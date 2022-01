RECENZE: God of War by neměli PC hráči vynechat. Některé stroje se zapotí

O posledním dílu série God of War musel slyšet snad každý majitel PlayStationu 4. Hra posbírala mnoho ocenění, včetně hlavní ceny za hru roku 2018 na Game Awards. Po mnoha dílech, které byly primárně jen zběsilou krvavou řežbou, jsme se v tom posledním dočkali obratu v celkovém tónu hry. Ačkoli je to stále pořádná řežba, na své si přišli i příznivci vážných a výpravných příběhových her. V naší recenzi si tehdy odnesl God of War parádních devadesát procent.

Nyní, po necelých čtyřech letech tichého závidění, se dočkávají příběhu stárnoucího Kratose i PC hráči. Jde v podstatě o další ze série lákadel Sony, jak PC hráče přimět ke koupi konzole nové generace. Je to totiž úplně stejná situace jako s Horizon: Zero Dawn, který předloni Sony vydalo na PC, aby tím zároveň upozornilo, že letos si mohou s konzolí PlayStation 4 či 5 zahrát nový díl Forbidden West. Nový PC port God of War má zase lákat na pokračování s podtitulem Ragnarok, které rovněž letos vyjde pouze pro konzole Sony.

PC hráči si s tímto titulem každopádně užijí rozšířené možnosti po stránce výkonu a grafiky. Zatímco i s patchem pro PlayStation 5 funguje God of War v dopočítaném 4K rozlišení (z polovičních 2K) při 60 snímcích za sekundu, PC hráčům se odemyká plné 4K a tolik snímků za sekundu, kolik jejich stroj zvládne.

Navíc Sony ještě přihodí technologie pro zvýšení výkonu dopočítáváním obrazu strojovým učením, a to jak Nvidia DLSS, tak i AMD FSR. Nezapomnělo se ani na podporu širokoúhlých monitorů (21:9) a podporu připojení ovladačů DualShock a DualSense. Nechybí ani vylepšené grafické detaily nad rámec nastavení odpovídajícímu kvalitě původní konzolové verze: Sony zmiňuje ostřejší stíny a vylepšenou práci se světlem. Hodí se zmínit, že původní tvůrci ze Sony Santa Monica na vznik portu pouze dohlíželi. Vznik PC verze mělo na starost studio Jetpack Interactive.

Pokud ovšem čekáte nějaký grafický upgrade oproti PlayStation 5 verzi, tak si nechte zajít chuť. Hře pomáhá hlavně možnost nastavit vyšší rozlišení (ono pravé 4K), jinak však v zásadě vypadá zcela totožně. Při porovnání obou verzí vedle sebe totiž rozdíly prakticky nenajdete. Na druhou stranu ale musím uznat, že to ani nebylo cílem autorů, jde zkrátka o klasický port s odemknutým výkonem, a až na pár drobností jako zmíněné detailnější stíny a odrazy světla nic víc Sony ani neslibovalo. Takže je to v pořádku.

PC verzi jsem testoval na sestavě s procesorem Ryzen 5 3600, grafickou kartou Nvidia RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. Na dnešní poměry nabízí dostatek výkonu, ovšem najdou se samozřejmě i stroje, které nabídnou ještě o poznání víc výkonu. Stejně tak vzhledem k aktuální situaci s nedostatkem čipů se dá předpokládat, že spousta hráčů bude PC God of War zkoušet rozjet i na daleko slabších sestavách.

Srovnání PC a PS5 (potažmo PS4 Pro) verze můžete vidět zde:

God of War (PC) God of War (PlayStation 5)

God of War (PC) God of War (PlayStation 5)

God of War (PC) God of War (PlayStation 5)

God of War (PC) God of War (PlayStation 5)

God of War (PC) God of War (PlayStation 5)

Minimem je kombinace procesorů Intel Core i5 2500k či Ryzenu 3 1200 a grafických karet Nvidia GTX 960 (4GB) či AMD R9 290X (4GB). Taková sestava vám však dovolí hrát v poměrně mrzkém rozlišení 720p při 30 FPS. Na hraní ve standardním 1080p/60FPS se doporučuje alespoň procesor Intel Core i7 4770k či AMD Ryzen 7 2700 společně s grafickými kartami Nvidia GTX 1070 (8GB) nebo AMD RX 5600XT (6GB).

Vraťme se ale k našim dojmům. S naší kombinací hardwaru jsem hru zkoušel zejména v plných detailech (Ultra) a také na vysoké detaily (High), které jsou stále o stupínek výš než původní grafická nastavení pro konzole. Obojí při rozlišení 1440p (2,5K) a s vypnutým DLSS. Grafické maximum (Ultra) je evidentně určeno pro opravdu nadupané stroje a i výše zmíněná sestava se docela zapotila, aby se v některých náročnějších scénách udržela nad hranicí 60 FPS. Nastavení detailů High však už zaručilo ve většině situací okolo 90 FPS.

Vyzkoušel jsem rovněž zapnutí DLSS na Quality režim, kde se hra renderuje v rozlišení 960p. Při Ultra detailech v náročných lokacích, kde se bez DLSS hra drží okolo 70 FPS, poskočil výkon na asi 90 FPS. Při High detailech se pak výkon povedlo zvednout z hladiny okolo 90 FPS na více než 100 FPS. Nárůst výkonu je tak v případě Quality DLSS režimu celkem znatelný, obraz je však i nadále ostrý a kvalitní. Dalšího nárůstu výkonu můžete docílit využitím silnějšího upscalingu (Balanced, Performance), kde už však mohou být znatelné kompromisy v ostrosti obrazu.

Podotýkám, že v době testování nebyly k dipozici ovladače na grafickou kartu optimalizované pro hraní tohoto titulu. S tím se může, ale také nemusí pojit jedna poměrně zásadní výtka, a sice občasné poměrně drsné pády FPS. Asi ve dvou případech se cutscéna ve hře „zasekala“ natolik, že se v ní následně o chvilku zpozdil zvuk, takže postavy špatně klapaly ústy do opožděného audia. Jednou dokonce i obraz ve vypjaté custscéně úplně zamrznul. Na pokles výkonu jsem také narazil v lokaci Lake of Nine, která slouží v podstatě jako středobod herní mapy, ovšem vybavuji si, že se zde hra zaškubávala i kdysi na PS4 Pro.

Hra samozřejmě bere výhody i z rychlých SSD disků, jenže to platí i pro PS5 verzi. Každopádně pokud chcete hrát God of War ve vyšších rozlišeních, jako je 4K či 1440p, připravte si slušné železo a instalujte nejnovější ovladače, jinak vás může hra v jistých situacích svým výkonem nepěkně zaskočit. Graficky je sice i přes svůj věk stále nádherná, takže se zase není tolik čemu divit, nicméně najdou se i lépe optimalizované tituly.

Vše podstatné o příběhu, hratelnosti už ve výše zmíněné recenzi zmínil kolega a i přes to, že hra je v podstatě z minulé generace konzolí a její nástupce je (snad) za rohem, nezestárla ani o chvilku. Do světa severské mytologie s Kratosem v hlavní roli je stále radost se vrátit a znovu prožít celý epický příběh plný zvratů, parádních soubojů a dechberoucích prostředí. Pokud jste doma nikdy neměli konzoli od Sony z minulé generace, či tu stávající nemůžete sehnat, pak hře těch pár záškubů můžete odpustit, bude to i tak úžasná jízda.