ANKETA: Jakou hru jste naposledy hráli s někým doma?

Bomberman ’94

Honza Strachota : Z novějších věcí v poslední době hlavně Worms Revolution a Worms Clan Wars, ale pravidelně také Mario Kart a Mortal Kombat na SNES, Mario Kart 64 na Nintendu 64 a v neposlední řadě také Bombermana na mém DOSovském Pentiu. Výhodou vlastnictví sbírky prastarých konzolí a počítačů je, že není obtížné přesvědčit návštěvy, aby si zahrály.

Petr Kárník : Jednou za rok mám s dalšími třemi kamarády víkend, kdy si odpočineme od rodin, nalijeme panáka něčeho dobrého a zahrajeme hromadu deskovek, na které není v průběhu roku moc času. Tentokrát jsme ale většinu brali zbytečně, protože na skoro celý víkend jsme propadli nenápadné karetce jménem Kabo. Pravidla jsou až neuvěřitelně jednoduchá, ale o to návykovější to celé je. Pokud jste dva až čtyři a máte volné odpoledne, dejte si pár partiček, nebudete litovat.

Ondra Martinů : Doma sice máme spoustu vybavení na hraní ve dvou, přesto raději hrajeme každý něco vlastního. Musí se najít něco, co nás opravdu osloví, a to letos bylo asi jen It Takes Two, to jsme si doma ovšem opravdu užili. Zkoušeli jsme také Human Fall Flat, ale to si nás moc dlouho neudrželo a sem tam společně i Animal Crossing: New Horizons. Tam je ale zase problém v tom, že vždycky je jeden hráč hlavní a ten druhý toho v tu chvíli moc nemůže. V budoucnu pak nejspíš po úspěchu It takes Two vyzkoušíme i A Way Out.



It Takes Two It Takes Two

Petr Zelený : To už je popravdě tak strašně dávno, že v té době byly mobilní telefony žhavá novinka a rychlost internetu byla taková, že jste si při stahování jedné jediné písničky v klidu stihli odskočit. Ale i tak na to dodnes vzpomínám.

Heroes of Might & Magic 3 HD

Jak jsme se s kluky střídali u jednoho počítače při hraní třetích Heroes of Might and Magic v hot seatu nebo jak jsme se navzájem hecovali při Wormsech, zatímco jsme červíky těch druhých odpalovali svatými granáty nebo létajícími vybuchujícími ovcemi do věčných lovišť. Nebyl to asi ten pravý gaučový multiplayer v moderním pojetí, ale jako PCčkář (a ne konzolista) jsem bral to, co bylo po ruce. A to, že si to pamatuji i po více než dvaceti letech, myslím dokazuje, že jsem si to zatraceně užil.

Honza Žďárský : V poslední době se věnuji hlavně MMO hrám, které nejsou uzpůsobeny na lokální kooperaci. Přesto pár oddechových kousků jsem si v poslední době zahrál. Předně bych zmínil sérii Overcooked, která byla před nějakou dobu součástí předplatného Playstation Plus. Kromě toho si občas s přáteli zahraju sportovní hry NHL a FIFA nebo superhrdinský Injustice. Nostalgicky však vzpomínám na doby, kde kooperativní hry jako Jazz Jackrabbit nebo Bulánci jsme hráli na školním počítači jakožto první zkušenosti s hraním počítačových her.

Ondra Zach: S dětmi to jde snadno. Takže z poslední doby to jsou party kolekce Mario Party Superstars , bojovka Nickelodeon All-Star Brawl a arkáda Yoshi Crafted World. Poslední zmíněný kousek je první hra, kterou jsme s dcerou před dvěma a půl lety dohráli spolu a nyní ji hrajeme se synem. Z deskovek pak Monopoly ve verzi s Mariem.

Mario Party Superstars Nickelodeon All-Star Brawl

Jan Lysý : Jsem postarší bručoun a samotář, takže jsem už delší dobu nic s nikým nehrál. Naposledy to bylo zřejmě minulé Vánoce, kdy neteře dostaly virtuální brýle pro PS4, a to jsme ani nehráli spolu, ony se na mě koukaly, jak je zkouším. Ano, jsem strýc roku.