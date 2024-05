Vyděrač už dva roky každý den zabíjí jedno NPC, chce pokračování Skyrimu

Poslední díl série The Elder Scrolls Skyrim vyšel už před dlouhými dvanácti lety, a i když ho mnozí fanoušci stále hrají (i díky neoficiálním modifikacím, přidávající nový obsah, viz náš článek), ocenili by už pokračování. Jenže Bethesda si s ním dává skutečně na čas, a přestože ho oznámila již v roce 2018, jeho vydání je stále v nedohlednu.

Lidé se u Skyrimu baví různě. Někteří vraždí nevinné postavy, jiní si libují v erotických modifikacích.

Aby vývojáře trochu popohnal, rozhodl se youtuber vystupující pod přezdívkou Sidek k nebývalé formě nátlaku – každý den zabije jednu počítačem ovládanou postavu (tzv. NPC) a záznam „vraždy“ vyvěsí na internet. Přestane s tím prý až v momentě, kdy si bude moci v obchodě koupit nový díl.

Poprvé jsme o jeho bizarním plánu psali před dvěma roky, Sidek od té doby nevyměkl a svého plánu se svědomitě drží. Nyní už je na čísle 987 a tisícovka zabití je za rohem. Nutno dodat, že je ve svém vraždění nebývale kreativní a svoji oběť morduje nejrůznějšími způsoby, byť se samozřejmě morbidní metody už nutně začaly opakovat.

Jeho snažení ovšem nemá na vývojáře žádný vliv a do vydání The Elder Scrolls VI stále zbývají roky. Tak uvidíme, jestli ho to do té doby nepřestane bavit. Příliš bychom na to však nesázeli. Vášniví hráči bývají vytrvalí, jak dokazuje třeba nadšenec do Overwatch, který už ve hře nechal víc než 750 dnů čistého času (viz náš článek). Anebo tři stovky dobrovolníků, kteří tráví bez nároku na honorář stovky hodin stavbou repliky Středozemě z Pána prstenů v Minecraftu (viz náš článek).