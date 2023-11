PlayStation Portal bude stát přes pět tisíc, do Česka dorazí v únoru

Hlavním tahákem značky PlayStation jsou exkluzivity s obrovskými produkčními hodnotami, například nedávný Spider-Man 2 (naše recenze). Tyto hry si zaslouží být hrané na kvalitní televizi s výkonnou reprosoustavou nebo kvalitními sluchátky. Jenže v kontrastu běžného života dokáže tyto podmínky splnit jen málokdo.

Sluchátka Explore budou stát stejně jako samotný PlayStation Portal.

Většina z nás se musí o prostor před televizí přetahovat se zbytkem rodiny, ne každý je pak ochotný kvůli virtuálním dobrodružstvím nocovat dlouho do noci, když už jdou všichni spát. Tento problém vyřeší zařízení PlayStation Portal, malá přenosná konzole s vlastním displejem, do které lze streamovat obraz ze zapnutého PlayStationu 5. Aby náhodou nedošlo k omylu – nejde o klasický handheld, který si vezmete do vlaku nebo o víkendu na chatu, protože hraní se přenáší skrz připojení k wi-fi síti a je velmi náročné na datový objem.

Možnosti využití jsou tedy značně omezené, své zákazníky si však zařízení jistě najde. V Japonsku bude PlayStation Portal k dispozici už tento měsíc, k nám se dostane až 12. února příštího roku. Doporučená maloobchodní cena je 5 390 korun. To není úplně málo, ale zase je nutné pamatovat, že použité ovladače mají všechny vlastnosti klasického DualSense a kvalitní displej.

Spolu s konzolí pak vyjdou taky in-ear sluchátka Explore (rovněž za 5 390 korun) a o pár dní později i klasická „mostová“ sluchátka Elite za 3 690 korun.