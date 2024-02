RECENZE: V akční řežbě Helldivers 2 naučíte emzáky významu svobody

Z deníčku vojáka pluku Helldiverů, den první: Asi bych preferoval, aby nás na zem vysadil letoun, co nás vždy na konci mise vyzvedává, ale vystřelení v ocelové kapsli z kanónu lodi na orbitě planety má také něco do sebe. Dnes musíme zlikvidovat co nejvíc hnízd Terminidů, kteří ohrožují náš styl života doma na Superzemi. Myslím, že jsem je kdysi viděl v hodně starém filmu, ale už si nepamatuji, jak se jmenoval. Hvězdná něco? No nic, beru si s sebou pušku, pistoli a granáty, zbytek výbavy mi pošlou z orbity na vyžádání. Doručují takhle lepší zbraně, miny nebo třeba batůžek s náboji. Hmm, co kdybych si takhle zkusil zažádat o minibar?

První Helldivers z roku 2015 byla hodně odlišná hra. Nahlíželi jste na ní shůry a hrát jste spolu s ostatními mohli i v lokálním multiplayeru. Studio Arrowhead nyní vydalo druhý díl, který už je mnohem blíž standardní kooperační multiplayerové řežbě, ovšem nezapomnělo na to, co dělá Helldivers unikátním: hodně velkou dávku nadsázky, kterou však přes hromady vystřílených nábojů, mrtvých těl emzáků a burácení bomb nebudete mít skoro čas vnímat.

Už úvodní filmeček parodující vojenské náborové materiály prozradí, že nejdůležitější je ochránit planetu Superzemi před útoky nepřátel a na dalších planetách v galaxii pak šířit svobodu a demokracii všemi dostupnými prostředky. Další drobné útržky kontextu ohledně tohoto světa najdete na různých bodech zájmu na herních mapách nebo na domovské vesmírné lodi, ale žádný hluboký příběh tu nečekejte.

Další názor Superobčan Ondřej Zach Helldivers 2 jsou přesně ten typ hry, která mě baví víc, než jsem si byl zpočátku ochoten připustit. Střílení do brouků je velmi uspokojivé a o adrenalinové přestřelky a útěky, kdy vás obestoupí nepřátelé ze všech stran, není nouze. Vynikající atmosféru podtrhuje friendly fire, takže zabít vás může nejenom spoluhráč, ale i třeba nešikovně umístěná střílna. Okamžitě jsem si vybavil skvělé kooperativní chvilky ve stařičkém Aliens vs. Predator 2. Jediným neduhem tak je technická stránka. Hraji na PC a nepodařilo se mi spojit s klukama, kteří mají verzi pro PlayStation 5. Potýkal jsem se také s pády, které po vypnutí crossplaye zmizely jako mávnutím kouzelného proutku. Hodnocení: 80 %

Dostáváte se do role helldivera, tedy vojáka vesmírné armády, která provádí výsadky na planety obsazené dvěma typy nepřátel: přerostlými hmyzími Terminidy nebo roboty Automatony. Každý obývá jinou část galaxie a vy si musíte vybírat, před kým budete bránit vlast v dané misi. Začít je asi lepší likvidací hmyzu a poté si rozšířit obzory na robotích planetách, které se mi subjektivně zdály těžší. Samozřejmě jsem už i zaznamenal názory, které tvrdí opak.

Hlavním centrem pro výběr misí bude každopádně vaše loď, na které najdete vedle centrální řídicí místnosti s výběrem mise a nástupních ploch do kapslí také několik terminálů, kde si můžete vylepšovat jednak vlastní základní výbavu, ale také schopnosti („Stratagems“) přivolat si na vyžádání speciální výbavu, zásah dělostřelectva, doplnění nábojů a podobně. Typů těchto schopností je ve hře opravdu hodně, vzít si ale na misi můžete vždy jen čtyři. Odemykáte je za herní body, které sbíráte plněním misí.

Ve hře samotné tyto speciální dodávky přivoláváte ve správném videoherním stylu zmáčknutím různých sekvencí směrových šipek. Z kraje budete v zápalu bitvy zápasit s tím, abyste byli schopni kombo přesně vyťukat a pak ho ještě správně použít, později už budete sekat jeden nálet za druhým bez většího přemýšlení. A když si to budete chtít procvičit, na lodi je k dispozici minihra mačkání těchto tlačítkových sekvencí na čas.

