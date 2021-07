Nenávist k hernímu megahitu loňského roku spojuje desítky tisíc hráčů

Na adresu rekordně oceňovaného The Last of Us Part 2 (TLOU2) už jsme toho jak my, tak spousta ostatních napsali opravdu spoustu. Je to jedna z mála her, která si od nás získala absolutní hodnocení a po dohrání jsme se povětšinou v redakci shodli na tom, že opravdu zaslouženě. Studio Naughty Dog vytvořilo opravdu strhující pokračování, a ačkoli jim kdeco házelo během vývoje klacky pod nohy, z výsledku se mohou radovat.

Asi to zaznamenal loni každý, kdo na hru netrpělivě čekal, ale ještě před vydáním už pomalu začal na povrch probublávat fakt, že pokračování bude trochu jiné, než spousta fanoušků série očekávala. Měsíc před vydáním totiž na internet unikly klíčové cutscény ze hry, které vyzradily podstatnou část příběhové zápletky.

Následně se s vydáním hry potvrdilo, že příběh skutečně dostane sérii nečekaných zvratů. Ačkoli po stránce odborné kritiky to bylo ku prospěchu, spousta „běžných fandů“ se přes některá rozhodnutí hlavního scenáristy Neila Druckmanna nemohla přenést. No a tak se komunita hodně rychle rozdělila na dva tábory: na ty, kdo hru zbožňují, a na ty, kdo ji živelně nenávidí.

Na diskusním serveru Reddit tak můžete najít dvě početné komunity věnující se těmto hrám. Je jím r/thelastofus, kde se shromažďují v podstatě všichni opravdoví příznivci série. Je jich tu okolo 200 tisíc. Ovšem pak tu máme ještě fórum r/thelastofus2, kde najdete dalších 42 tisíc členů, které naopak spojuje zášť vůči druhému dílu. Část se samozřejmě může prolínat v obou skupinách. Druhá jmenovaná komunita patří k těm stále velice aktivním a překypuje zklamáním a hořkostí ještě nyní, rok po vydání onoho druhého dílu série.

Na vlně kritiky

Fórum zarytých odpůrců směřování herní série se zrodilo v podstatě už během zmíněných příběhových úniků před vydáním hry. Ačkoli si TLOU2 vysloužilo od kritiků prakticky samá výborná hodnocení, právě kasta nespokojených hráčů se jim to snažila oplatit nejprve „review bombingem“ na serveru Metacritic, kde uživatelské skóre spadlo až pod 3,5 bodu z 10, což už si obvykle zaslouží v podstatě jen herní odpad. Hra má mimochodem i po roce stále od uživatelů na tomto serveru jen pouhých 5,7 bodu z 10.

Nespokojenost pak vyústila právě v založení komunity odpůrců, kteří si od té doby ze hry a jejích tvůrců (zejména scenáristy Neila Druckmanna) nejenom utahují, ale i vážně diskutují o trhlinách v příběhu a sdílejí si vzájemně reakce na tuto hru, ať už vlastní, nebo od známých herních osobností.

Doposud můžete mezi vůbec nejpopulárnějšími příspěvky na tomto fóru najít například zklamání ze hry od populárního youtubera PewDiePie, populární negativní recenze od youtuberů Angry Joe nebo Skill Up a řadu dalších streamerů, kteří například po dohrání hry rozlámou disk a podobně.

Zároveň se také vede poměrně lítá bitva mezi oběma komunitami, kdy se stejně jako v reálném světě potkávají dva extrémy. Na jedné straně jsou často možná až přehnaně horliví zastánci nového dílu, kteří si názorový souboj vykládají v daleko širší rovině. Osočují odpůrce, že obecně nenávidí ženy a LGBT komunitu a zkrátka že je to v lepším případě jen banda uřvaných bigotních jedinců, v tom horším rovnou nacistů.

Mezi odpůrci zase často převládá názor, že hlavní scénárista Neil Druckmann jen svým dílem podlézá internetovým aktivistům za sociální spravedlnost („social justice warriors“) a příběh hry, zejména jeho samotný konec, je prolezlý nelogickými situacemi. Jasně je zde patrná nenávist k postavě Abby, za kterou hrajeme v druhé polovině hry – lidé zde třeba sdílejí videa, kde schválně nechávají dokola Abby umírat (viz video výše). Zároveň si libují v pasážích, kdy dostane transsexuální postava Lev pěstí do hlavy. Také se zde rozebírá kritika studia, o kterém je známo, že nutilo vývojáře do tvrdých přesčasů.

