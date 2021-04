Motorkářský Days Gone vypadá i na PC parádně, podívejte se na gameplay

Days Gone (číst recenzi na Bonuswebu) nemá tak zvučné jméno jako třeba God of War či The Last of Us, což je škoda, protože je to parádní motorkářská akce v postapokalyptickém světě. Hlavním hrdinou je motorkář Deacon St. John, který se nevyrovnal se ztrátou své milované ženy Sarah. Potlouká se tak světem jako námezdní lovec odměn.

Days Gone vyšel na PlayStation 4 trochu zabugovaný a potrápil majitele základního modelu, tvůrci ovšem na hře pořádně zamakali a většinu problémů opravili. Na PS4 Pro vypadá hra parádně, na PS5 pak po většinu času běží v 60 FPS.

Zaostat by nemělo ani PC. Tvůrci oznámili podporu širokoúhlých monitorů a snímkování nebude nijak omezováno. Samozřejmě si půjde pohrát i s nastavením grafiky, ať už půjde o zvýšenou úroveň detailů či lepší vykreslovací vzdálenosti. Představu byste si měli udělat z nového videa níže. Hrát půjde jak na klávesnici s myší, tak na gamepadech.

„Bojovat s hordami, které čítají naráz až 500 freakerů, nepůsobilo nikdy tak skutečně,“ lákají tvůrci. PC verze Days Gone vychází 18. května. K předobjednání je už nyní na mnoha digitálních platformách. Co se týče pokračování, prozatím to nevypadá dobře, v Sony totiž zamítli první pitch.



Days Gone - PC trailer