Mrtvý brouk, dobrý brouk

Z deníčku vojáka pluku Helldiverů, den druhý: Vysadili nás v dost nešťastném místě, Terminidi se na nás okamžitě vrhli. Jednoho rozmázla moje přivolaná kapsle s těžkým kulometem, na zbytek jsme pak zavolali orbitální bombardování. Průzkum nejbližšího okolí odhalil opuštěné dělo, do kterého jsme naládovali náboje a rozprášili s ním dvě menší hnízda. U třetího někdo zavolal automatickou strážní věžičku s rotačním kulometem, jemuž se ovšem jeden člen týmu připletl do cesty. Copak si nepamatuje všechny ty poučky z výcviku, že se před hlavně neleze? No tak jsme posbírali jeho roztroušenou výbavu po okolí, zavolali za něj náhradu a mrkli se na mapu kam dál.

Na mise můžete vyrazit buď sami, anebo až v partě čtyřech helldiverů. Ty vám hra může přidělit náhodně, nebo se naopak sami zapojíte do vybrané mise, kde již parťáci čekají. A samozřejmě můžete také hrát s kamarády, a to jak na PlayStationu 5, tak na PC, včetně crossplay možnosti. Ta ovšem zatím tropí dost neplechu, viz níže.

Na začátku mise si musíte ještě před efektivním vystřelením z lodi vybrat místo, kam chcete dopadnout. Většina sestupu z orbity je pouze animace, ovšem posledních pár desítek metrů můžete pohyb kapsle ještě lehce ovlivnit. Povětšinou to ale nic moc nezmění a občas dopadnete někam, odkud se pak budete hůř dostávat, třeba na nějaké hodně vyvýšené místo, do vody a podobně.

Mise jsou povětšinou krátké, do čtyřiceti minut, ale najdou se i rychlé pětiminutovky. Hra vás však motivuje bonusovými body vše splnit co nejrychleji, takže i mise s limitem čtyřiceti minut budete dokončovat klidně třeba po čtvrt hodině. To se vám však povede především tehdy, pokud budete sprintovat na místo s hlavním úkolem, ten splníte a pak zase honem zpátky na vyzvednutí. Bodíky za nevyužitý čas jsou sice fajn, ale za vedlejší úkoly na mapách jich je také dost.

Co se hlavních úkolů týče, je jich překvapivě velké množství. Jednou budete vztyčovat vlajky na různých místech po mapě, jindy zase dostanete za úkol provést geologický průzkum. Najdou se i eskortní mise nebo jen prosté likvidace konkrétního počtu nepřátel. Asi největší „cool faktor“ má odpalování atomové bomby, kdy musíte nejprve sehnat přístupové kódy, následně odjistit silo rakety a nakonec nosič jaderné hlavice poslat do vzduchu. Raketa odletí a po chvíli se celý obzor rozsvítí, následuje tlaková vlna a mohutná exploze. Fanoušci Falloutu budou nadšení.

Cestou potkáte také vedlejší mise, které mohou spočívat v obyčejné likvidaci broučích hnízd či továren na roboty, ale mohou to být i komplexnější úkoly, například nastavení polohy vysílače, ládování střel do děla nebo ničení výzkumné stanice. Jejich plnění je vhodné, pokud máte obzvlášť sehraný tým (nebo jste mistři sólo hry). Ppokud si na ně naopak nevěříte nebo máte na spěch, zkrátka jen přijdete o body navíc.

Během mise se můžete domlouvat na postupu klasicky přes mikrofon, to však platí především při hře s kamarády – drtivá většina náhodně vybraných spoluhráčů má mikrofon vypnutý. Místo toho je tu docela přehledný systém zaznamenávání bodů na mapě a také ukazování na blízká místa, body zájmu a podobně. S komunikací prostě příliš problém není.

