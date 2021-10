ANKETA: Dělá Sony dobře, že pouští své exkluzivity po čase i na PC?

Ondřej Zach: Sony to má velmi dobře promyšlené a dělá, co se mu zkrátka vyplatí. A shodou okolností se to tentokrát vyplatí i hráčům. Vezměme si takový God of War. Hra si připsala téměř 20 milionů prodaných kopií na PlayStationu 4, takže ten, kdo si ji chtěl zahrát, už tak učinil. V lednu 2022 vyjde na PC God of War z roku 2018. Sony neočekává jen velmi slušné prodeje, ale i to, že získá další fanoušky. Zkrátka si hráče zaháčkuje a kdo ví, až během roku 2022 vyjde pokračování God of War Ragnarök, možná nebudou chtít čekat a koupí si konzoli. O jedné hře to ovšem samozřejmě není.

Uncharted 4: Thief’s End Uncharted 4: Thief’s End Uncharted 4: Thief’s End Uncharted: The Lost Legacy

Nebo Uncharted. V únoru 2022 bude mít premiéru stejnojmenný film, který očekávatelně zvýší zájem o hry, stejně jako Zaklínač na Netflixu výrazně nakopl prodeje Zaklínače 3. A shodou okolností, což samozřejmě žádná shoda okolností není, Sony vydá začátkem roku kolekci Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Uncharted 4 + The Lost Legacy), a to nejenom na PlayStation 5, ale i PC. I zde platí, že to jsou pět, respektive čtyři roky staré hry, které už každý, kdo je chtěl na PlayStationu 4 hrát, hrál.

Takže abych to uzavřel: Sony otevírá PC vrátka, ovšem jen v okamžiku, když je PlayStation nažraný. A otevřená budou jen tak, aby PC nekanibalizovalo ekosystém PlayStationu.

Jan Lysý: Nic proti tomu nemám. Původem jsem PC hráč, který se později přeorientoval na konzole (a to jako od Sony, tak Microsoftu i Nintenda), ale občas si zahraji i na PC (které mám ovšem primárně kvůli práci), takže nemám onen rázný názor, kdy bojuji za jednu platformu, kterou vynáším do nebes a raduji se z toho, když si ostatní nemůžou zahrát to, co já.

Jan Kouba: Myslím, že není pochyb, že tak zkušená společnost jako Sony ví, co dělá. Sony tím nekomunikuje k hráčům, že každá hra jednou dorazí na PC. U PS5 exkluzivit o tom vzhledem k nárokům na ultra rychlé SSD pochybuji, aspoň v dohledné době. Takový HW není samozřejmostí. Tím, že Sony vydá své postarší PS4 exkluzivní tituly na PC může přilákat zcela novou skupinu hráčů, zarytých PCčkářů. Ti se mohou aspoň na vlastní kůži přesvědčit o kvalitách exkluzivit a rozhoupat se ke koupi PS5 (pokud někdy bude normálně k dostání). God of War a Horizon Zero Dawn jsou o to údernější volbou, protože mohou fungovat i jako reklama pro PS exkluzivní pokračování. Kdo by si po odehrání chtěl nechat ujít pokračování Kratosovy severské ságy nebo další dobrodružství Aloy?

Honza Strachota: Za sebe musím říci, že rozhodně ano, protože jinak bych si je nezahrál. Myslím, že v situaci, kdy hry pro Xbox standardně vycházejí současně na PC, si nemohou dovolit to nedělat. Nakonec, kolik lidí, co má doma herní PC, si kvůli jedné, dvěma hrám koupí ještě konzoli? Troufám si tvrdit, že podstatně méně než těch, co si koupí portovanou verzi hry pro PC, je-li k dispozici. Prodeje konzolí to neohrozí, protože ty si lidé pořizují hlavně kvůli pohodlí. Navíc v situaci, kdy se nestíhá uspokojovat poptávka po HW, se opravdu netřeba obávat, že o konzole nebude nikdo stát.

Horizon Zero Dawn (PC)

Ondřej Martinů: V zásadě mi to nevadí, ale jistých situací v budoucnu se trochu obávám. Pokud bude Sony vydávat na PC hry, které jsou staré řekněme tři a více let, pak je to za mne zcela v pořádku. Místo aby zastaraly někde v knihovnách příznivců Sony, dostanou druhý dech s vyššími grafickými možnostmi na PC a navíc ona „PC master race“ bude moci dohnat nějakou z hodnotných klasik. Je to podle mě výhodné pro obě strany. I já sám si jakožto majitel herního PC i PS5 pak znovu zahraju nějaký ten vylepšený PC port a třeba na PC God of War se celkem těším.

Problém by nastal ve chvíli, kdy by Sony začalo na PC vydávat i mladší hry, což by bylo v podstatě takové střelení se do nohy. Spousta hráčů by si totiž řekla, že to raději počká na PC verzi, než si kupovat konzoli. A já bych pak taky asi začal pochybovat o tom, jestli má smysl ji ještě vůbec doma mít. Předpokládám, že to napadlo i lidi v Sony, takže k takové situaci by dojít nemělo.



