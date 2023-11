Cena PlayStationu 5 spadla v českých obchodech na historické minimum

PlayStation 5 s optickou mechanikou (lze na ní spouštět hry na fyzických nosičích a přehrávat DVD/Blu-ray filmy) se u vybraných obchodníků prodává za 10 490 korun. Je to základní model bez přiložené hry s úložným prostorem 825 GB (uživateli je dostupných 667,2 GB). Akce platí do 30. listopadu, nebo do vyprodání zásob.

Připomeňme, že Sony se chystá uvést na trh nový model PlayStationu 5. Výkon zůstane stejný, zmenší se ovšem rozměry, sníží hmotnost a mírně navýší úložiště na 1 TB. Novinkou bude volitelně odnímatelná Ultra HD Blu-ray mechanika, kterou půjde koupit i samostatně. Nový model postupně nahradí v obchodech ty stávající. Model s mechanikou se bude prodávat za 549,99 eura, což je zhruba 13 500 korun.

PlayStation Portal bude na českém trhu dostupný v únoru 2024.

Handheld PlayStation Portal, který umožní streamovat hry z konzole PlayStation 5, se dostane na český trh v únoru 2024. Prodávat se bude za 5 390 korun.

Co se her týče, PlayStation je oblíbený zejména kvůli svým kvalitním exkluzivitám. Z těch letošních můžeme doporučit Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy XVI či povedené rozšíření Burning Shores pro loňský hit Horizon Forbidden West.