Prodané kopie versus ocenění

Debatní válka ohledně kvality hry je poměrně subjektivní disciplínou. Povětšinou zkrátka nacházíme názory typu „tak jsem já hru nechtěl“, „to sem nepatří“, které je těžké vyvracet. Ano, do větší hloubky se zde rozebírají i konkrétnosti, třeba rozdíl v chování Joela v jedničce, kde je extrémně nedůvěřivý, versus jeho chování na začátku dvojky, kde hned vyzradí své jméno v tu nejhorší možnou chvíli. Ve výsledku se ovšem vždy dostaneme zpátky k tomu, že tvůrčí záměr autora je takový, jaký je, a s tím zkrátka žádný rýpal nic nenadělá.

Oproti tomu mají ovšem obě znepřátelené komunity vlastní, daleko „hmatatelnější“ argument proti těm druhým. Zastánci se tak velice často ohání tím, že TLOU2 nasbíralo nejvíc ocenění v historii videoher (včetně loňské hry roku) a překonalo tak dosavadní pecky jako třeba Witcher 3. Seznam ocenění mimochodem sbírala stránka GameAwards.net, která jej ovšem právě kvůli hněvu různých komunit, jako ta okolo TLOU2, raději smazala.

Odpůrci se naopak vezou na vlně toho, že recenze od kritiků nenesou takovou váhu, jako spokojenost hráčů. Ta se odráží jednak v uživatelských hodnoceních, která jsou, jak už jsme zmínili, třeba na serveru Metacritic stále dost nízká, byť zde hraje velkou roli onen review bombing. Zároveň je to také vidět na prodejích hry.

Tento argument je opět založený hlavně na dojmech místo faktů, byť zde se dá uznat, že studio Naughty Dog to odpůrcům docela zlehčuje. Po úvodním jásotu nad čtyřmi miliony prodaných kopií v rekordně krátkém čase se totiž po dalších statistikách slehla zem, skoro jako kdyby další čísla už nebyla tak pozitivní.

Pod oheň se tak na fóru r/thelastofus2 pravidelně přikládá různými fotografiemi z obchodů, kde jsou plné regály kopií této hry, zatímco jiné okolo jsou poloprázdné. No a pak je také vcelku velkou nápovědou fakt, že TLOU2 bylo už několikrát zlevněno daleko víc než třeba další velký titul od Sony Ghost of Tsushima, který vyšel jen o měsíc později. Ten si cenu naopak docela drží.

Obavy z dalších plánů

Situace ohledně TLOU2 se dá označit za jeden z velkých kontroverzních milníků videoherní historie. Málo her totiž dovedlo svou základnu příznivců rozdělit takovým způsobem, jako je tato. Je až s podivem, jak moc se mohou lišit vnímání jednotlivých hráčů, co se snad každého aspektu hry týče.

TLOU2 je optikou svých příznivců špička žánru. Bravurně napsané dílo, které hráčem otřese v samotných základech a nabídne mu neopakovatelný zážitek rozšiřující obzory. Optikou odpůrců je to však nedomyšlený brak plný obrovských trhlin v příběhu a nesympatických postav. Cíl autora je vám podle nich předhazovat jednu nepříjemnou situaci za druhou, přes které není žádná alternativní cesta, jen aby vám hra v závěru všechny vaše vynucené činnosti zase vyčetla.

Za rok, co je TLOU2 venku, se v podstatě jen prohloubily zákopy na obou stranách. Zatímco se hlavní komunita fanoušků hry stále rozplývá nad kvalitou obou titulů, hromadou ocenění a těší se na připravovaný seriál od HBO a remake prvního dílu, alternativní komunita r/thelastofus2 stále ve velkém vyrábí memy, diskutuje o svém traumatu ze zkažených iluzí a nenechává na Neilu Druckmannovi suchou nit. A také se bojí všeho nadcházejícího, zejména zmíněného přepracování prvního dílu.

Obecně se dá poznamenat, že si minimálně dočasně vysloužilo studio Naughty Dog početné zastoupení „antifandů“, kteří budou bedlivě sledovat každý jeho další krok. Jasně, prakticky každá herní firma, zejména ty velké jako třeba Blizzard nebo EA, má svou stálou základnu kritiků, ovšem žádná není v tuto chvíli takto organizovaná, jako v případě studia Naughty Dog. Už teď je navíc jasné, že se jim nezavděčí asi ničím.