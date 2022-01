RECENZE: Speciální edice Uncharted na PlayStationu 5 funguje ještě lépe

Série Uncharted nás provázela napříč generací playstationové trojky a čtyřky a nyní dva novější díly (respektive jeden a půl) zavítaly i ve speciální kolekci na pětku. Je sice trochu zvláštní, že Sony se už neobtěžovalo ještě pro novou generaci konzole přeleštit původní trilogii, ale tam už na druhou stranu naráží na limity toho, co se ještě dá trochu vyladit a co už potřebuje kompletní předělávku.

Kolekce nových dílů (Uncharted 4 a Lost Legacy) s názvem Uncharted: Legacy of Thieves Collection bude letos rovněž dostupná i pro PC, na to si ovšem ještě počkáme. Nyní tu máme verzi, která na PS5 přináší nejenom novou haptickou odezvu s ovladačem DualSense, ale také vylepšené audio a nové možnosti výkonu. Po grafické a hratelnostní stránce však zůstalo vše při starém.

Vedle nového rozcestníku, který vám nyní libovolně dovolí po spuštění kolekce vybrat čtyřku nebo Lost Legacy, si nejprve všimnete opravdu znatelně zrychlených nahrávacích časů. To však pochopitelně není prvek, který by navrhli autoři, nýbrž rychlost SSD disku, na kterém nyní data sviští rychleji prakticky v každé hře. Pokud se vám něco nepovede ve hře a zemřete, hra vás prakticky okamžitě vrátí na poslední checkpoint a můžete to zkusit znovu. Nahrávací obrazovky jsou zkrátka minulostí.

Když už jsme u toho výkonu – kolekce umožňuje zvolit jeden ze tří režimů: důraz na rozlišení, vyvážený poměr a důraz na výkon. Ano, sám si musím povzdychnout, jak jsem naivně doufal v to, že nová generace už zkrátka všechno starší než pár let pojede ve 4K/60FPS. Bohužel musíme drobné kompromisy dělat i nadále. Zde je však výběr aspoň pestřejší a zajímavější.

Pokud preferujete rozlišení (fidelity), pak dostanete režim 4K/30FPS, což za mne musím říct, že je asi ta nejhorší volba. Třicet snímků za sekundu totiž oproti zbylým volbám už působí příšerně zastarale a rozdílu v detailech obrazu oproti vyváženému režimu moc není. Právě onen vyvážený režim (performance) je asi nejlepší. V něm hra dělá drobný kompromis v rozlišení (1440p dopočítané na 4K), aby dosáhla 60 FPS. Popravdě jsem nezaznamenal situaci, že bych si rozdílů oproti nativnímu 4K někde všiml a hra si skutečně držela 60 FPS.

Poslední volba s preferencí výkonu (performance+) je docela divoká: sníží rozlišení na 1080p, ovšem nabídne 120 FPS. V něm je hra opravdu krásně plynulá. Zároveň musím uznat, že na poměry Uncharted her, které si celkem zakládají na své filmovosti, je pohyb už možná až nepřirozeně jemný. Ačkoli jsem při hraní na PC velký zastánce režimu 1440p/144FPS, zde mým očím z nějakého důvodu přišlo 120 FPS spíš zvláštní. A tak jsem hru nakonec v drtivé většině času nechal v onom prostředním režimu.

Samozřejmostí je dále vylepšení i v haptice, kterou nabídne DualSense ovladač. Stejně jako u ostatních vylepšení starších her jsou to hlavně takové ty očekávané novinky: při střílení cítíte tuhost spouště, stejně tak kladou tlačítka odpor i při silné akceleraci ve vozidle. Nakonec je tu také vylepšené prostorové audio, na které však musíte být vybaveni patřičnou sestavou reproduktorů (nebo sluchátky), abyste si jej užili.

V grafice žádné změny nejsou, a proto nemá dále smysl hodnotit technický stav hry: je to zkrátka to samé, co na PlayStationu 4. Zaznamenal jsem však při hraní s anglickými titulky fakt, že jsou místy podivně nepřesné: v titulcích občas stojí něco trochu jiného, než co postava řekne, v pár případech dokonce rozšiřovaly dialog, zatímco postava už mlčela. Možná je to chyba, možná nějaká záhadná práce se střihem původního materiálu, těžko říct.

Na adresu samotných her toho už dost napsali před lety kolegové. Uncharted 4 si stále i po těch letech drží fantastické tempo: hra je po většinu času tak poutavá, že ani pořádně nemáte kdy odložit gamepad a dát si pauzu. Přitom je to vlastně dost jednoduchá a přímočará záležitost, takový herní ekvivalent mainstreamového akčního filmu. A na tom není vůbec nic špatného, ba naopak, studio Naughty Dog podle mě jasně dokázalo, že takovéto typy her mu jdou stejně dobře jako ponuré thrillery The Last of Us.

Pokud jste fanoušky původní série, čtyřka je v podstatě povinnost. A nejenom pro vás, ale zkrátka pro všechny, kdo chtějí zažít to nejlepší z generace PlayStationu 4. S naším hodnocením 94 procent z roku 2016 se nedá než souhlasit. Vylepšený výkon hře jen a jen prospěl.

Co se Lost Legacy týče, je to v podstatě takový nášup, pokud jste po dohrání čtyřky stále hladoví na další lezení po zdech, houpání se na lanech, střílení zpoza překážek, projížděk džunglí... tak tady to máte. Dodatek se mi ani napodruhé nevyryl tak silně do paměti jako čtyřka, nicméně bych ho i tak doporučil každému, kdo by mohl mít zájem. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se nějaký ten spin-off s Chloe Frazer jako záskok za Nathana Drakea vyloupl klidně ještě jeden.

Hodnocení z roku 2017, kdy jsme hře udělili 80 procent, bych za mne klidně posunul na 85. A když si to zprůměrujeme, tak z toho je parádní devadesátka. Pozor však na to, že tato nová kompilace stojí třináct stovek, což je dost vysoká cena, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že Uncharted 4 v PS4 verzi najdete v kolekci s předplatným PlayStation Plus, po bazarech pak za cenu pár piv. Dobrou zprávou je však to, že pokud hry vlastníte digitálně, pak vás upgrade na PS5 verzi bude stát jen zlomek ceny: 10 eur, tedy asi 250 korun.