O port ceněné akce God of War na PC se postará externí studio

Jen pár dnů uběhlo od oznámení, že se ceněná playstationová akce God of War z roku 2018 podívá v lednu 2022 na PC, a to včetně českých titulků. Nyní vyšlo najevo, že tvůrci ze Sony Santa Monica budou na vznik portu pouze dohlížet. Vznik PC verze má totiž na starost studio Jetpack Interactive, které se Sony dosud nespolupracovalo, píše Ars Technica. Pokud se podíváme na stránky studia, v podpůrné roli pracovalo na několika větších projektech. PC Gamer k tomu poznamenává, že je to poněkud zvláštní rozhodnutí, když Sony vlastní studio Nixxes Software, které se na PC porty přímo specializuje.