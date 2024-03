Vývojáři mobilní hříčky utratili za marketing více, než stojí vývoj velké hry

Na našich stránkách se věnujeme převážně hrám na „veliké“ platformy, tedy PC a konzole, pravdou ale je, že alespoň co se finančních zisků týče, hrají tyto menší roli. Daleko více totiž autorům vydělávají free 2 play mobilní tituly zaměřené na co nejširší publikum, které si jednoduše chce v průběhu dne párkrát ulevit u rychlé hříčky na telefonu, ale na nějaké delší „paření“ nemá chuť ani náladu.

Hra samotná vypadá lacině, marketing ale stojí víc než dvě playstationové exkluzivity.

Že jde o naprosto odlišné světy se zcela různou filozofií a principy fungování pak nejlépe ukazuje příklad loni vydané mobilní hříčky Monopoly GO, což je digitální zpracování populární deskové hry, jejíž variantu u nás známe pod názvem Dostihy a sázky.

I když Monopoly spatřily světlo světa už v roce 1935, jejich základní princip je natolik chytlavý, že si je do mobilu stáhlo přes 150 milionů lidí, z nichž zhruba 8 milionů si je zapíná každý den. Jsou k dispozici zadarmo, přesto dokázaly autorům za pouhých deset měsíců vydělat více než dvě miliardy dolarů (cca 47 miliard korun).

Přitom na pohled nevypadají nijak extra půvabně, o originalitě nemůže být řeč a vůbec, je těžké najít něco, čím by se výrazně lišily od stovek či tisíců podobných „klikaček,“ kterými digitální obchody Appstore nebo Google Play přetékají.

Vývoj Horizon Forbidden West nestál ani půlku toho, co tvůrci Monopolů GO dali za marketing.

Jeden zásadní rozdíl tu ovšem je a tím je marketing, do kterého vývojáři investovali obrovské množství peněz. CEO společnosti Scopely Javier Ferreira nedávno v blogovém příspěvku přiznal, že propagace hry vyšla na neuvěřitelných 500 milionů dolarů. To je tak veliké číslo, že působí až trochu abstraktně, pro srovnání ale můžeme uvést, že je to více, než stál celý vývoj vymazlených playstationových exkluzivit The Last of Us 2 a Horizon Forbidden West DOHROMADY! Přitom první jmenovaná hra obsahuje i takové detaily, jako je rozebrání každé zbraně na nejmenší součástky, druhá zase nabízí gigantický otevřený svět. Monopoly GO! mají jen víceméně statickou herní plochu a pár forbesových efektů.

Marketing byl tak drahý, protože ho studio připravovalo pro každý trh zvlášť, s ohledem na specifika místního trhu (což v tomto případě výjimečně neznamená, že by tuzemská verze byla horší a dražší). Tento přístup se evidentně vyplatil a investice se rychle vrátila.

Pro hráče „velikých“ her to není příliš optimistická zpráva, porovnejme to například s loňským hitem Alan Wake 2, který si sice odnesl několik cen z Game Awards a jde o nejrychleji prodávanou hru studia Remedy, ovšem do této chvíle si na sebe ani nezvládl vydělat.