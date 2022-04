Sony to s playstationovými hrami na PC myslí vážně, vidí prostor k růstu

Řada původních playstationových exkluzivit se v poslední době podívala také na PC. Zmiňme akční RPG Horizon Zero Dawn, motorkářskou zombie akci Days Gone či naposledy letos v lednu řežbu God of War. Vzhledem k tomu, že porty slavily komerční úspěch, není příliš překvapivé, že Sony zkoumá další možnosti, jak své aktivity rozšířit. Připomeňme, že loni koupila studio Nixxes Software, které se specializuje na portování her z konzolí na PC.

Do škály aktivit zapadá i hledání seniorního ředitele, který se postará o plánování a celkovou strategii v oblasti playstationových her na PC. Očekávaně tak bude zodpovědný za „vedení růstové a obchodní strategie pro PC“ či „plnění cílů v oblasti příjmů“. Na inzerát se můžete podívat zde.

Zdá se, že pro Sony je důležitá také hodnota MAU, tedy měsíční počet aktivních uživatelů. A právě o růst v této oblasti se bude muset nový člověk postarat. Ostatně šéf Sony Jim Ryan již dříve prozradil, že budoucnost nevidí v předplatném, ale v live service hrách. Sony má v plánu jich do března 2026 spustit víc než deset.

Řada hráčů se také pozastavila nad položkou týkající se utváření globální strategie a procesů u PC obchodu. Z kontextu ovšem plyne, že jde spíš o spolupráci se stávajícími partnery a jejich obchody (Steam, Epic), než že by Sony chtělo spustit vlastní PC obchod.

Samurajská akce Ghost of Tsushima na konzoli zabodovala, není proto těžké představit si, jaký potenciál má na PC.

Za připomenutí stojí ohromný loňský leak chystaných her, který se postupně naplňuje. Je tak velká šance, že se PC hráči dočkají kousků, jako je samurajská akce Ghost of Tsushima, akční RPG Horizon Forbidden West a obtížných kousků Demon Souls a Returnal.

Co z toho všeho plyne? Live service hry potřebují co největší uživatelskou základnu, takže v těchto případech lze předpokládat, že se na PC objeví všechny a bez velkého zpoždění. Příběhovky typu God of War zamířily na PC až v okamžiku, kdy byl jejich prodejní potenciál na konzolích vytěžen. Zároveň ovšem fungují jako lákadlo na další díl, který prozatím vyjde jen na playstationech. V této strategii bude Sony zřejmě pokračovat i nadále. Co se jednotlivých her týče, otázkou tak nebude zda, ale kdy.