běžte lovit roboty!