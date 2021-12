God of War slibuje být ideálním portem, zahrajete si i na slabších PC

Dříve nemyslitelná věc se stává skutečností a na PC postupně vycházejí ještě donedávna pečlivě chráněné exkluzivity z konzolí PlayStation. Po Detroit: Become Human, Days Gone, Death Stranding a Horizon Zero Dawn se brzy dočkáme i Uncharted 4 a God of War. Na tu posledně jmenovanou navíc už nebudeme muset čekat dlouho, vychází již 14. ledna příštího roku.

A na co se, kromě skvělého výpravného dobrodružství, kterému jsme v naší recenzi dali 90 %, mohou majitelé PC těšit navíc? To záleží na jejich hardwaru. Na nízké detaily si hru zahrajete i na čtyři generace starých kartách řady GTX 960, pokud však patříte mezi šťastné majitele těžce nedostatkových 3080, nemusíte se bát, že by se ani pořádně nezahřály. Vývojáři slibují 4K rozlišení s nezastropovanou snímkovací frekvencí, vylepšené nasvětlení i podporu ultraširokých monitorů

Na různé kombinace detailů a nároků na hardware se můžete přehledně podívat v následující tabulce.

God of War si můžete už teď předobjednat v obchodech Steam a Epic Store za cca 1300 Kč.