Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v dubnu

1. Stellar Blade

Na čem: PlayStation 5

Kdy: 26. dubna

Akce Stellar Blade vzbudila pozornost, když její tvůrci prohlásili, že velkou péči věnovali animaci pozadí hlavní hrdinky, jíž předlohou stála populární korejská modelka Shin Jae-eun. Důvod je prostý – hráči budou její zadek sledovat prakticky celou dobu.

Nakonec se ovšem ukázalo, že Stellar Blade nabízí mnohem víc než jen pohled na pěkný zadek – promyšlenou, rychlou akci, chytře navržené úrovně a slibný příběh. Ostatně přesvědčit se můžete sami, na PS Storu je k dispozici demo.

Hlavní hrdinkou je Eva, členka 7. výsadkového oddílu, která právě míří na Zemi. Cílem je osvobodit planetu od mimozemských útočníků zvaných Naytiba. Jenže hned v úvodu se celá akce zvrtne.

2. No Rest for the Wicked

Na čem: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Kdy: 18. dubna (předběžný přístup)

Píše se rok 841 – král Harol je mrtev. Zpráva o jeho smrti se roznese po celém království a korunu přebírá jeho arogantní, ale nezkušený syn Magnus. A co hůř, vrátil se mor, zhoubná nákaza, jaká tu nebyla už tisíc let. Rozlézá se po celé zemi a ničí vše a všechny, kterých se dotkne. Jste Cerim – člen skupiny mystických svatých bojovníků, kteří jsou obdařeni pozoruhodnými schopnostmi a přísahali, že mor za každou cenu porazí.

No Rest for the Wicked je mimořádně slibné akční RPG od tvůrců špičkových metroidvanií Ori and the Blind Forest a Ori and the Will of the Wisps. Ačkoliv na první pohled může připomenout Diablo, nenechte se zmást, na své si totiž přijdou fanoušci náročnějších výzev – soulslike.

Tvůrci prozradili, že něco jako No Rest for the Wicked chtěli hrát už řadu let, ale jelikož prozatím takovou hru nikdo neudělal, tak se toho museli chopit sami.