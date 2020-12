Hry roku 2020 podle redakce Bonuswebu

Hlasovat ve všech anketách můžete na Bonuswebu zde. Slíbili jsme vám také průběžné výsledky z kategorie Absolutní vítěz, tak tady je ta úspěšnější polovina (řazeno abecedně). Vítěz tentokrát nebude jednoznačný, o první místo se přetahují dvě hry.



Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Ghost of Tsushima

Half-Life: Alyx

Mafia: Definitive Edition

Microsoft Flight Simulator

The Last of US: Part II

Ondřej Martinů



Ghost of Tsushima Half-LIfe: Alyx Astro's Playroom

Ghost of Tsushima – Ani smršť her na konci roku nedokázala přehlušit moje nadšení z tohoto RPG, které je tak definitivně mojí hrou roku. Sucker Punch ukázal, že umí udělat v podstatě lepší Assassin’s Creed než Ubisoft, a já jsem za tuhle konkurenci opravdu nesmírně vděčný.

Half-Life: Alyx – Kéž by víc lidí mělo VR headsety. Nejnovější Half-Life je totiž pecka nejenom po stránce grafiky, příběhu a hratelnosti, ale je to zase opravdu revoluční hra, stejně jako byl kdysi Half-Life 2. I když jsem ve Valve už pomalu přestával věřit, tak ukázali, že ještě stále umí dělat naprosto špičkové hry.

Astro’s Playroom – Toto je možná trochu zvláštní volba, ale já si za ní stojím. I když je to jen takové krátké demo, bavilo mne natolik, že jsem získal i platinovou trofej. Zatímco od spousty jiných her jsem už dopředu čekal, že mne budou bavit, tak Astro má ode mne další plus za to, že jsem to vlastně vůbec nečekal, a o to si hraní pak víc užíval.

Jan Lysý

Streets of Rage 4 Animal Crossing: New Horizons Doom Eternal

Streets of Rage 4 – Předchozí díly jsem miloval, nový zbožňuji.

Animal Crossing: New Horizons – Nikdy mě podobný styl her nebavil, ale během lockdownu jsem konečně pochopil, co je zábavného na tom „žít“ virtuálním životem.

Doom Eternal – Mám rád dynamické střílečky, u kterých člověk nemá čas se skoro ani nadechnout. Ovšem, jsem jeden z těch, komu skákací sekvence nepřirostly zrovna k srdci.

Ondřej Zach

Animal Crossing: New Horizons Yakuza: Like a Dragon Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons – Nádherná, optimistická hra, která příhodně přišla během lockdownu. Hrajeme s dcerou doteď a doufáme, že díky ohromnému komerčnímu úspěchu se dočkáme nejenom sezonních eventů, ale i nějakého dalšího obsahu.



Yakuza: Like a Dragon – Nemám se sérií Yakuza nějaké velké zkušenosti, ale tento díl mi neskutečně sedl. Za mě trefa do černého. Nový hlavní hrdina je perfektní, stejně jako parta okolo. Tahové souboje mají také něco do sebe. Budu jedině rád, když se i další díl vydá tímto směrem.

Ghost of Tsushima – Ta hra není v něčem vyloženě revoluční, ale moc mě bavilo ji hrát.



Jan Kouba

Dreams Half-LIfe: Alyx Ghost of Tsushima

1. Dreams

2. Half-Life: Alyx

3. Ghost of Tsushima

Dan Jarocký

Ori and the Will of the Wisps Microsoft Flight Simulator Mafia: Definitivní edice

1. Ori and the Will of the Wisps

2. Microsoft Flight Simulator

3. Mafia Definitive Edition

Petr Zelený

Nenechte se zmást, toto je prodejna se zbraněmi. Legends of Runeterra Doom Eternal

1. Yakuza: Like a Dragon

2. Legends of Runeterra

3. Doom Eternal

Jan Srp

The Last of Us Part II Cyberpunk 2077 Amnesia: Rebirth

Tady není o čem, The Last of Us Part 2 je nejen s přehledem hrou roku, ale půjdu až tak daleko, že napíšu, že jde o nejsilnější zážitek, jaký jsem kdy u hry prožil. Ten moment, kdy mi vývojáři před očima explicitně rozmlátili a doslova poplivali vše, proč lidé tuto značku do té doby tak milovali, je prostě revoluční. Chápu, že se to mnoha lidem nelíbí a že chtějí do her unikat za „lepším světem“, ale Neil Druckmann podle mě tímto krokem pozdvihl herní průmysl na další úroveň. Nejlépe hru popsal kolega slovy „emocionálně vyčerpávající“, což je naprosto přesné, takovou porci hnusu a odporností jsem dostal snad jen od Chucka Palahniuka.



Cyberpunk 2077 jsem si užil a přes mohutný hype mě ani trochu nezklamal, ve výsledku mi ale oproti The Last of Us 2 přišel trochu banální a za pár měsíců si z něj nebudu nic pamatovat. Užil jsem si každou sekundu a týden se kvůli němu nevyspal, chybí mu ale emoce. Což ostatně asi platí i pro Amnesii, kterou dávám na třetí místo. Jde o vynikající žánrovku, která sice nedělá nic, co bychom už mnohokrát neviděli, ale je u toho nesmírně stylová.

Olda Mánert

Creaks Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons

Creaks - Vývojáři z Amanita Design se opět překonali. Jejich první vykročení do vod plošinovek je mix příběhu vyprávěného v náznacích, propracovaných hádanek a nepřekvapivě geniálního vizuálního zpracování. Klišoidní třešničkou na dortu budiž hudba jakožto nápověda hráči, zda jeho putování hrou vede správným směrem. Klobouček, pánové.

Ghost of Tsushima - Herní blockbuster postavený na zelené louce a vyladěný od prvního dne takřka k dokonalosti (zdravím do CD Projektu). Ano, originální hra příliš není a kdo viděl pár filmů od Kurosawy, nebo několik filmů obecně, prokoukne celou příběhovou kostru během pár minut. Jenže ono to tak všechno skvěle pasuje dohromady, že hru nejde nemilovat.

Animal Crossing: New Horizons - První hra, kvůli které jsem si pořídil cíleně konzoli a vstoupil tak do mnohými vysmívaného světa Nintenda (vždyť jsou to hry pro děti a podobné úšklebky). Lék na koronavirovou depresi bez vedlejších účinků.