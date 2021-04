Kdo kupuje ve slevách, ať si nestěžuje, že není pokračování, říká vývojář

Dva roky stará motorkářská akce Days Gone patří mezi nejslabší playstationové exkluzivity vůbec. Sice jde o zábavnou hru s povedeným příběhem, chybí jí ovšem smysl pro detail, jímž se mohou chlubit třeba God of War, Detroit: Beyond Human nebo The Last of Us. Když z nedávného článku reportéra Jasona Schreiera vyplula na veřejnost informace, že chystané pokračování Sony utnulo hned v počátcích produkce, nebylo to až takové překvapení. Namísto vývoje další vlastní hry tak teď autoři ze studia Bend jen pomáhají studiu Naughty Dog s dosud oficiálně nepotvrzeným novým projektem (zřejmě remake prvního dílu The Last of Us).

Otázka dne: Jak zjistit, že vás hra opravdu baví, ještě předtím, než si ji koupíte?

Days Gone teď ovšem dostávají novou šanci oslovit široké publikum. Kromě chystané PC verze, která vyjde již 18. května, si je aktuálně mohou zdarma zahrát i všichni předplatitelé služby PS Plus. Že by z toho ale její scenárista John Garvin měl nějakou extra radost, se zrovna říct nedá. „Pokud hru milujete, kupte si ji ku**a za plnou cenu,“ vzkázal v youtubovém rozhovoru s dalším slavným vývojářem Davidem Jaffem (např. Twisted Metal) s vědomím, že tím spoustu diváků naštve. Nicméně z jeho pohledu je situace jasná: „Nestěžujte si, že vaše oblíbená hra nedostala pokračování, pokud jste ji nepodpořili hned po vydání. God of War prodal bůhvíkolik milionů kopií a Days Gone ne.“

Vzhledem k absenci demoverzí a mizivé možnosti refundací na playstationech se samozřejmě automaticky nabízí argument, že není možné milovat hru, aniž by si ji člověk nejprve zahrál, na druhou stranu jako téma do diskuze je to rozhodně zajímavé. Vzhledem k rychle padajícím cenám her a částečně i bazarovému prodeji se v posledních letech stává čekání na slevu racionálním druhem spotřebitelského chování pro stále víc lidí.

Days Gone nejvíc ublížilo, že vyšla plná bugů.

Takové chování navíc svojí cenovou politikou podporují i sami vydavatelé, když ve snaze na poslední chvíli dohnat potřebná čísla pro výkazy investorům dávají hry do výprodejů až příliš rychle (viz například kauza posledního Tomb Raidera). Přitom když se podíváme například na exkluzivní produkci Nintenda nebo třeba sérii Call of Duty, úspěchu se dá dosáhnout i bez neustálých slevových akcí o desítky procent. Jenže zase právě díky minimálním cenám si hry kupuje stále víc lidí, a to i takových, kteří se k jejich hraní nakonec ani nikdy nedostanou.

Problém hry Days Gone je tak nejspíš jen v tom, že prostě nebyla dost dobrá. Vyšla v technologicky značně neuspokojivém stavu a její skvělá dějová linka byla příliš naředěna nepovinnými úkoly (viz naše recenze).