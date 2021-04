Petici za pokračování Days Gone už podepsalo více než osmdesát tisíc lidí

Dva roky stará zombie akce Days Gone sice nepatří mezi nejzářivější drahokamy v repertoáru společnosti Sony (viz naše recenze), přesto si dokázala vybudovat komunitu věrných fanoušků.

Když nedávno vyplulo na povrch, že společnost Sony nepovolila vznik pokračování na úkor zcela zbytečného remaku prvního The Last of Us, spoustu lidí to rozesmutnilo. Člověk vystupující pod přezdívkou Kanhai Raval se je rozhodl sjednotit a založil petici, kterou chce ukázat, že zájem o tuto upozaděnou značku stále trvá. Cílem je nasbírat 150 tisíc podpisů, po 14 dnech už se podařilo nashromáždit polovinu.

Samozřejmě platí, že i kdyby se podařilo nasbírat i dvojnásobek požadovaného množství, s největší pravděpodobností to se Sony ani nehne, i tak musí zájem o hru tvůrce ze studia Bend těšit.

Days Gone rozhodně neskončilo neúspěchem, v roce 2019 šlo o jednu z deseti nejprodávanějších her v digitální podobě, bohužel vedle blockbusterů typu God of War nebo Horizon Zero Dawn působí jako chudý příbuzný. Uvidíme, jestli na tom změní něco chystaný port pro PC, který má vyjít již 18. května.