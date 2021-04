Když nedávno známý novinář Jason Schreier publikoval článek, v němž píše, že studio Naughty Dog chystá remake The Last of Us, zatímco s Days Gone 2 to nevypadá dobře, napadla spousta hráčů jednoduchá otázka. Proč? Proč vlastně vzniká remake The Last of Us?

Vynikající post-apo dobrodružství The Last of Us vyšlo v roce 2013, tedy na konci životního cyklu konzole PlayStation 3. O rok později následoval remaster na PlayStation 4. Druhý díl nazvaný The Last of Us Part II vyšel loni.

The Last of Us: Remastered The Last of Us: Remastered

Schreier na otázku proč alespoň částečně odpovídá v podcastu The MinnMax Show. A odpověď zní, že ve studiu Naughty Dog byla spousta lidí, která po dokončení The Last of Us Part II jednoduše neměla co na práci. Ostatní projekty byly teprve v předprodukční fázi a připravovaný multiplayerový projekt, o němž se mluví jako o The Last of Us: Factions, nevyžaduje pozornost většiny zaměstnanců studia.

Vývoj remaku The Last of Us odstartoval podpůrný tým Sony VASG (Visual Arts Service Group), který vypomáhá s hrami od Sony a vnímal to jako šanci, jak se prosadit samostatně. Otěže nakonec převzal Naughty Dog. Remake má být také dobrá příležitost, jak se pořádně seznámit s hardwarem konzole PlayStation 5.

Myšlenka byla taková, že si hráči budou moci koupit na PlayStation 5 bundle, který nabídne obě dobrodružství v celku.