Uncharted 4 by mohlo vyjít i na PC, píše se v prezentaci Sony

Prezentaci lze sice stále dohledat na stránkách Sony, k oficiálnímu odhalení má ovšem takováto informace pod čarou daleko. Na druhou stranu, ve stejném kontextu jsou zmiňovány i tituly Days Gone a Horizon Zero Dawn, které jsme si ještě nedávno také neuměli mimo playstationy představit.

Prozrazení PC verze Uncharted 4, nebo jen chyba? Nic víc zatím nevíme.

Nabízí se samozřejmě logická otázka, proč by byl na PC vydaný až čtvrtý díl zaběhnuté série, pokud však tento krok Sony míní i jako reklamu na své konzole, vydávání technologicky zastaralé trilogie z éry PS3 (byť se dočkaly solidního remasteru) by asi k tomuto účelu neposloužilo dobře.

A na rovinu, i když je zápletka Uncharted strhující, není to zrovna Vojna a mír, kterou by člověk snadno neodvodil i bez hlubšího kontextu. „Thief’s End je pro Uncharted tím, čím je Poslední křížová výprava pro filmy s Indiana Jonesem. Hotový poklad,“ napsali jsme v roce 2016 v naší recenzi a platí to dodnes.

Podle Jasona Schreiera se navíc navzdory předchozím slibům o uzavření příběhu plánuje pokračování série (viz náš článek), takže čím více se o Uncharted bude mluvit, tím pro Sony lépe.