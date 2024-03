Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v březnu

1. Rise of the Ronin

Na čem: PlayStation 5

Kdy: 22. března

O čem to je?

Píše se rok 1863. Po třech stoletích nadvlády Tokugawského šógunátu dorazily k hranicím černé lodě ze západu a celá země upadá do zmatku. Hráč se sice chopí neznámého válečníka, tvůrci ovšem naznačují, že právě on se stane klíčem k osudu celého Japonska.



Proč se těšit?

Už akce Ghost of Tsushima ukázala, že po „samurajském Assassin’s Creed“ je mezi hráči poptávka. Akční RPG Rise of the Ronin v otevřeném světě přitom kutí zkušené studio Team Ninja, tedy tvůrci sérií Ninja Gaiden či Nioh. Očekáváme tak propracované souboje, zatímco volitelná obtížnost tentokrát zpřístupní hru širšímu publiku.

2. Dragon’s Dogma 2

Na čem: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Kdy: 22. března

O čem to je?

Příběh začíná v podzemní věznici, kde se v mlze ztracených vzpomínek ozývá dračí hlas. Hráč se stává postavou Arisen, přičemž cílem je porazit draka a získat trůn. Během své poutě prozkoumává funkční herní svět, bojuje s příšerami, plní úkoly a zaplétá se do geopolitického konfliktu mezi dvěma královstvími.

Proč se těšit?

Jednička byla fantastická a dvojka vypadá ještě lépe. Dragon’s Dogma 2 je hra možností – je na vás, jak budete vypadat, jak si složíte partu z AI pomocníků, jak budete přistupovat k různým situacím. Bitvy povyšuje na novou úroveň funkční fyzika, v rámci níž lze využívat ve svůj prospěch prostředí. Jedinou nevýhodou je, že 29. února vyšlo jiné fantastické RPG – Final Fantasy VII Rebirth, takže... kde na to máme brát čas?