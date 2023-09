Další playstationová exkluzivita končí, Horizon Forbidden West míří na PC

Zatímco v případě minulého dílu série Horizon museli PC hráči čekat na svojí verzi tři roky, u Forbidden West je to jen rok a půl. A to navíc dostanou i datadisk Burning Shores, který vyšel teprve letos (viz naše recenze).

Že je hlavní hrdinka „na holky“ se brzy budou moci pohoršovat i PC hráči.

Hra by měla na PC vyjít počátkem příštího roku se všemi vychytávkami, na které je „master race“ dlouhodobě zvyklá, tedy podporu ovládání pomocí klávesnice a myši, ultraširokých rozlišení nebo neomezenou rychlostí snímkování. Jestli se můžeme „těšit“ i na tradiční PC zábavu v podobě zabugovanosti a špatné optimalizace, se teprve uvidí, minulý díl byl v tomto ohledu poměrně výživný (viz náš článek). Snad se z toho vývojáři poučili.

Forbidden West je v podstatě to samé, co předchozí díl, jen mnohem větší, vyladěnější a hezčí. „Hra parádně vypadá, nabídne poutavý příběh, sympatické postavy, boj a průzkum mapy patří k tomu nejlepšímu, co žánr RPG s otevřeným světem nabízí,“ shrnuli jsme všechny klady v závěru naší nadšené recenze.

Mimochodem speciální edice původní hry a datadisku vyjde i na PS5, a to již v říjnu.