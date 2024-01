PlayStation hrám se na PC daří. I těm, kterým firma nevěřila

Doba čistě exkluzivních her od Sony se uchýlila ke konci. Ne že by Sony přestalo takové tituly vydávat, ovšem čistou exkluzivitu pomalu nahrazuje časovou exkluzivitou. Hry přednostně vydá na konzoli PlayStation, ovšem s časovým odstupem se většina z nich podívá i na PC, kde je spousta dalších zájemců o vyzkoušení těchto titulů.

Nyní máme k dispozici i konkrétní data o prodejích playstationových titulů na Steamu. Ta nám přinesl únik informací, konkrétně interní prezentace s čísly prodejů v tomto populárním digitálním obchodě. Data sice nejsou úplně čerstvá, pocházejí z února 2023, i tak o lecčem vypovídají. Nejlépe je na tom Horizon Zero Dawn (2017), který na Steam dorazil vůbec jako první velká hra od Sony z generace PlayStationu 4. Asi za tři a půl roku, co je první díl této série na Steamu dostupný, se prodalo 3,3 milionu kopií.

V závěsu je pak obnovený God of War z roku 2018, který na Steam dorazil v lednu 2022. Za dva roky jeho dostupnosti se prodalo úctyhodných 2,5 milionu kopií. Toto číslo zřejmě bude autory motivovat hráčům přinést i loňské pokračování (God of War Ragnarok), byť oficiálně nic zatím potvrzeno nebylo. Vzhledem k tomu, že třeba druhý díl výše zmíněného Horizonu (Forbidden West) již byl pro Steam oznámen s datem vydání 2024, pravděpodobnost vydání Ragnaroku na PC je docela vysoká.

Na třetím místě v žebříčku prodejů her od Sony na Steamu najdeme Days Gone s 1,7 milionu prodaných kopií. Tato hra na domácí platformě prodala parádních 8 milionů kopií a společně s prodeji na Steamu se tak jistě přiblížila (nebo i překonala) hranici 10 milionů prodaných kopií. Dodnes v kontextu těchto informací působí přinejmenším zvláštně rozhodnutí, kdy Sony nepovolilo autorskému studiu vyvinout druhý díl.

Na čtvrtém místě s 1,3 milionu prodaných kopií je remasterovaný Spider-Man z roku 2018, následovaný pak kolekcí Uncharted: Legacy of Thieves (483 tisíc kopií), herní superhrdinovskou odbočkou Spider-Man: Miles Morales (450 tisíc kopií) a nakonec také nejnovějším Sackboyem. Ten podle uniklých dat stihl prodat jen 60 tisíc kopií, ovšem musíme brát v potaz to, že všechny tyto hry s nižšími čísly na Steam dorazily jen těsně před zveřejněním těchto informací. Aktuální hodnoty budou nepochybně vyšší.

Jak už jsme zmínili, v roce 2024 dorazí na Steam také Horizon Forbidden West a opravdu bychom se divili, kdyby byl celý rok sám. Již nějakou dobu se čeká na port her, jako jsou Ghost of Tsushima nebo The Last of Us Part 2. Zatímco u samurajské akce se zatím nejde o nic opřít, v případě The Last of Us Part 2 lze alespoň odkázat na fakt, že na PC loni vyšel remake prvního dílu, byť v dost mizerném technickém stavu.