A co kdyby invaze selhala? V Normandii to mohlo dopadnout i špatně

Teprve pomyšlení na to, co všechno šlo ztratit v případě prohry, prozradí, co bylo na plážích severní Francie opravdu v sázce. Vést takové úvahy znamená dojít ke znepokojujícím závěrům. Kdyby Němci útok odrazili, historie Evropy by se psala jinak, převážně azbukou.

Při pohledu zpět jsme obětí iluze, že to muselo skončit, jak víme: Spojenci přelstili Němce, vojáci připluli, přebrodili se na břeh, pak přes Paříž došli až do Německa a potom už se jen vyvalily sudy. Roll out the barrels...