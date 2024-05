Take-Two zavře studia, která vytvořila OlliOlli a Kerbal Space Program 2

Propouštění v herním průmyslu nebere konce. Společnost Take-Two, která stojí za vydáváním série Grand Theft Auto, v únoru oznámila, že propustí pět procent zaměstnanců, což je téměř šest set lidí. Víc jsme na Bonuswebu psali zde.

Nyní už snižování nákladů nabírá jasné obrysy. Take-Two se chystá zavřít britské studio Roll7, které známe díky skaterské sérii OlliOlli či akci Rollerdrome. Nebude ovšem jediné. Potvrzené už je také uzavření studia Intercept Games, které vytvořilo vesmírný simulátor Kerbal Space Program 2.

Kerbal Space Program 2 OlliOlli World

Obě studia mají společné, že spadají právě pod vydavatelství Private Division. Podle zdrojů GamesIndustry.biz byla propuštěna většina týmů vydavatelství v Seattlu, New Yorku, Las Vegas a Mnichově.

Take-Two vydalo k situaci následující oznámení: „Společnost Take-Two oznámila 16. dubna program snižování nákladů, jehož cílem je zvýšit efektivitu v rámci celého podniku a zlepšit marže společnosti a zároveň investovat do růstu. V rámci těchto snah Společnost zefektivňuje své rozpracované projekty a ruší několik projektů ve vývoji a optimalizuje svou organizační strukturu, což povede k redukci počtu zaměstnanců a sníží budoucí potřeby náboru. Společnost neposkytuje další podrobnosti o tomto programu.

„Private Division uvedla 18. dubna úspěšně na trh hru Moon Studio No Rest for the Wicked. Vydavatelství pokračuje v aktualizacích hry Kerbal Space Program 2 a plánuje vydat hru Tales of the Shire od studia Wētā Workshop: A The Lord of the Rings Game v druhé polovině roku 2024.“