Pozor si nakonec dejte i na to, že ve hře je povolené střílení do vlastních řad, takže smrtí, kdy někomu omylem pošlete na hlavu bombu nebo se vám dotyčný připlete do střelby z těžkého kulometu, je tu opravdu hodně. Zároveň si ale se správnou výbavou můžete vzájemně pomáhat: předávat si náboje, léčivé injekce, přivolávat si extra zbraně a zásoby.

Herní server jako největší nepřítel

Z deníčku vojáka pluku Helldiverů, den třetí: Hnízda Terminidů jsme rozmetali na cucky, ale za cenu těžkých ztrát. Zatímco jsem se plazil po zemi, mezi utrhanými končetinami těch hmyzáků jsem viděl dalšího spolubojovníka, jak ho pohltila horda Terminidů, co se právě vynořila z díry. Ještě než nám zasalutoval naposledy, na ně na poslední chvíli povolal kobercové bombardování. My už jsme ale pelášili zpátky na vyzvednutí. A stihli jsme to tak tak. Na opozdilce se nečeká, kdo se nestihne nalodit za pár sekund, ten bude hmyzácká večeře. Vyznamenání ovšem i tak dostane, oběti se také cení odměnou. Všichni jsme opravdoví patrioti! Za Superzemi!

Co se samotné zábavy misí týče, nejde Helldivers 2 vlastně nic moc vytýkat. Mise jsou svižné, dynamika boje skvělá a majestátní hudba i drsňácké hlášky vojáků tomu všemu dodávají šmrnc. Hra zároveň docela hezky vypadá a při hraní na PlayStationu 5 jsem nezaznamenal vůbec žádné problémy s plynulostí, a to ani v případě, když se na obrazovce objevilo několik různých výbuchů dohromady a k tomu ještě spousta nepřátel.

Co ovšem autoři minimálně ještě v druhém týdnu od vydání nemají úplně pod palcem, jsou problémy s herními servery a především s možností crossplay mezi PC a PlayStationem 5. V redakci jsme měli k dispozici na vyzkoušení jak PS5, tak PC verzi a samozřejmě že jsme uvítali možnost hrát všichni spolu. Jenže se nám to prostě nepovedlo. Neustále jsme ještě před spuštěním mise řešili, že se vzájemně nevidíme online (a tudíž se nemůžeme přizvat ke hře), a když už se to náhodou povedlo, tak následovalo odpojení nejpozději se startem mise.

Tyto problémy však nepostihují jen uzavřenou hru skupiny kamarádů. I když jsem hledal hru s náhodnými spoluhráči, setkal jsem se jak s problémy se do hry vůbec připojit, tak v dané misi setrvat až do konce bez toho, aniž bych byl nedobrovolně poslán zpět na start. Některé dny to bylo lepší, trochu pomohla možnost si vypnout crossplay režim, další den se to zase zhoršilo. Opravdu věřím, že autoři pracují na ladění serverů a že za pár měsíců už třeba vše pojede jako po másle, ale teď Helldivers 2 ještě nemají úplně dobrou funkčnost, co se online hraní týče. Obzvlášť momenty, kdy vás hra odpojí třeba téměř před koncem mise a vy tak přijdete o všechny získané body, opravdu zabolely.

Ačkoli jde o zpoplatněnou hru (čtyřicet eur), pořád je v ní obdoba battle passu a také obchod s prémiovou měnou. Za tu si však kupujete pouze estetické předměty, tedy kápě, brnění, helmy a případně různé vítězné pózy nebo grafické motivy pro vašeho hrdinu. Tedy asi nic, co by škodilo hře. Běžnou výbavu a vylepšení schopností odemykáte za body a medaile z běžného hraní, pro různé prémiové varianty je však třeba sáhnout po battle passu. Sem už bohužel patří i několik zbraní.

Helldivers 2 jsou každopádně jedna z těch her, u které když všechno šlape tak, jak má, tak se opravdu hezky bavíte. Je to navíc hra vhodná na krátké rozptýlení, jelikož mise nejsou dlouhé a jejich rozmanitost je opravdu slušná. Bohužel za dobu našeho hraní se nepovedlo servery vyladit natolik, abychom za každý večer nenarazili aspoň na dvě chybové hlášky a různé jiné kiksy serverů. Opravdu doufáme, že to autoři ještě vyladí. Pak by finální skóre bylo ještě o pár bodů vyšší.