Honza Srp: Tak předpokládám, že si to odpovědní lidé pořádně spočítali a že pravým důvodem není jen nahnání „čísel“ do kvartálních reportů, aby byly vyšší odměny. Jinak samozřejmě na jednu stranu mě těší, že si ty skvělé hry zahraje co nejvíce lidí, ovšem za sebe mohu říct, že to trochu podkopává auru výjimečnosti, kterou si PlayStation donedávna držel. Pamatuju si, jak se mi nákupem PS3 otevřel úplně nový svět hraní a PC se natrvalo odsunulo na druhou kolej. Těžko však říct, jestli by k nákupu konzole vůbec někdy došlo, kdybych měl tehdy naději, že se té spousty vytoužených her časem dočkám tak jako tak... God of War, Uncharted a „Horizon“ lze samozřejmě brát jen jako reklamu na nové díly, motivující ke koupi PS5, rozhodnutí uvolnit i Heavy Rain nebo Days Gone už však vnímám vyloženě jako podkopávání vlastní značky. Protože čím méně her bude exkluzivních pro PS, tím méně mu budou lidé dávat přednost před Game Passem.

Každopádně z krátkodobého hlediska je to asi pro všechny strany pozitivní, snad alespoň zase o něco ubude těch chytráků zaseknutých v 90. letech, pro které jsou konzolovky jen „hlouposti pro tlusté a blbé Američany“. V ultraširokém rozlišení bude God of War určitě skvělý zážitek, ale že bych se kvůli tomu pouštěl do opakovaného hraní, tak to určitě neudělám. A kdybych měl na to přece jen někdy chuť, udělám to na PS5, jelikož si mě tato platforma už napevno zaháčkovala pomocí achievementů, které jsou přece jen o fous důležitější než grafické pozlátko.

Petr Zelený: Já osobně jsem rozhodně rád, že Sony (a taky SEGA a další) portují konzolové tituly na osobní počítače, případně tituly na obou platformách dokonce vycházejí souběžně. Protože i když ne každý port z konzolí na PC je povedený a často přichází i s mnohaletým odstupem, je to strategie výhodná jak pro hráče, tak pro videoherní společnosti. Sony nebo další firmy totiž svoje hry nevydávají na PC z dlouhé chvíle nebo altruismu. Za vším je pochopitelně chladný kalkul a byznysový plán, který staví na tom, že se vezme starší produkt, který na sebe už vydělal, opráší se a hodí na nový trh. A tam může zpravidla s minimálními náklady (pokud jde opravdu jen o port a ne o poctivý remaster), vydělat pěknou hromádku dolarů/eur/jenů navíc.

Nemluvě o tom, že tím, že Sony nebo SEGA předloží dosud exkluzivní konzolové tituly i majitelům osobních počítačů, zvyšují i povědomí o značce, což může ty zvídavější motivovat k dalším nákupům – třeba i neherních věcí jako jsou mikiny nebo batohy s motivem jejich oblíbené herní série či hrdin(k)y. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby někteří lidé po odehrání God of War na PC sáhli do peněženky a herní konzoli si stejně pořídili, aby si na ní mohli pokračování téhle herní pecky zahrát dřív, než se manažeři rozhodnou za několik let ukončit konzolovou exkluzivitu. Prostě je to oboustranně výhodná taktika, kterou maximálně vítám. Nebýt jí, nejspíš nikdy bych neobjevil ujeté kouzlo série Yakuza a nekupoval bych nejnovější díl s podtitulem Like a Dragon v předprodeji.



Michael Mlynář: Já myslím, že jo. Hry staré plus minus jednu generaci vlastně „nikoho nebolí“, zahraje si je nemalá skupina nových hráčů a třeba to právě bude důvod, který je přitáhne k novým konzolím. Jestli se tento scénář potvrdí, nebo ne, to se samozřejmě teprve ukáže, ale Sony vlastně nemá co ztratit. Spíš se to jeví tak, že na tom může získat nějaké peníze navíc. A i kdyby nakonec něco ztratilo, tak s tím vždycky může přestat.

Vzpomínám si na „aféru“ před odhadem zhruba deseti lety, kdy se nějakou dobu řešil abandonware, respektive zda je v pořádku si staré hry bez podpory výrobce/vydavatele pirátsky stáhnout. Většině firem to tehdy bylo víceméně jedno, ale pár jich kolem toho dělalo docela slušné vlny. A proč o tom píšu? Protože exkluzivky od Sony se sice opravdu nedají nazvat abandonwarem, ale dá se předpokládat, že za dalších patnáct nebo dvacet let si playstationové legendy budeme moci mnohem pohodlněji zahrát na PC než na konzolích. Ony tu sice jsou všemožné zpětné kompatibility atd., ale ve výsledku je to spíše jen takové „aby se neřeklo“ pro první rok až dva roky života nových konzolí, kdy na ně ještě není dost her. Zkrátka na PC to půjde spustit vždycky, nebo přinejmenším to bude možné rozchodit pohodlněji, než někde shánět X generací starou funkční konzoli. Nemluvě o originálních datových nosičích, i když se dá předpokládat, že ty největší pecky budeme v online distribucích vídat ještě hodně dlouho. A vlastně bude úplně jedno, zda a jaké vlny kolem toho Sony za pár let nadělá, protože ty PC verze tady zkrátka budou.