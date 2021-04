Chystá se remake The Last of Us a další Uncharted. Days Gone 2 Sony zamítlo

Jason Schreier aktuálně píšící pro magazín Bloomberg je patrně nejznámějším herním novinářem na světě. Proslul především reportážemi o úskalí vývoje vysokorozpočtových her, které vydal i knižně (k dostání i u nás pod názvem Krev, pot a pixely). Ve svém nejnovějším článku se zabývá situací v interních studiích Sony, v nichž se pro značku PlayStation vyvíjí exkluzivních tituly. Právě ty jsou pro tuto platformou klíčovou výhodou oproti konkurenčnímu Xboxu.

Remake The Last of Us nám nedává moc smysl, původní hra stále vypadá skvěle.

Podle Schreiera v nich nálada není tak ideální, jak by mohlo zvenčí vypadat, mnoho ze zkušených vývojářů tato studia opouští. Článek je poměrně rozsáhlý a popisuje problematické vztahy mezi jednotlivými frakcemi ve společnosti, pro hráče jsou z něj důležité především informace o elitním týmu Naughty Dog.

Právě pod jeho patronací vznikají rovnou tři tituly, které vás nejspíše překvapí. Jednak by to měl být remake prvního dílu The Last of Us pro konzoli PS5, jednak samostatná multiplayerová odbočka The Last of Us 2 a nakonec i nový díl série Uncharted.

Další Uncharted je zbytečnou sázkou na jistotu, Naughty Dog mají podle nás na víc.

Jakožto veliký fanda tohoto týmu zde musím vyjádřit své zklamání, protože první The Last of Us vypadá dodnes skvěle, multiplayerové tituly dělá téměř každý, kdo má díru do zadku, a sérii Uncharted jsme nedávno zařadili do našeho článku Deset herních značek, které už by se neměly nikdy vrátit. Ne tedy proto, že by se nám snad nelíbila, ale proto, že už je její příběh smysluplně uzavřen.

Na druhou stranu, žádná z Schreierových informací nebyla dosud potvrzena, a tak můžeme doufat, že má zkušený tým v záloze i něco lepšího.